İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor

İstanbul, sokaklarında rüzgâr estikçe sayfaları hayatla dolan devasa bir şehir kütüphanesini andırır. Her semtin, her sokağın kendine has bir sesi, kokusu ve tabii ki damakta bıraktığı unutulmaz bir lezzet izi vardır.

Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

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İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor - Resim : 1

Ne var ki günümüzün hızlı tüketim çağında, bu kentin asırlardır biriktirdiği sofra kültürünü aynı canlılıkla koruyabilmek pek kolay olmuyor.

Çoğu zaman geçmişe duyduğumuz özlem, cam vitrinlerin ardında sergilenen ya da müze raflarına kaldırılan hatıralara dönüşüyor.

Oysa bir şehrin ruhu, vitrinlerde değil; taş masalarda, çınlayan kadeh seslerinde ve ortak bir tabağa uzanan ellerde yaşamaya devam eder.

Geçtiğimiz günlerde Asmalımescit’in o kendine has tarihi dokusunda, Balyoz Sokak’ta yer alan Lokanta Lobi’nin davetlisiydim.

İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor - Resim : 2

Ayşe Zeynep ve Burak Aydoğan ev sahipliğinde gerçekleşen “Bir İstanbul Sofrası” buluşması, bana tam da bu kentin çok katmanlı yapısını yeniden düşündürdü.

Lokanta Lobi, İstanbul mutfağını statik bir reçete koleksiyonu ya da müzelik bir nostalji nesnesi olarak ele almıyor.

Aksine bu mirası bugünün kent ritmiyle, taze malzemeyle ve dinamik bir anlayışla yeniden yorumluyor.

İstanbul mutfağı dediğimiz kavram, tek bir topluluğun ya da tek bir dönemin eseri değildir.

Rum, Ermeni, Sefarad, Levanten, Osmanlı, Anadolu ve Akdeniz geleneklerinin iç içe geçtiği; limanların, pazarların ve mahallelerin şekillendirdiği muazzam bir mozaiğin adıdır.

Lobi’nin mutfak felsefesinde bu renklilik son derece doğal bir akışla tabağa yansıyor.

Mekânda bir yemeğin menüye girebilmesi için şehirle samimi, hikâyesi olan ve savunulabilir bir bağ kurması şart koşulmuş.

İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor - Resim : 3

Gecenin menüsünde yer alan detaylar, bu felsefenin somut birer karşılığı gibiydi.

Ekmeğin taze domates ve sızma zeytinyağıyla buluştuğu sade ama etkileyici başlangıcın ardından sofraya gelen Ada Ezmesi, Balık Pazarı Tabağı, Kadınbıdı Köfte ve Beyaz Şarap Soslu Kokoreç gibi lezzetler dikkat çekiciydi.

Ancak gecenin hafızada en çok iz bırakan tabağı şüphesiz Papaz Yahnisi oldu.

Geçmişin köklü bir tarifini bugünün damağına hitap edecek şekilde yorumlayarak ve doğallığını bozmadan sunmak gerçekten özen gerektiren bir iş.

İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor - Resim : 4

Mevsimsellik konusu da mekânın en sağlam ayaklarından birini oluşturuyor.

Menü mevsimin sunduğu imkânlara göre sürekli yenileniyor.

Şehrin halinden, pazarından ne geliyorsa tabağa o yansıyor.

Bu yaklaşım, İstanbul’un eski sofra geleneklerinin temelinde yer alan zamana ve doğaya saygı anlayışını doğrudan yaşatıyor.

Lobi’deki hafıza vurgusu sadece tabaklarla da sınırlı kalmamış.

Duvarlarda yer alan resimler, başka bir köklü mekândan devralınan sandalyeler ve tatlı servisinde kullanılan tarihi tabaklar, mekâna adım attığınız anda sizi geçmişle bugün arasında kurulan bir köprüye davet ediyor.

İstanbul'un Çok Kültürlü Lezzet Mirası Asmalımescit'te Yeniden Canlanıyor - Resim : 5

Teras bahçesinde yetiştirilen nane, kekik ve ıtır gibi aromatik otların mutfağa ve bara taze taze taşınması ise bu bağı canlı tutan zarif bir dokunuş.

Yemeğin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin kıvamında yükselmesi ve barın öne çıkması, İstanbul’un o köklü gece hayatı kültürüne yapılmış saygılı bir selam niteliğinde.

Asmalımescit’te kurulan bu sofra, gösterişten uzak, abartısız ve samimi duruşuyla İstanbul’un gastronomi haritasında kıymetli bir durak olarak öne çıkıyor.

Şehrin geçmişine yapmacık bir övgü düzmek yerine, o geçmişi alıp bugünün hayatına dahil eden bu tür samimi çabaları görmek, kentin geleceğine dair umudumuzu her zaman taze tutuyor.

Reha Tartıcı Arşivi

'Tabaktaki Yaratıcılık Rastlantısal Değildir'
Boğaz'ın Kıyısında Osmanlı Sahil Mutfaklarının İzinde
'İyi Yemeğin Karmaşık Olması Gerekmez': Mert Yalçıner Mutfağını ve Kırmızı Çizgilerini Anlatıyor
Toprağın, Ekmeğin ve Soframızın 9 Bin Yıllık Hafızası
Ahmet Güzelyağdöken ile Topraktan Tabağa Gastronomi Yolculuğu
Zeytinyağının Modern Mutfaktaki Rafine Dönüşümü
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