'Yeliz' Abdullah Gül’ü bu fotoğrafla vurdu

Abdullah Gül’ün, 696 sayılı KHK’da yer alan ve sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeye tepki göstermesinin yankıları hala sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından son eleştiri de AKP’li Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 696 sayılı KHK'da yer alan ve sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeye tepki göstermesinin ardından başlayan polemik sürüyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP milletvekilleri ve köşe yazarları, Gül'ü eleştirmeyi sürdürüyor. Son eleştiri de AKP'li Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi.

AKP’Lİ ÇAMLI GÜL’Ü HEDEF ALDI

Çamlı, Twitter hesabından Gül'ün frak giydiği bir fotoğrafını paylaşarak, “Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” ifadelerini paylaştı.

Fotoğrafta Gül’ün yanında, Ahmet Böken, Faruk Mercan ve Abdullah Abdülkadiroğlu gibi FETÖ’cülerin de olması mesaj olarak yorumlandı.