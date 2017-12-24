  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
24.12.2017 13:50

Yemen'e saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

»
Yemen'e saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen saldırısında dört kişi hayatını kaybetti.

Saleh Maglam / San'a / (DHA) - Yemen'in başkenti San'a yakınlarındaki Arhab bölgesinde Hutiler ve Yemenli kabile üyelerinin arasında çıkan çatışma esnasında gerçekleşen hava saldırısı sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Yemen'de devam eden savaşın 1000'inci gününde Yemen'li kabile üyeleri ülkedeki bir diğer grup olan Hutilerle çatışmaya başladı. Çatışma esnasında Suudi Arabistan önderliğinde kurulan uluslararası koalisyona ait bir savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıda dört kişi hayatını kaybederken yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan sonra bir Türkiye çıkışı da Hollanda'dan23 Aralık 2017 Cumartesi 16:49
  • BM: Kuzey Kore vatandaşları ülkelerine dönecek23 Aralık 2017 Cumartesi 12:43
  • MOSSAD'a yakın siteden Erdoğan iddiası23 Aralık 2017 Cumartesi 11:55
  • Ahlak polisi partiye bastı! Onlarca gözaltı var23 Aralık 2017 Cumartesi 09:54
  • BM onayı verdi: 15-0 oyla kabul edildi22 Aralık 2017 Cuma 21:54
  • İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı22 Aralık 2017 Cuma 21:05
  • Trump beklenen imzayı attı...22 Aralık 2017 Cuma 20:48
  • Ve Rusya'dan da son dakika açıklaması: Türkiye'nin...22 Aralık 2017 Cuma 20:30
  • Almanya'dan Türkiye'yi ilgilendiren önemli açıklama22 Aralık 2017 Cuma 20:14
  • Mehmet Hakan Atilla davasında jüri heyeti 3. kez toplandı22 Aralık 2017 Cuma 19:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti