Tarih lezzet ile buluşunca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Beltur uzun zamandır gastronomiye değer katan çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Ben de kendilerini dikkatle takip ediyorum. Hayata geçirilen en keyifli proje bence Beltur işletmelerinin belirli periyotlarda Türk mutfağının temelini oluşturan şehir ya da bölge mutfaklarına ev sahipliği yapması. Geçtiğimiz hafta yılın ilk etkinliği olan “Kilis Lezzetleri” Yıldız Korusu’nda yer alan Çadır Köşk Beltur Restoran’da İstanbullular ile buluşmaya başladı.

Kilis mutfağının en leziz örneklerine ev sahipliği yapan Çadır Köşkü 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış. Tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu özel restoranda sunulan Kilis yemeklerine geçmeden önce kendine has yemekleri ile zengin bir yapıya sahip Kilis mutfağı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur. Kilis yemekleri, zengin Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekler de Kilis mutfağının vazgeçilmez türlerindendir. Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ki, hemen hemen her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin maddesidir. Kilis yemeklerinde damak zevki her şeyden önce gelmektedir.

Çadır Köşkü’nde sunulan damak çatlatan menü 1993’ten beri Kilis Tava’nın önde gelen ismi Tavacı İzzet Usta ve Kilis doğumlu, ödüllü Şef Yunus Emre Akkor’un katkıları ile hazırlanmış. Bu iki lezzet ustası tarafından özenle seçilerek hazırlanan Kilis lezzetleri menüsü “Lebeniye Çorbası” ile başlıyor, “Firik Cacığı”, “Koruk Sulu Salata”, “Zahter Salatası” ve “Zeytin Piyazı” gibi damakları şenlendiren mezeler ile devam ediyor. Ana yemek olarak “Kilis Tava”, “Oruk” ve “Teşrübe” seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Bu özel deneyim “Cennet Çamuru” tatlısı ile sonlanıyor.

Menüde yer alan her şeyi çok beğendiğimi ancak “Lebeniye Çorbası”, “Oruk”, “Kilis Tava” ve “Cennet Çamuru”nu baş döndürücü bulduğumu bilmenizi isterim. İstanbullulara böylesine özel bir lezzet deneyimi yaşatan Beltur’daki değişim de takdire şayan. Bunda en büyük pay kuşku yok ki sektörün deneyimli isimlerinden Genel Müdür Cenk Akın’a ait. Kendisini ve ekibini yarattıkları katma değer için tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Haftaya görüşmek üzere…