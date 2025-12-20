Lezzetin ve Ritmin Dansı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akasya AVM şubelerini ziyaretim sırasında hissettiğim şey, mekânın kendini bir “durak” değil, bir “akış” olarak tanımlamasıydı.

İçeri adım attığınız anda sizi karşılayan atmosfer hem gündelik hayatın yorgunluğunu onarmayı hem de yeni bir enerjiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Tamirane’nin hikâyesi 2009’da Santralİstanbul’da başlıyor.

Bugün Maslak UNIQ İstanbul ve Akasya AVM’deki şubeleriyle şehrin iki yakasında varlığını sürdürüyor.

Akasya’daki şube, Zuhal Müzik mağazasının içinde yer alıyor.

Bu tercih, mekânın ruhunu doğrudan besliyor: yemek ve müzik, aynı sahnenin iki farklı oyuncusu gibi birbirini tamamlıyor.

Dekorasyonda art deco çizgilerle doğal dokuların uyumu, mekâna hem sıcaklık hem de estetik bir denge kazandırıyor.

Menüde dünya mutfağından esinlenmiş seçenekler var.

Bowllar, pizzalar, burgerler ve ızgaralar günlük ve taze malzemelerle hazırlanıyor.

Donuk ürün kullanılmaması, yemeklerin doğallığını hissettiriyor.

Deneyimim, tabakların birbirini takip eden bir akış içinde ilerlemesiyle zenginleşti.

Ilık Mütebbel ile açılan perde, köz patlıcanın tahinli yoğurt kremasıyla buluştuğu, susam ve buğday patlağıyla dokusunu zenginleştirdiği bir tabaktı.

Ne fazla ne eksik; dengeli ve sakin bir girişti.

Ardından Füme Antrikotlu Humus geldi.

Klasik bir mezenin üzerine yerleştirilen çıtır et dilimleri ve kırmızı baharat yağı, tanıdık bir lezzeti yeni bir katmanla yorumluyordu.

Bu tabaklarda, aşırıya kaçmadan yapılan yaratıcı dokunuşlar dikkat çekiciydi.

Popcorn Karides ise tatlı acı sosla buluşmuş tempura karideslerin, ince kıyım marul ve kişnişle sunulduğu bir ara sıcak olarak hafızamda yer etti.

Hafifliği ve dokusuyla, menüdeki diğer tabaklarla uyumlu bir ara geçiş sundu.

Ana yemek olarak Tereyağlı Lokum Bonfileyi tercih ettim.

Dilimlenmiş bonfilenin tereyağ sosuyla buluşması, fırın patates ve sarımsaklı ekmek eşliğinde sade ama güçlü bir uyum sundu.

Etin pişme dengesi, sosun aroması ve sunumun işlevsel sadeliği, Tamirane’nin genel yaklaşımıyla örtüşüyordu.

Gösterişten uzak ama özenli.

Ardından denediğim Mantarlı Rokforlu Pizza ise trüf yağı ve rokforlu labne sosla zenginleşmiş, mantar mix ile dengelenmiş bir tabaktı.

Hamurun kıvamı ve malzeme seçimi, alışıldık bir yemeği rafine bir deneyime dönüştürüyordu.

Bu yemeklerin her biri, Tamirane’nin müzikle iç içe geçmiş atmosferinde, lezzet ve ritmin dengeli bir dansını yansıtıyordu.

Mekânın güçlü yanlarından biri de canlı müzik etkinlikleri.

Latin, caz, soul, Türkçe Pop gibi farklı türlerde performanslar, yemek deneyimini zenginleştiriyor.

Akasya’daki şubenin bir müzik mağazasının içinde bulunması, bu etkinliklere ayrı bir anlam katıyor.

Yemek yerken duyduğunuz ritim, mekânın mottosu olan “Repair & Enjoy Yourself”i somutlaştırıyor.

Burada yemek yalnızca karın doyurmak değil; ruhu da besleyen bir deneyime dönüşüyor.

Hizmet kalitesi, ziyaretim sırasında dikkatimi çeken bir başka unsur oldu.

Garsonların güler yüzlü ve hızlı tavrı, mekânın samimiyetini pekiştiriyor.

Bu samimiyet, dekorasyondaki detaylarla birleşince, Tamirane’yi sıradan bir restoranın ötesine taşıyor.

Sahip olduğu gastronomi anlayışı, İstanbul’un çok katmanlı kültürüne bir katkı olarak görülebilir.

Menüdeki çeşitlilik, farklı damak zevklerine hitap ederken, müzik ve etkinlikler mekânı yaşayan bir sahneye dönüştürüyor.

Bu bütünlük, mekânı yalnızca yemek yenilen bir yer olmaktan çıkarıyor; hafızada iz bırakan bir deneyim yaratıyor.

Kapıdan çıktıktan sonra aklımda kalan şey, yemeklerin lezzeti kadar mekânın sunduğu atmosferin de hafızamda iz bırakmasıydı.

Yaşadığım deneyim şehrin temposuna uyum sağlayan ama aynı zamanda ona alternatif bir nefes alanı sunan bir yaklaşım taşıyordu.