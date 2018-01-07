  • BIST 116.638
  • Altın 158,543
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
08.01.2018 06:50

Yemen’de gerilim büyüyor! Uçak düşürüldü!

»
Yemen’de gerilim büyüyor! Uçak düşürüldü!
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Yemen'de koalisyona ait bir uçağın düştüğünü açıkladı. Husiler ise uçağı düşürdüklerini iddia etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri 'teknik arıza nedeniyle' Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husi militanları ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'dan flaş karar!07 Ocak 2018 Pazar 17:47
  • İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad tutuklandı iddiası!07 Ocak 2018 Pazar 17:11
  • Papua Yeni Gine'de bir yanardağ kül püskürtmeye başladı07 Ocak 2018 Pazar 15:33
  • Gemi faciası: 32 kişi kayıp...07 Ocak 2018 Pazar 12:45
  • KKTC'de halk sandık başında07 Ocak 2018 Pazar 12:19
  • Suudi Arabistan o iddiaları doğruladı07 Ocak 2018 Pazar 09:54
  • Hindistan'da çığ felaketi: 11 ölü06 Ocak 2018 Cumartesi 23:21
  • Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık06 Ocak 2018 Cumartesi 23:14
  • "Trump'ın akıl sağlığı gidip geliyor"06 Ocak 2018 Cumartesi 23:02
  • Cezayir, Fransa'nın müzede sergilediği kafataslarını istedi06 Ocak 2018 Cumartesi 22:33
    • FOTO GALERİ
    • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!
    • Cenk Tosun o fotoğrafla sosyal medyayı salladı!
    • Sarıkamış şehitleri için -15 derecede nöbet tutup yürüdüler
    VİDEO GALERİ
    • Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
    • Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
    • Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti