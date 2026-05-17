Mutfakta Kalıcılığın Sırrı Teknik Değil, Sadakattir!

Kendisiyle gerçekleştirdiğim söyleşide; sürdürülebilirlikten gastronomi markalamasına, Anadolu’nun yerel hazinelerinden dijitalleşmenin mutfaktaki etkilerine kadar sektörün geleceğine ışık tutan pek çok kritik başlığı masaya yatırdık. Mesleki başarısını disiplin ve etik değerlerle mühürleyen Doğukan Kara bu vizyonunu aslında köklü bir geçmişten devraldığı "usta-çırak" mirasıyla besliyor.

Mengen’in o köklü "el verme" geleneğinden süzülüp gelen bir şef olarak, bugün Hagia Sofia Mansions ve Sur Balık gibi devasa markaların mutfak yönetimini üstlendiğinde, o kadim "lonca ruhunu" modern kurumsal yapıyla nasıl harmanlıyorsun?

Mengen’in köklü “el verme” geleneği benim mutfak anlayışımın temelini oluşturuyor. Bu sadece bir eğitim modeli değil; aynı zamanda saygı, disiplin ve mesleki ahlak üzerine kurulu bir sistem. Bu hafta VI. Ulusal Aşçılık Kampı’nda eğitimci şef olarak yer almak, bu ruhu yeniden ve çok daha net hissetmemi sağladı. İlk mezunundan en genç katılımcısına kadar herkesin aynı saygı diliyle hareket etmesi, disiplinin doğal bir refleks haline gelmiş olması gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca sektörün en iyi mutfaklarında görev yapan şeflerle aynı ortamda bulunmak, bu geleneğin ne kadar güçlü bir temel oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün Hagia Sofia Mansions ve Sur Balık gibi büyük ve kurumsal yapılarda çalışırken bu lonca ruhunu birebir taşımaya özen gösteriyorum. Modern mutfaklarda sistem, standart ve sürdürülebilirlik çok önemli; ancak bunların kalıcı olabilmesi için arkasında bir kültür olması gerekiyor. Benim için o kültür, Mengen’den gelen bu disiplindir.

Aynı anda hem tarih kokan bir malikaneler topluluğunun (Curio Collection) mistik atmosferini hem de denizden gelen tazeliğin adresi Sur Balık’ı yönetiyorsun; bu iki taban tabana zıt mutfak disiplini arasında nasıl bir zihinsel geçiş yapıyorsun?

İlk bakışta zıt gibi görünse de benim için bu iki yapı aynı disiplinin farklı yorumu. Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton tarafında daha sakin, hikâye odaklı ve derinlikli bir yaklaşım benimsiyorum; her tabağın bir anlamı olmalı. Sur Balık tarafında ise tempo yüksek, ürün merkezde. Deniz ürünü hata kabul etmez; hızlı, net ve doğru karar gerekir. Sur Balık’taki uzun yıllara dayanan ekip kültürü bu hızın içinde istikrarı sağlıyor. Benim için önemli olan şu: Mekânın ne istediğini anlamak. Çünkü değişmeyen tek şey disiplin, ürüne saygı ve lezzet dengesi.

1500 yıllık bir sarnıcın (Sarnıç Restaurant) büyüleyici derinliğinde yemek yapmak, senin için sadece bir profesyonel görev mi, yoksa tarihle kurduğun sessiz bir lezzet diyaloğu mu?

İlk geldiğimde Sarnıç Restaurant daha çok atmosferiyle öne çıkan, fotoğraflanan bir yerdi. Bugün ise misafirlerin sadece mekânı değil, tabakları da fotoğrafladığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Çünkü burada atmosfer zaten çok güçlü; biz o gücün gerisinde kalmak değil, onu tamamlayan bir mutfak ortaya koymak istiyoruz. Amacımız, yemeğin de en az mekân kadar konuşulduğu bir deneyim yaratmak.

Hagia Sofia Mansions gibi her köşesi ayrı bir hikâye anlatan bir mekanda, misafirlere sunduğun menüyü hazırlarken bir şefin ötesine geçip bir "deneyim tasarımcısı" gibi mi hareket ediyorsun?

Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton gibi bir mekânda sadece şef olarak kalamazsınız; ister istemez bir deneyim kurguluyorsunuz. Burası çok büyük bir kültür ve bunu doğru anlamak, iyi bilmek gerekir. Menü de bu kültürün bir parçası olarak şekilleniyor. Ama en sonunda her şey yine tabağa çıkar; çünkü deneyimin en somut hali lezzettir.

Dorak Holding çatısı altında çok geniş bir operasyonu yönetirken, mutfağındaki hiyerarşiyi korumakla yaratıcılığı özgür bırakmak arasındaki o ince çizgiyi nasıl çiziyorsun?

Dorak Holding gibi büyük bir yapıda dengeyi kurmanın temeli saygı, disiplin ve yaratıcılıktır. Mutfakta hiyerarşi saygıyı, saygı da disiplini getirir. Bu yapı korunurken, doğru alanlarda yaratıcılığa da yer açarım. Çünkü benim için disiplin standardı korur, saygı ise o standardı sürdürülebilir kılar.

Geleneksel Türk mutfağını modern tekniklerle yorumlarken, bir yemeğin "ruhunu" bozmadan onu bugünün fine-dining standartlarına taşımanın formülü sence nedir?

Formül aslında basit: özü korumak, tekniği onu desteklemek için kullanmak. Lezzetin hafızasını bozmadan, bugünün sunum dili ve hassasiyetiyle yeniden inşa etmek.

Sur Balık gibi deniz ürünlerinde uzmanlaşmış bir marka için "sürdürülebilirlik" ve "mevsimsellik" kavramları senin mutfak ajandanda tam olarak nerede duruyor?

İşte bu olay tamamen zihni yenilemek mevsimi takip etmek ve en iyi ürünü en doğal taze hali ile kullanmak en önemli prensibim, kısacası doğaya uyumlanmak da bu.

Marka yönetimi ve gastronomi arasındaki bağı kendi mutfak felsefende nasıl konumlandırıyorsun ve "Şef Doğukan Kara" markasını nasıl besliyorsun?

Benim mutfak felsefemin temeli çok net: disiplin, mevsiminde ürün ve ekip kültürü. Doğukan Kara olarak ekibin fikrine değer veririm, onları geliştirir, zaman zaman eğitimlerle beslerim. Aynı zamanda onların gözünden gelen fikirleri dinler ve bunu bulunduğumuz lokasyonun ruhuna göre yorumlarım. Ama tüm bu sürecin değişmeyen omurgası vardır: disiplin ve mevsimsellik. Çünkü doğru ürün, doğru zamanda ve doğru disiplinle işlendiğinde marka kendiliğinden güçlenir.

Modern gastronomi dünyasında dijitalleşmenin ve görsel estetiğin gücü yadsınamaz; sen tabağını tasarlarken önce göze mi, yoksa doğrudan damağın hafızasına mı hitap etmeyi hedefliyorsun?

Doğukan Kara olarak önceliğim her zaman doğrudan damağa etki etmektir. Ürünü doğru teknikle ve doğru dengede kullandığınızda, zaten bu lezzet görsele de yansır. Yani iyi tabak önce doğru tatla başlar, görsellik bunun doğal sonucunu gösterir.

Mutfakta kullandığın malzemelerin izini sürerken, yerel üreticiyi ve Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini modern menülerine dahil etme konusundaki motivasyonun nedir?

En önemli görevlerimizden biri yerel üreticiyi desteklemek ve Anadolu’nun değerlerini mutfağa taşımaktır. Aslında elimizde çok güçlü bir harita var; bu toprakların her bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen harika ürünler bulunuyor. Bunları kullanmak ve görünür kılmak bizim için hem sorumluluk hem de büyük bir zevk.

Bugüne kadar hazırladığın reçeteler içinde, hikayesiyle seni en çok duygulandıran veya "bu yemek benim mutfak kimliğimi tam olarak yansıtıyor" dediğin o özel tabak hangisi?

Aslında tek bir tabak seçmem zor; hazırladığım tüm reçeteler benim için ayrı bir duygu taşıyor. Ama beni en çok duygulandıran şey, tabağın masaya gidip tamamen bitmesi. Yani hiçbir israf olmadan, emeğin ve ürünün hakkının verilmesi. Bu, benim mutfak kimliğimi en net yansıtan şeydir.

Gastronomi medyasının konvansiyonelden dijitale evrildiği bu dönemde, şeflerin birer "kanaat önderine" dönüşmesi senin mutfaktaki operasyonel odağını nasıl etkiliyor?

Benim için değişmeyen şey mutfağın kendisidir. Medyanın dijitale evrilmesi şeflere görünürlük kazandırdı ama operasyonel odağımı asla değiştirmedi. Ben hâlâ mutfağın içindeki disipline, ürüne ve ekibin doğru çalışmasına odaklanırım. Kanaat önderliği tarafı ise ancak mutfak doğru çalışıyorsa anlam kazanır.

Genç aşçı adaylarına verdiğin o meşhur "el"in içinde, teknik bilgiden ziyade hangi insani ve mesleki vizyonu miras bırakmak istiyorsun?

Genç aşçılara bırakmak istediğim en temel değer tek bir kelime: sadakat. Teknik öğrenilir, gelişir; ama mutfakta kalıcılığı belirleyen şey sadakattir. Ürüne, ekibe ve işe duyulan sadakat, gerçek şefliğin temelidir.