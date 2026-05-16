Zamanı Durduran Kokular Geleceğin Tabaklarıyla Buluştu

8-10 Mayıs 2026 tarihlerinde beşinci kez kapılarını açan Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali, bu yıl "Her Sofra Başka Bir Hikâye" temasıyla bizi sadece lezzetlerin değil, o lezzetlerin ardındaki insan hikâyelerinin de peşine düşürdü.

Her yıl bu festivale katılan bir köşe yazarı olarak gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; bu festival artık Antalya’nın kültürel mirasının yarınlara aktarıldığı en güçlü platformlardan biri haline gelmiş durumda.

Festivalin ruhu, resmi açılışın hemen öncesinde Aksu’da düzenlenen ot hasadı ve öğle yemeğiyle aslında kendini belli etti.

Erüst Tarım ve Şişçi İbo iş birliğinde gerçekleşen bu etkinlik, toprağın bereketini modern şef dokunuşlarıyla buluştururken, doğayla iç içe bir başlangıç sundu.

Gastronominin bir şehri dünyaya bağlayan en zarif ama en dayanıklı köprülerden biri olduğunu bir kez daha hissettik.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in de vurguladığı gibi, FoodFest bir etkinlikten öte, bu toprakların güneşini, bereketini ve Akdeniz insanının sıcaklığını temsil eden kolektif bir değerdir.

Antalya mutfağı denince akla gelen o zengin katmanlı yapı, Karaalioğlu Parkı’na kurulan tadım alanlarında tüm çıplaklığıyla sergilendi.

Coğrafi işaretli ürünlerin, kadın kooperatiflerinin el emeğiyle birleştiği sergi alanları, kentin tarımsal çeşitliliğini ve üretim gücünü görünür kılıyordu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’in konuşmasında belirttiği, coğrafi işaret tescil aşamasındaki birçok ürün bu coğrafyanın ne denli büyük bir hazine üzerinde oturduğunun kanıtı niteliğinde.

Hedef sadece tanıtmak değil; bu kültürel ögeleri yeni nesillere birer dantel gibi işleyerek aktarmaktır.

Bu festivalin uluslararası bir boyut kazanmasında ve Türk mutfağının küresel arenada hak ettiği saygınlığı görmesinde şüphesiz en büyük paylardan biri Gökmen Sözen’e ait.

Sözen, gastronomi dünyasında adeta bir modern zaman Evliya Çelebi’si gibi dünyayı karış karış geziyor.

Onun bitmek bilmeyen enerjisi, Anadolu’nun yerel ürünlerini dünyanın en önemli şeflerinin mutfağına sokma gayreti, bugün FoodFest Antalya sahnesinde Kamilla Seidler, Grégoire Berger, Josh Angus, Vicky Sevilla ve Sylvain Sendra gibi dev isimleri ağırlayabilmemizin temel taşlarından birini oluşturuyor.

Gökmen Sözen’in vizyonu, sadece bir organizasyon başarısı değil; aynı zamanda Türk gastronomisinin dünya liginde markalaşma yolculuğunun en önemli rehberliğidir.

Festival boyunca düzenlenen paneller ve workshoplar, gastronominin entelektüel derinliğini besleyen anlardı.

MasterChef’ler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra Refika Birgül, Arda Türkmen, Ömür Akkor, Hazer Amani ve Memet Özer gibi isimlerin sahnedeki varlığı, halkın bu kültüre olan ilgisini taze tutarken akademik bir perspektif sunmayı da ihmal etmedi.

Antalya, sadece deniz ve güneşin şehri değil; artık kendi hikâyesini tabağa koyan, üreten ve bu üretimiyle dünya şeflerini büyüleyen bir gastronomi başkenti adayıdır.

Festival boyunca gördüğümüz o heyecan, yerel üreticinin gözündeki parıltı ve şeflerin malzemeye olan saygısı, bu yolun doğruluğunu kanıtlıyor.

Gastronomi, bir kentin kimliğini koruyarak dünyaya açılma sanatıdır.

FoodFest Antalya, bu sanatı icra ederken geleneği bozmadan geleceği inşa etmeye devam ediyor.