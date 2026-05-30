Samsun Mutfağına Yön Veren Mübadil Hafızası

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini tutuşturduğu ve milli mücadelenin ateşini yaktığı bu tarihi topraklar, yalnızca bir milletin kaderini tayin etmekle kalmamış, asırlık bir kültürel birikimi de bağrında büyütmüştür.

Coğrafi yapısı, tarihsel göç hatları ve iklimsel özellikleriyle Samsun, tarladan denize, yayladan fırına uzanan çok katmanlı bir mutfak kültürüne sahip.

Bu seyahat, sadece yerel tatları keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda vizyoner bir kadın girişimcinin memleketine kazandırdığı gastronomik değerlere tanıklık etme fırsatı da sundu.

Samsun mutfak kültürünün omurgasını yerel tarım ürünleri, yabani otlar, deniz ürünleri ve tarihsel kırılmalar oluşturuyor.

Şehrin beslenme alışkanlıklarında Bafra ve Çarşamba ovalarının bereketi açıkça hissediliyor.

Bu bereketin fırınlara yansıyan en net simgesi ise kendine has hamuru ve harcıyla ayrışan coğrafi işaretli Bafra ve Çarşamba pideleri.

İki gün boyunca her ikisini de daha önce deneyimlemediğim farklı noktalar denedim ve benden yine tam not aldılar.

Şehrin merkezinde yer alan ve yaklaşık yüz yıllık geçmişe sahip olan tarihi dönercide deneyimlediğim geleneksel döner ise etin kalitesi ve ustalığıyla şehir gastronomisinin esnaf kültüründeki gücünü kanıtlar nitelikteydi.

İlkbahar aylarında tezgahlara inen kırçan, kaldirik gibi yabani otlar şehirde köklü bir ot kavurması geleneğini yaşatırken, sahil kenti olmanın getirdiği balıkçılık kültürü de mutfağı zenginleştiriyor.

Bu zenginliğin en özgün kanadı ise “Mübadil Mutfağı”.

1923 yılındaki nüfus mübadelesiyle Balkanlar’dan Samsun’a yerleşen mübadiller, beraberlerinde asırlık mutfak alışkanlıklarını da getirmişler.

Samsun’un yerel malzemeleriyle Balkan lezzetlerinin harmanlanması, ortaya muazzam bir derinliğe sahip mutfak çıkarmış.

Mısır unu hamuruyla hazırlanan, taş fırın aromalı ve özel iç harçlı Asma Pide (Mübadil Pidesi), bu göç kültürünün tabağa yansıyan en somut örneklerinden biri.

Aynı şekilde, şeker pancarı dallarının fermente edilmesiyle yapılan dal turşusu kavurması ve karalahana dolması gibi lezzetler, mübadil köylerinde kuşaktan kuşağa aktarılan birer ata mirası niteliğinde.

Bu mutfak, zorunlu bir göçün ardından yeşeren adaptasyon kabiliyetinin mutfaktaki en yalın ifadesi.

Seyahatim boyunca konakladığım ve bu zengin mutfak kültürünü modern bir vizyonla deneyimlediğim merkez ise Atakum sahilinde yer alan Venn Butik Otel ve Restaurant oldu.

Karadeniz’in büyüleyici maviliğine açılan Atakum Plajı, kilometrelerce uzanan kumsalı ve modern çehresiyle şehrin çağdaş yüzünü temsil ediyor.

İşte bu sahil şeridinde yer alan Venn Butik Otel, Karadeniz’in ilk turizm yatırım belgeli butik tesisi olma unvanını taşıyor.

Detaylara gösterilen özen, estetik mimari ve rafine hizmet anlayışı, tesisi sıradan bir konaklama noktasının çok ötesine taşıyor.

Bu başarının arkasında, Samsun’un ve Türkiye’nin en ilham verici kadın girişimcilerinden biri olan Vennas Akyol Haznedar bulunuyor.

Havayolu ikram sektöründe dünya çapında fark yaratan çalışmalarıyla uluslararası IWEC ödülüne layık görülen Haznedar, yerel kalkınmayı ve kadın kooperatiflerini desteklemeyi ilke edinmiş bir iş insanı.

Sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rollerinin yanı sıra, yöresel yemek kültürünü kayıt altına alan kitap çalışmaları ve yerel üreticilerle kurduğu bağlar sayesinde, Venn markasını kültürel bir koruyucuya dönüştürmüş durumda.

Kadın eli değen bu vizyon, otelin menülerindeki felsefi altyapıda da kendini hemen hissettiriyor.

Venn Restaurant’ta geçirdiğim iki gece, adeta Samsun gastronomisinin zaman tünelindeki özeti gibiydi.

İlk gece deneyimlediğim menü, deniz ve göç kültürünün rafine bir birleşimiydi.

Hafif ve dengeli bir başlangıç sunan zeytinyağlı yaprak bezelye ve Karadeniz klasiği olan karalahana dolmasının ardından sofraya gelen torik lakerda, bölgenin balıkçılık mirasını layıkıyla temsil ediyordu.

Bu gecenin ara sıcaklarında yer alan asma pide ve şeker pancarı dallarından yapılan dal turşusu kavurması, mübadil mutfağının asırlık hafızasını tabağa taşıdı.

Gecenin başrolü ise Kalkan Tava oldu.

Karadeniz balıklarının kralı olarak görülen kalkan, dışındaki çıtırlığı ile içindeki sulu ve yumuşak dokuyu mükemmel şekilde koruyan bir pişirilme dengesine sahipti.

Lezzetindeki berraklık, şefin ürüne duyduğu saygıyı gösteriyordu.

Kapanıştaki taş fırında ağır ateşte pişmiş bölgenin ürünü olan kara kabak tatlısı ve cevizli burma tatlısı ise geleneksel kültürün başarılı birer yorumuydu.

İkinci gece sunulan tadım menüsü ise tarladan ve yayladan gelen bereketin ilanı gibiydi.

Soğuk başlangıçlarda Bafra ovasının bereketli topraklarından gelen Nebiyan fasulyesi, bölgenin yabani ot mirası kaldirik turşusu ve geleneksel usulle hazırlanan manda yoğurdu, Anadolu’dan Karadeniz’e uzanan bir lezzet köprüsü kurdu.

Ara sıcaklar arasında yer alan, Terme’deki kadın kooperatiflerinin ürettiği istiridye mantarı ızgarası, yerel üreticiye verilen desteğin lezzetli bir kanıtıydı.

Sıcak ot kavurması ve ilkbaharın habercisi kırçan kavurması ise Samsun yaylalarının tazeliğini sofraya taşıdı.

Ancak bu seyahatin şüphesiz en derinlikli, en etkileyici ve gastronomik açıdan hafızalara kazınan yemeği ana yemek olarak sunulan Darplı Ciğer Sarma Eşliğinde Karayaka Süt Kuzu Tandır oldu.

Mübadil mutfağının en özgün örneklerinden biri olan “Darplı” yani kuzu gömlek yağına sarılan kuzu ciğeri ve Terme pirinciyle hazırlanan iç pilavın uyumu tek kelimeyle muazzamdı.

Yanında sunulan ve taş fırında altı saat boyunca ağır ateşte pişen Karayaka süt kuzusu ise adeta lif lif ayrılan dokusu ve derin aromasıyla tabağı bir başyapıta dönüştürüyordu.

Geleneksel tekniklerin, doğru yerel malzeme seçimiyle birleştiğinde nasıl zamansız bir sanat eserine dönüşebileceğinin en somut göstergesiydi bu yemek.

Manda sütlacı ve kalburabastı ile sonlanan bu iki gecelik tadım serüveni, Samsun mutfağının potansiyelini gözler önüne serdi.

Samsun; geçmişin göç hikayelerini, ovalarının bereketini, asırlık esnaf geleneklerini ve denizin sunduklarını korumayı başarmış bir gastronomi kenti.

Venn Butik Otel ve Restaurant ise Vennas Akyol Haznedar’ın vizyoner liderliğinde bu mirası modernize ederek geleceğe taşıyan çok kıymetli bir durak.

Köklerine sadık kalarak çağdaş dünyayla bağ kuran bu tür gastronomi merkezlerinin çoğalması, mutfak mirasımızın sürdürülebilirliği adına en büyük kazancımız olacaktır.