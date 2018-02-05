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06.02.2018 01:25

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

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Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş ve çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Yeliz Yeşilmen ile eşi Ali Uğur Akbaş, çocukları Asya ve Birbey ile önceki gün bir akrabalarının Adana bir otelde düzenlenen düğünlerine katıldı. Yeliz Yeşilmen aile fotoğrafını Instagram’da paylaşınca kıyamet koptu. Kare, rekor kırdı. 

Yeşilmen'in fotoğrafına gelen yorumlar şöyleydi: ‘Küçücük kızınıza ağır makyaj yapmanız doğru mu?’, ‘Addams Ailesi’nin başka versiyonu olmuşsunuz’, ‘Evden çıkmadan önce keşke aynaya baksaydınız’, ‘Sizi ‘Bu ne hal?’ diye uyaran dostunuz yok mu?’, ‘Abartının ötesine geçtiniz.’

'ÇOK ACIMASIZLAR'

Yeliz Yeşilmen “Yorumların bazıları çok acımasız. İnsanlar kötülükten besleniyor ne yazık ki. Ben ünlüyüm, alışığım. Ama eşim Ali Bey sinirleniyor. Sosyal medya hesabıma ne koysam olay oluyor. Gündem yaratan bir aileyiz demek ki” dedi.

Yeliz Yeşilmen 1 ay önce de eşi Ali Uğur Akbaş’ın yatakta kahvaltı yaparken pozunu paylaşmıştı. Takipçileri de fotoğrafa “Leopar desenli yatağın içindeki beyaz atletli Ali Bey” diye yazmıştı. 

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