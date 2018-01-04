Yeliz Yeşilmen atletli fotoğrafla dalga geçenlere kızdı

Yeliz Yeşilmen dün eşi Ali Uğur Akbaş’a doğum günü sürprizi yapmış ve yatağına kahvaltı götürmüştü. Ali Uğur Akbaş'ın atletli fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olmuştu. Fotoğrafın altına çok sayıda esprili yorum yapmıştı.

Esprinin dozunu kaçıranlara Yeliz Yeşilmen’den cevap geldi. Eşinin doğum gününden bir fotoğraf paylaşan Yeşilmen; ‘Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Tük insanıyız. Atletli fotoğraf ile dalga geçenler dönüp k......ç.... gülsün. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz oynamıyor, rol ve numara yapmıyoruz. Biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz... Bununla dalga geçmek Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok.’ mesajını yazdı.

Ünlü manken Deniz Akkaya dün Yeliz Yeşilmen’in paylaşımını kendi sosyal medya hesabından ‘yorumsuz’ mesajıyla yayınladı. Akkaya’nın bu paylaşımına Yeliz Yeşilmen’den ‘fotoğraflı’ gönderme geldi. Arkadaş grubuyla toplanan Yeşilmen, yaptığı canlı yayında ‘Biz de kızlarla Deniz Akkaya’nın eski fotoğraflarını konuşuyoruz’ sözleriyle Akkaya’nın eski fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.