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13.01.2018 22:35

Yeni Akit yazarı Dilipak: "Alpay ve Altan suikaste uğrarsa ne olacak?"

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Yeni Akit yazarı Dilipak: "Alpay ve Altan suikaste uğrarsa ne olacak?"
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Anayasa Mahkemesi’nin haklarında “hak ihlali” ve “tahliye” kararı mahkemece uygulanmayan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ı konu aldı.

Yazısında “FED, Beyaz Saray ve Pentagon. Üçü düğmeye bastığında CIA operasyona başlayacak” iddiasında bulunan Dilipak “Sahi, yarın AYM’nin serbest bırakılmasına karar verdiği bu isimler yarın bir suikasta uğrarlarsa ne olacak” diye sordu.

Dilipak “Bunlar susacak mı, konuşacak mı, ya da kaçacak/kaçırılacak mı? Bekleyip göreceğiz. Bu saatten sonra her şey mümkün! Sarraf olayının başımıza ne işler açtığını gördünüz mü? Ha bu olay içimizdeki işbirlikçi gafillere ve hainlere ders olsun” ifadelerini kullandı. 

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