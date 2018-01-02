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02.01.2018 15:15

Yedinci sınıf öğrencilerine skandal 'cin' sorusu!

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Yedinci sınıf öğrencilerine skandal 'cin' sorusu!
Bir yayınevinin Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik yaptığı deneme sınavında, henüz soyut işlemler dönemini tamamlamamış olan çocuklara "cin" sorusu yöneltildi. Bu bilim dışı soru, bilinçli öğretmenlerin tepkisine yol açtı.

SoL - Bir yayınevinin Türkiye genelinde dersane öğrencilerine yönelik hazırladığı deneme sınavında "Cinler hangi özellikleri taşır" sorusu soruldu. 

Henüz soyut işlemler dönemini tamamlamamış olan yedinci sınıf öğrencilerine yöneltilen bu bilim dışı soru, bilinçli eğitimcilerin tepkisine yol açtı. 

Yedinci sınıf öğrencilerine yöneltilen bilim dışı soru şöyle: 

"Cinler hangi özellikleri taşır sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? 

a- Yaptıklarından sorumlu değildirler

b- Geleceği bilemezler

c- Görünmeyen varlıklardandır

d- Ateşten yaratılmışlardır." 

Bir yayınevinin Türkiye genelinde dersane öğrencilerine yönelik hazırladığı deneme sınavında "Cinler hangi özellikleri taşır" sorusu soruldu. 

Henüz soyut işlemler dönemini tamamlamamış olan yedinci sınıf öğrencilerine yöneltilen bu bilim dışı soru, bilinçli eğitimcilerin tepkisine yol açtı. 

Yedinci sınıf öğrencilerine yöneltilen bilim dışı soru şöyle: 

"Cinler hangi özellikleri taşır sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? 

a- Yaptıklarından sorumlu değildirler

b- Geleceği bilemezler

c- Görünmeyen varlıklardandır

d- Ateşten yaratılmışlardır." 

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"BU KONUNUN OKULDA İŞLENMESİ EĞİTİM SKANDALI"

Soruya tepki gösteren bir öğretmen soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Bir yedinci sınıf öğrencisi şu anki 4+4+4 eğitim sistemine göre hâlâ soyut işlemler dönemine tamamen geçememiş durumdadır. Böyle bir sorunu yöneltilmesi pedagojik açıdan hatadır. Bu konu müfredatta yer alıyorsa, o da ayrı bir eğitim skandalıdır. Bazı öğrenciler, bu konunun okulda işlendiğini, hatta bazı öğretmenlerin korkutarak bu meseleyi anlattığını söylüyorlar. Böyle bir eğitim olmaz. Bilim dışıdır, pedagojinin temel ilkelerine aykırıdır."

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