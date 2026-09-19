Kültepe'den Sofraya: Kayseri Mutfağının Binlerce Yıllık Hafızası

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Kültepe tabletlerinde binlerce yıl öncesinden yankılanan mutfak kültürü ve disiplini, bugün bu kentin mutfağında, fırınlarında ve sofralarında tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının isimleriyle bir araya getirdi.

Bu önemli festival vesilesiyle adım attığım Kayseri gastronomi programı, benim için bir gezinin ötesinde, aile köklerime ve toprağın bereketine doğru atılmış samimi bir adımdı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Kayseri’de bulunan gastronomi profesyonelleri olarak öne çıkan işletmeleri ziyaret ettik ve şehrin geçmişten günümüze uzanan lezzetlerinin izini sürdük.

Anadolu’nun bu kadim köşesinde lezzetin tesadüflerle değil, büyük bir sabır ve emekle şekillendiğine bir kez daha tanıklık ettik.

Gastronomi yazarı ve araştırmacı İdil Açıkalın’ın zarif ev sahipliğinde; değerli meslek büyüğüm Faruk Şüyün, şef Hilal Kayış Sungur ve vizyoner mutfak dokunuşlarıyla programa büyük değer katan şef Ahmet Gündoğar ile birlikte çıktığımız bu lezzet rotası, Melikgazi’den Develi’ye, Talas’tan İncesu ve Yahyalı’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadı.

Tam 34 ayrı noktada, fırınlardan taşan kokuları içimize çektik, hamura hayat veren ustaların ellerini izledik.

Kayseri mutfağı denince akla ilk gelen şüphesiz hamur işi ve etin o eşsiz uyumudur.

Ancak bu kentte her tabak, ardında görünmeyen bir zanaat barındırır.

Küçük bir atölyeden başlayıp devasa bir üretim tesisine dönüşen kadın emeğinin ürünü mantı çeşitlerini denerken, o minicik bükümlerin kuşaktan kuşağa aktarılan ne denli kıymetli bir kültürel miras olduğunu düşündüm.

İncecik açılmış hamurların sulu kıymalı harçla kat kat buluştuğu yağlama, masaya geldiğinde sadece bir yemek değil, kentin o köklü paylaşım ve birlikte yeme kültürünü temsil ediyordu.

Develi’nin meşhur cıvıklısı, taş fırının sıcaklığında pişen fırın ağzı ve pöç ise et işleme geleneğinin ulaştığı ustalığı katıksız bir biçimde ortaya koyuyordu.

Bölgenin köklü Çerkes mutfağından sofraya taşınan gurüzen ve salüve gibi özgün lezzetler ise Kayseri’nin farklı kültürleri bünyesinde harmanlayan geniş hoşgörü coğrafyasını ve zengin sofra çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Program akışı içerisinde Suz Restaurant Şefi Ahmet Gündoğar’ın geleneksel reçeteleri yenilikçi bir vizyonla tabaklara aktardığı özel lezzetleri deneyimlemek, bu yolculuğun en ilham verici anlarından biriydi.

Yerel malzemenin özünü bozmadan gösterdiği şef dokunuşları, kentin köklü sofra kültürünün modern gastronomide nasıl güçlü bir karşılık bulabileceğini açıkça ortaya koyuyordu.

Fakat bu yolculuğun benim içimde en derin iz bırakan ve duygusal olarak beni etkileyen anları, doğanın kalbine, üreticinin yanına yaptığımız ziyaretler oldu.

İncesu’nun bağlarına adım attığımızda, bağ bozumu neşesini ve toprağın sunduğu cömertliği hissetmemek imkânsızdı.

Güneşin altında olgunlaşan üzümlerin kokusu, yüzyıllardır bu topraklarda süregelen bağcılık geleneğinin bir kanıtı gibiydi.

Ardından Yahyalı’daki elma bahçelerine geçtik.

Ağaç dallarından sarkan kıpkırmızı elmaları kendi ellerimizle toplamak, o dalından henüz kopmuş meyvenin tazeliğini solumak tarif edilmez bir duyguydu.

Yahyalı’nın elma bahçelerindeki ve İncesu bağlarındaki hasat anları, bana bu kentin sadece fırın yemekleriyle değil, toprağının bereketiyle de ne kadar zengin olduğunu hatırlattı.

Burada yetişen üzüm ve elmanın, sadece yerel sofraları süsleyen birer lezzet değil, aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine değer katan son derece stratejik birer ihracat ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiği gerçeği de hafızama kazındı.

Kayseri’nin gastronomi haritası sadece et ve hamur işinden ibaret değildir.

Bu coğrafya kendine has tescilli ürünleriyle derin bir özgünlüğe sahiptir.

Kızılırmak kenarındaki alüvyonlu topraklardan süzülüp gelen mor-beyaz çizgili Yamula patlıcanı, Develi’nin ata tohumu gacer buğdayı, Yahyalı’nın ihracat potansiyeli yüksek elması, şifa niyetine içilen gilaburu ve elbette asırlık et işleme sanatının simgeleri olan pastırma ve sucuk...

Hepsi bu toprağın kimliğini oluşturan birer nirengi noktasıdır.

Yemeğin sonunda damaklarımızda kalan tahin, ceviz ve şerbetin dengeli uyumuyla hazırlanan nevzine ise Kayseri’nin tatlı kültüründeki zarif dokunuşun en güzel örneğiydi.

Ailesi Kayserili bir yazar olarak bu sokaklarda yürümek, ustalarla sohbet etmek ve toprağın mahsulüne dokunmak bende derin bir aidiyet ve bağ hissi uyandırdı.

Şehrin merkezinden ilçelerine yayılan 34 duraklık Lezzet Noktası seçkisi, geleneksel esnaf lokantalarından yerel üreticilere kadar kentin zenginliğini gösterdi.

Kayseri Kültür Yolu Festivali, Orta Anadolu’nun bu kadim birikimini doğru ve yalın bir anlatımla görünür kılmak adına son derece nitelikli bir zemin hazırlamış.

Şehrin zamana direnen ustalıkları, kadın kooperatiflerinin alın teri ve üreticinin toprağa gösterdiği saygı, Kayseri mutfağının geleceğe emin adımlarla taşınacağını açıkça gösteriyor.