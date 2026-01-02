Noel ve Yılbaşı Üzerine...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İkinci binyılımızın yani ikinci milenyumun birinci çeyreğini de geride bıraktık. Halkın barış özlemi az miktardaki ırkçılara rağmen çok yüksek. Siyasiler barış konusunda kendi geleceklerine yönelik bir planın peşinde ipe un sermeyle uğraşıyorlar. 2026 yılının ülkemiz ve bölgemiz için barış yılı olması dileklerimle bu yazımda ‘’Yılbaşı ve Noel nedir?’’ konuları üzerinde duracağım.

NOEL VE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?

Noel Bayramı ile yılbaşı aynı şey mi? Bu iki kavram biri birine karıştırılıyor. İnançları, renkleri ve ırkları ayrı olmasına karşın insanları birleştirilen bu kavramlar üzerinde biraz bilgi tazelemesi yapalım.

Noel’i Hristiyanlar 24 Aralık gecesini 25 Aralık gecesine bağlayan gecede Noel Bayramı olarak kutluyorlar. Bu geceyi İsa Peygamber’in doğum günü olarak kabul ediliyor. Doğuş Bayramı veya Milat Yortusu da denilmektedir.

Ermeni Ortodoks Kilisesi İsa Peygamber'in doğumunu 6 Ocak gününde kutluyorlar.

Yeni yıla gelince; Gregoryen takvimine göre yılın ilk günü 1 Ocak’tır. Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan yılbaşıdır.

‘’Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlıktan önce Roma'da, ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran kiliselerinde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak törenlerle kutlanır.’’ (Vikipedi, özgür ansiklopedi yeni yıl maddesi).

Dünyada 195 ülkenin 168’i miladi takvimi kullanıyor. Dünyada yaygın bir kullanım halini alan politik, sosyal ve ekonomik kullanım alanlarında dünya ekseriyeti tarafından bu takvim kullanılmaktadır.

Ülkemizde de Cumhuriyet’in ilanından önce kullanılan Hicri ve Rumi takvimler yerine 1 Ocak 1926 yılından çıkartılan Kanun ile Miladi takvim çağdaş dünya ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. İnsan yaşamını kolaylaştıran, dünya insanları arasında iletişimi sağlayan, onları bir araya getiren, aralarında sevgi ve saygı oluşturan her ortak değer insanlığın değeridir ve saygındır.

Bazı bağnazların, insanlığın bu ortak değerlerini; ‘’bir kavmin diğerine benzemesi’’ olarak nitelendirip kutlamamaları anlayışla karşılanabilir. Ama bazı sapkın yaratıkların, din ve inanç adına suçsuz insanları katletmeleri ise ikinci binyılımızın ilk çeyreğinin yüzkarasıdır.

YARDIMSEVERLİĞİN SEMBOLÜ NOEL BABA

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas’ın Antalya Patara antik kentinde bugün ki Demre’de doğduğunu ve yaşadığını, adına müze de bulunduğunu bilmeyen yok. Demre İlçesi M.Ö. 5. yüzyılda yerleşim merkezi haline gelmiş Likya Uygarlığının 6 büyük şehrinden biridir. Aziz Nikolas, Demre ilçesindeki; Likya başkenti olan Myra Antik Kenti’ne gitmiş ve orada genç yaşta piskoposluk makamına ulaşmış, yeni bir yıla girerken dilekleri gerçekleştiren; tüm servetini yoksullarla paylaşmayı seçen biridir.

Aziz Nikolas, M.S. 270’li yıllarda varlıklı bir tüccarın oğlu olarak dünyaya gelmiş, babası öldükten sonra kalan mirasının tümünü yoksullarla paylaşmaya karar verir. Yaygın söylenceye göre; bir gün Patara’da, evlenme çağında olup da çeyizlerini yoksulluktan hazırlayamayan 3 kız kardeşe gizlice maddi yardımda bulunmak ister. Gizlice pencerelerinden içeri para kesesi atmak isterken pencerelerin kapalı olduğunu gören Noel Baba para kesesini bacadan atar. Noel Baba’nın bacadan girip hayalleri gerçekleştirmeye yardımcı olma hikayesi bu şekilde başlar. Efsanelere göre özellikle çocukların, yoksulların, yolcuların ve denizlerin koruyucusu olmuştur.

Barış, sağlık ve mutluluk dileklerimle yeni yıl kutlu olsun.