Akın Gürlek'ten 'Özel' Talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmayları 19 Mart tarihinden “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklu.

Kamuoyu iddianamenin ne zaman yazılacağını merak ediyor.

Başsavcılık kaynaklarına ve Ekrem İmamoğlu’nun savunma ekibine iddianamenin ne zaman tamamlanacağını sordum.

Başsavcılık kaynakları iddianamenin önümüzdeki hafta tamamlanarak mahkemeye gönderileceğini belirtti. İddianamede ise 400’ü aşkın sanık olacağı aktarıldı.

İmamoğlu’nun savunma ekibi ise iddianamenin ne zaman yazılacağı konusunda bir tahminleri olmadığını ancak İmamoğlu dosyasının görüleceği Silivri’deki duruşma salonlarının Mart ayının son haftasına kadar dolu olduğunu kaydettiler.

Yani avukatlar iddianame tamamlanıp mahkeme tarafından kabul edilse de Mart ayı sonuna kadar İmamoğlu’nun ana dosyadan hakim karşısına çıkamayacağını düşünüyor.

Bir diğer konu ise “casusluk” meselesi.

Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında 27 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.

Bu dosya ne olacak, ana davayla mı birleştirilecek mi diye merak ediliyordu.

Hayır ! Bu dosya ana dava ile birleşmeyecek. Yetkililer bu dosyanın iddianamesinin ayrıca yazılacağı, ana davaya bağlanmayacağı belirtiyor.

AKIN GÜRLEK’İN ÖZEL HAMLESİ

Gündemin en sıcak konusu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiaları.

Özel, önceki gün Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay maaş aldığını iddia etti.

Bazı gazeteciler ise Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcısı olduktan sonra bu görevden istifa ettiğini açıkladı.

Ortalık iyice karıştı.

Ancak yeni bir bilgi aldım. Başsavcı Akın Gürlek avukatına talimat verdi. Avukat CHP lideri hakkında 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bakalım bu davadan nasıl bir karar çıkacak.

ATK RAPORUNDA VÜCUDUNDA MADDE ÇIKAN ÜNLÜLERE İDDİANAME YOLDA

Bir diğer konu ise ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu.

8 Ekim günü sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, gündem adeta çalkalanmıştı. Ünlüler Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve kan ve saç örnekleri alınmıştı. Günler sonra ise 7 ismin kan ve saç örnekleri temiz çıktı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 isim hakkında takipsizlik kararı verdi.

Peki ATK raporu temiz gelmeyen ünlüler hakkında ne olacak.

Aldığım bilgiye göre bu isimler hakkındaki soruşturma ise TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. İddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Öte yandan iddianamenin ise eli kulağındaymış.