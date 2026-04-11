Unutulmaya Yüz Tutmuş Tatların Rönesansı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde Ordu’nun kalbinde, Altınordu’da ziyaret ettiğim Sarı Konak Gastronomi Merkezi, bana tam da bu belleğin ne denli zarif bir şekilde bugüne taşınabileceğini gösterdi.

Taşbaşı Mahallesi’nin o dar ve tarih kokan sokaklarından yukarı doğru tırmanırken, 19. yüzyılın estetik anlayışını günümüze taşıyan bir siluetle karşılaşıyorsunuz.

200 yıllık bir geçmişe sahip olan ve vaktiyle Rum tüccar Kosti Efendi tarafından inşa ettirilen bu yapı, sadece bir restorasyon başarısı değil, aynı zamanda bir kentin kimlik inşasının da nişanesi niteliğinde.

Binanın mimari yapısındaki o ağırbaşlı duruş, restorasyon aşamasında gösterilen titizlikle birleşince, ortaya adeta bir "yaşayan müze" çıkmış.

Dekorasyonda tercih edilen yalınlık, konağın tarihi ruhunu ezmeden, modern bir konfor alanı yaratmış.

Odaların küçük bölümlere ayrılmış olması, ziyaretçiye o eski zaman akşamlarının mahremiyetini ve sıcaklığını hissettiriyor.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu noktada gerçekten takdiri hak eden bir vizyon ortaya koymuş.

Başkan Tepe’nin gastronomiyi sadece bir yeme-içme sektörünün bir parçası olarak değil; turizmin, ekonominin ve kültürel sürdürülebilirliğin ana omurgası olarak konumlandırması, bir yerel yönetici için oldukça ileri görüşlü bir yaklaşım.

Kendisinin, gastronomiyi şehrin kaderini değiştirecek bir kalkınma modeli olarak görmesi ve San Sebastian gibi dünya örneklerini referans alarak bu merkezi hayata geçirmesi, sadece Ordu için değil, tüm Karadeniz bölgesi için öncü bir model teşkil ediyor.

Başkan Tepe’nin bu vizyoner tutumu, yerel ürünün değerini korurken onu profesyonel bir sunumla dünyaya açma hedefini açıkça ortaya koyuyor.

Peki, bu tarihsel atmosferin sofradaki yansıması nasıl?

Sarı Konak’ın menüsü, bir coğrafyanın lezzet haritasını önünüze seriyor.

Ancak bu harita, alışılagelmişin dışında, modern mutfak teknikleriyle incelikli bir şekilde işlenmiş.

Yerel pazarların vazgeçilmezi olan galdirik otunun, zeytinyağı ve limonun ferahlığıyla buluştuğu Piccata ya da kremalı tirmit mantarının bonfileyle kurduğu o dengeli ilişki, mutfaktaki entelektüel derinliği kanıtlıyor.

Özellikle "Taflanlı Humus" geleneksel bir mezenin yöresel bir meyveyle nasıl şaşırtıcı bir uyum yakalayabileceğinin en güzel örneği.

Keşkekle servis edilen Kuzu Kocabaş ise, Anadolu mutfağının köklerine sadık kalarak, damakta modern bir iz bırakmayı başarıyor.

Burada sunulan her tabak, aslında bu topraklara dair birer anlatı sunuyor.

Levrek ve somonun güveçteki sunumları, Karadeniz’in hırçın dalgalarını masanın dinginliğine taşıyor.

Malzeme seçimindeki özen, tedarik zincirinin yerel üreticiyi destekleyen yapısı ve mevsimsellik ilkesine olan bağlılık, Sarı Konak’ı sadece bir gastronomi merkezi değil, aynı zamanda etik bir mutfak disiplini haline getiriyor.

Burada yemek yemek, sadece biyolojik bir ihtiyaç değil; tarihin, mimarinin ve yerel üretimin kesiştiği bir kavşakta gerçekleşen kültürel bir eyleme dönüşüyor.

Altınordu Belediyesi’nin bu projesi, bir kentin kendi değerlerine sahip çıkarak nasıl bir çekim merkezi haline gelebileceğinin somut bir örneği.

Sarı Konak, taş duvarlarının arasında fısıldadığı geçmişle, mutfağında yarattığı geleceği ustalıkla birleştiriyor.

Ordu’nun bu ilk gastronomi merkezi, sadece bir yemek durağı değil; kentin hafızasını tazeleyen, yerel lezzetleri bir üst lige taşıyan ve ziyaretçisine "iyi ki buradayım" dedirten bir deneyim alanı.

Bu tür yapıların çoğalmasının hem mutfak kültürümüzün korunması hem de şehirlerimizin markalaşma sürecinde en büyük gücümüz olacağını düşünüyorum.