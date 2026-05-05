50 BİN DOLARA JET TAHLİYE: 'Rüşvet Verip 18 Günde Tahliye Edildim'

HSK dosyasına giren “tanık ifade tutanağına” göre, Baygaralar suç örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan bir kişi, tahliye edilmek için kendisinden ve ailesinden farklı tarihlerde yüklü miktarlarda para talep edildiğini ve söz konusu parayı ödedikten günler sonra tahliye edildiğini söyledi. Rüşvet ile tahliye edilen bir şahsın ağzından itiraflar ilk kez Gerçek Gündem’de…

Vedat Çelik isimli şahıs 2023 yılında Adana’da Baygaralar suç örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı. 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çelik cezaevinden nasıl çıktığını Hakimler Savcılar Kurulu Tetfiş Kurulu Başkanlığı Kurul Başmüfettişliğine verdiği ifade de anlattı.

‘BİR YOLU VAR SENİ TAHLİYE EDERİZ…’

HSK müfettişi tarafından alınan ifadeye göre Vedat Çelik tutuklandıktan sonra vekaletli avukatı olan Kasım Yaraşır kendisini ziyaret etti. İddiaya göre avukat Yaraşır müvekkiline, “Suçsuz bile olsan en az 18 ay tutuklu kalırsın. Eğer istersen bir yolu var seni tahliye edebiliriz” diyerek bir hakime 50 bin dolar ödeme yapılması halinde Çelik’i tahliye edebileceğini vaat etti. Çelik’in ailesi bu ödemeyi yaptı. Çelik ifadesinde, “Ben avukatımla yaptığım görüşme sonucu özgürlüğüme kavuşmak için bu ödemeyi yaptım. Ailem cari hesap olarak çalıştığımız döviz bürosundan bu parayı temi ederek aracı avukatlara verdi” dedi.

‘EVİMİ İSTESELER EVİMİ DE VERİRDİM’

Çelik beyanının devamında ise, “Ben avukatım Kasım Yaraşır’ı, avukat Rıdvan Şahin aracılığıyla tanıdım. Rıdvan Şahin bizim memleketten hemşiremiz olur. Ben Rıdvan Şahin’in oğlunun kirvesiyim. Bu şekilde dostluğumuz vardır. Tahliye olmam karşılığındaki 50 bin doların hakime nasıl verdiğini bilmiyorum. Ailem bu parayı avukat Kasım Yaraşır‘a emaneten vermişti. Parayı verdikten 18 gün sonra tahliye oldum. Ben tahliye olunca ise avukatım kendisinde emanet olan parayı ilgili kişilere vermiştir. Avukatım bana tamamen Allah rızası için yardımcı oldu. Kendisi benim masum olduğumu bildiği için yardım etti. Zaten benimle aynı durumda olan başka biri parası olmadığı için 18 ay tutuklu kaldı. İkimiz hakkında da takipsizlik kararı verildi. Özgürlüğümden olmamak için elimde olan parayı verdim. Evimi isteseler evimi de verirdim” ifadelerini kullandı.

PARA TRAFİĞİ BÜYÜDÜ: 200 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI

Çelik ifadesinin devamında ise daha da dikkat çeken iddialarda bulundu. İddiaya göre Çelik yine aynı avukatlar aracılığıyla tutuklanan ağabeyini kurtarmak için 75 bin dolar ödeme yaptı. Ağabeyde kısa sürede cezaevinden tahliye edildi. Tutuklu kardeşi için ise 46 bin dolar ödeme yaptı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İNCELENECEK

Çelik rüşvet trafiğine aracılık eden isimleri de tek tek müfettişe verdi. İddialarını destekleyebilecek telefon kayıtları ve WhatsApp yazışmalarına da HSK’ya sundu.

HSK Teftiş Kurulu’na giren bu ifade, yargı içinde rüşvet ve aracılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İddiaların doğrulanması halinde, yalnızca aracılar değil, kamu görevlileri açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sürecin kapısı aralanabilir