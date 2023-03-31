Şehrin kalbindeki ayrıcalıklı dünya

Tarihin zarafetini bugünün ihtişamıyla buluşturan CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, İstanbul’un güzelliğini sonsuz ve benzersiz bir şekilde sergiliyor. İlk duyulduğunda Uzak Doğu mutfağına ait bir kelime gibi algılanan “Izaka” aslında Osmanlıca bir kelimeymiş ve tattırma, tattırılma, lezzet ve zevk hissettirme anlamına geliyormuş. Kelimenin anlamını menülerine yansıtan Izaka yenilenen dekoru, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve deneyimli mutfak ekibi eşliğinde hazırlanan rafine damaklara hitap eden yaratıcı lezzetlerini misafirleri ile buluşturmaya Ramazan ayında da devam ediyor.

Fasıl müziği eşliğinde muhteşem Boğaz manzarasında keyifli bir iftar akşamının yanı sıra damakta hoş tatlar bırakacak lezzetler sunan Izaka Terrace’ın Ramazan ayına özel hazırlanan menüsünde; iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine, hünkar beğendi, kuzu incik, acılı/acısız kebap gibi et yemeklerinden leziz tatlılara kadar geleneksel Türk mutfağının gözde yemekleri yer alıyor. Ana yemeğin ardından güllaç, cevizli burma kadayıf, kazandibi, baklava ve dondurma gibi lezzetler ise Ramazan sofralarının hafızalardan silinmeyecek lezzetlerini oluşturuyor.

Damak zevkine önem veren konuklarının en keyifli saatlerine ortak olan Izaka Terrace’ın, rafine damaklara hitap ettiği kadar hem maceraperest hem de geleneksel lezzet paletlerine uyumlu bileşenlerden oluşan Anadolu mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini kucaklayan ayrıcalıklı menüsünü mutlaka deneyimlemenizi öneriyorum.

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ALKIŞLAR AHMET DEDE İÇİN

Dünyadaki gururumuz Türk şef Ahmet Dede, restoran dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Michelin tarafından iki yıldızla ödüllendirildi. Hafta içinde İngiltere’de düzenlenen ve Büyük Britanya ile İrlanda’daki restoranların ödüllendirildiği törende, Ahmet Dede’nin sahibi olduğu “Dede” iki yıldız almaya hak kazandığı açıklandı. İrlanda’nın Baltimore kasabasındaki restoranında 9 kişilik mutfak ekibi ile yarattığı deniz ürünleri ağırlıklı rafine lezzetlerle bu ödüle layık görülen Ahmet Dede ve ekibini can-ı gönülden kutluyorum.

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KEYİF VE LEZZET DOLU RAMAZAN AKŞAMLARI

‘Artful Living’ konsepti ile eğlence, sanat ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak, Ramazan ayı boyunca, zengin iftar sofraları, canlı müzik dinletileri ve özel sohbet toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Türk Lezzet Müzesi restoranlarında, Ramazan ayı boyunca 81 il, 22 farklı yöreden geleneksel lezzetler sunulan 42 Maslak’ta unutulmaz gurme iftarlar ve müzik dinletilerinin yanı sıra her Salı ve Cuma günü de sohbet programları düzenleniyor.

Bu yıl keyif ve lezzet dolu iftar sofralarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Bu vesile ile Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak’ın geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonunu açıldığı günden beri çok önemsiyor ve tüm kalbimle destekliyorum.