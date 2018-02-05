Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı fotoğraflar kıyameti kopardı!

Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ve çocuklarıyla bir akrabalarının düğününe katıldı. Akbaş ailesinin aile fotoğrafı Instagram'ı yerinden oynattı.

Yeliz Yeşilmen ile eşi Ali Uğur Akbaş, çocukları Asya (7) ve Birbey (3) ile önceki gün bir akrabalarının düğünlerine katıldı. Yeşilmen, küçük kızına yaptığı makyajla ağır eleştiriler aldı.

"KÜÇÜCÜK KIZINIZA AĞIR MAKYAJ YAPMANIZ DOĞRU MU?"

Yorumlar şöyleydi: 'Küçücük kızınıza ağır makyaj yapmanız doğru mu?', 'Addams Ailesi'nin başka versiyonu olmuşsunuz', 'Evden çıkmadan önce keşke aynaya baksaydınız', 'Sizi 'Bu ne hal?' diye uyaran dostunuz yok mu?', 'Abartının ötesine geçtiniz.'

YELİZ: ÇOK ACIMASIZLAR

Yeliz Yeşilmen "Yorumların bazıları çok acımasız. İnsanlar kötülükten besleniyor ne yazık ki. Ben ünlüyüm, alışığım. Ama eşim Ali Bey sinirleniyor. Sosyal medya hesabıma ne koysam olay oluyor. Gündem yaratan bir aileyiz demek ki" dedi.