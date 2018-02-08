Yener Çakmak çizgilerle anılacak

Karikatürist, çizgi roman ve sinema araştırmacısı-arşivcisi Tevfik Yener Çakmak aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde bir sergiyle anılacak.

Korku ve mizah fotoromanları alanında ilklere imza atan Kadıköylü çizer Yener Çakmak geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Yener Çakmak ölümünün birinci yıl dönümünde, Karikatürcüler Derneği’nin Kadıköy Belediyesi desteğiyle düzenlediği bir sergiyle anılacak. 10 Şubat Cumartesi saat 16:00’da Karikatür Evi’nde açılışının yapılacağı sergi 6 Mart 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Anma kapsamında Çakmak için bir de söyleşi düzenlenecek. Muhittin Köroğlu ve Raşit Yakalı’nın konuşmacı olacağı söyleşi 24 Şubat Cumartesi, 15:00’de Karikatür Evi’nde olacak.

Karikatür Evi’nin açılışından itibaren desteğini hiç esirgemeyen Kadıköylü çizerlerden Tevfik Yener Çakmak çocukluğunda çizgi roman dergilerindeki resimleri çizmeye çalışarak, sanat hayatına adım atar. İlk karikatürü Objektif Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra Papağan, Pardon, Akbaba, Gırgır dergilerinde çizmeye devam eder. Karikatürle beraber farklı sanat dallarına da ilgi gösteren çizer, bu durumdan kendi payına kalanı “Çok para kazanmadım ama çok dost kazandım.” diyerek özetler.

Tarih: 10 Şubat - 8 Mart 2018

Yer: Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi,

YENER ÇAKMAK

Asıl adı Tevfik Yener Çakmak olan Yener Çakmak, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa İlkokulu’nda okuyan Yener Çakmak, amatör olarak karikatür çizmeye ilkokul yıllarında başladı. Lise yıllarında yaz tatillerinde portre ve karikatür çizerliği yaparak tatil yerlerini dolaştı. Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü mezunu olan Çakmak, bir yıl öğretmenlik yaptı.

Karikatürleri 1966 yılından itibaren çeşitli gazete ve dergide; yurt içinde ve dışında yarışma albümlerinde yayınlandı. Yener Çakmak, çizerliğinin yanı sıra yazarlık, araştırmacılık, tiyatro, sinema, foto roman oyunculuğu, yönetmenliği, senaristliği de yaptı. 1969 - 1990 yılları arasında çok sayıda gazete ve dergiye fotoromanlar yaparak bu konuda bir rekora imzasını attı. 1988’de Altın Video’nun yapımcılığında Piknik video filmini yazıp yönetti. Film Saklambaç gazetesinde yayımlandı. Yener Çakmak, ayrıca “Vampir Dehşet Saçıyor”, “Okey”, ve “Avrat Peşinde” mizahi fotoromanlarını çizdi.

Yener Çakmak geçirdiği kalp krizi sonucu 7 Şubat 2017’de hayatını kaybetti.