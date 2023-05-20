İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için…

İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar ve farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillendirilen çok katmanlı, kozmopolit yemek kültürünün bambaşka deneyimler eşliğinde sunulacağı BİZ İstanbul, şehrin kültür sanat yaşamının kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası olma hedefiyle dikkat çekiyor.

Gastronomi, tarih, kültür alanında araştıran ve uzmanlaşan Levent Erden, Aylin Öney Tan, Banu Özden, Özge Samancı, Levon Bağış gibi fikir önderlerinin danışmanlığında projelendirilen BİZ İstanbul’un ikonik AKM binasıyla örtüşen projesi Tabanlıoğlu Mimarlık, deneyim tasarımı ise Tilbe Çakır imzasını taşıyor. Bizans İmparatorluğundan başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet dönemini yansıtan yapılar ve geleceğe uzanan gökdelenler arasındaki zaman akışını göz önüne seren 270 derecelik İstanbul manzarasıyla BİZ İstanbul, tarihten damıtılmış, benzersiz bir İstanbul deneyimi vadediyor.

Yalnız gastronomi odaklı bir mekân olmanın ötesinde yerli ve yabancı misafirler için bir kültür deneyimi ve çekim merkezi olarak konumlandırılan BİZ İstanbul’da Türkçe ve yabancı dillerde tarih, toplum, kültür, sanat, gastronomi temalı seçkin referans kitaplardan oluşan bir de kütüphane bulunuyor. BİZ İstanbul, şehrin kadim yemek kültürünü gelecek nesillere aktararak kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde, İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmayı amaçlıyor.

BİZ İstanbul’un mevsimleri hem ürün hem de kültürel anlamda yansıtan Executive Chef Tolga Atalay imzasını taşıyan menüleri yıl boyunca değiştirilerek misafirlere sunuluyor. BİZ İstanbul’da mevsimine en uygun ürünler kullanılırken, İstanbul’a iz bırakmış bütün medeniyet ve inançların özel günleri ve tarifleri de hatırlanıyor. Uzun ve mükellef bir İstanbul mutfağı deneyimi yaşamak isteyenler için tasarlanan, muhteşem tarihi yarımada manzaralı Has Salon, İstanbul’un hep iyiye olan binlerce yıllık alışkanlığını ve tutkusunu yansıtıyor. Arşivlerden araştırılarak gün yüzüne çıkarılan, nadir bilinen reçeteler yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlanıyor ve sıra dışı sunumlar eşliğinde misafirlere sunuluyor.

BİZ İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz özel tadımda Şef Tolga Atalay imzalı seçkin menüde yer alan “Kemikte Kuzu Kokoreç”, “İmam Bayıldı”, “Enginar İstanbul”, “Talaş Böreği”, “Uykuluk ve Ciğerden Sakatat”, “İstiridye Külbastı”, “İstakoz Yahni”, “İskorpit ve Fasulye Pilakisi”, “Asma Yaprağına Sarılmış Oğlak Kebabı” ve “Piliç Masusa”dan oluşan tadım menüsünü deneyimledik. Hepsi gerçekten çok lezzetliydiler ama damağımda en fazla izi tartışmasız olarak “Kemikte Kuzu Kokoreç” ve “İskorpit ve Fasulye Pilakisi” bıraktı.

İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini ve yeme-içme alışkanlıklarını deneyimlemek isteyenlere BİZ İstanbul’u şiddetle öneriyorum.

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SIRA DIŞI BİR LEZZET DENEYİMİ

İzmir Marriott’un Ege Denizi’nin yanı başında yer alan ve misafirlerine keyifli bir gastronomi yolculuğu sunan restoranı Lima; İlkbahar’ın aromasını taşıyan lezzet dolu tadım menüsü “Chef’s Signature” ile benzersiz bir deneyim vadediyor. Dönemsel olarak servis edilecek olan menü, damaklarda unutulmaz izler bırakan ve bir lezzet şöleni yaşatıyor.

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İSTANBUL’UN YENİ GÖZDESİ

Merkezi konumu ve daima beklentilerden daha fazlasını yerine getirme misyonuyla hizmet sunan Wish More Hotel Şişli, tarihi Sadıklar Apartmanı’nın atmosferine yeni bir soluk getiriyor. Otelin giriş katında kapılarını açan Olef Restaurant Executive Şefi Muhittin Kabasakal imzalı Akdeniz’in enfes tatlarından oluşan menüsüyle misafirlerini gastronomik bir şölene davet ediyor.

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BODRUM’UN “FUN DINING” KONSEPTLİ BULUŞMA NOKTASI

Yeni nesil şefler ‘fun dining” trendiyle birlikte restoranlarına daha rahat ve doğal bir hava kazandırıyor. Yerel, samimi ve eğlenceli bir mutfak anlayışı olan fun dine & drink’in birleşimi olan “fun dining” yaklaşımı AltÜst ile beraber bu yaz Bodrum’a taşınıyor. Ege mutfağının bereketi ve lokal lezzetlerinin yanı sıra hafif ve vejetaryen alternatifler içeren menüsü ve eşsiz gün batımıyla Yalıkavak’ta marinanın kalabalığından uzakta konumlanan AltÜst misafirlerine farklı ve lezzetli bir deneyim sunuyor.

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111 YILLIK MARKANIN ÇINARI ARİF DEVELİ’NİN İLHAM VEREN HİKÂYESİ

Gaziantep’te dedesinin 30 metrekarelik restoranında henüz altı yaşındayken çalışmaya başlayan Develi Restoranları’nın kurucusu Arif Develi, 22 yaşındayken valizine esnaflığını ve dürüstlüğünü koyarak, “Merhaba Şehr-i İstanbul” dedi, bu lezzeti Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık geçmişin izlerini taşıyan o lezzet zamanla “Develi” markasına dönüştü. Markanın kahramanı Arif Develi’nin hikâyesi, “Arif Olmak” belgeseliyle gelecek kuşaklara aktarılmak üzere hazırlandı. Belgeselin gösterimi 6 Haziran’da Zorlu PSM’de Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, konser vereceği lansmanla gerçekleşecek.