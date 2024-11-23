Gastronominin Parlayan İncileri

Proje koordinatörü Müge Akgün’ün önderliğinde tarafsızlık ve şeffaflık ilkesiyle çalışan rehber, Türk mutfağını uluslararası standartlarda değerlendiren ve kültürel zenginliklerimizi öne çıkaran bir girişim olarak dikkat çekiyor.

Bu sene Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen görkemli ödül töreni, gastronominin önde gelen aktörlerini bir araya getirerek Türk mutfağının uluslararası platformlarda yükselen bir değer olduğunun altını çizdi.

Türk gastronomisine kalite standartları kazandırması, İncili Gastronomi Rehberi'nin en büyük katkılarından biri.

Her yıl kapsamını genişleten ve bu yıl altıncı edisyonuyla dikkat çeken rehber, sadece bir derecelendirme sistemi değil, aynı zamanda Türk gastronomisinin gelişimini teşvik eden bir platform olarak da ön plana çıkıyor.

Bu yıl rehberde 677 restoran ve 537 lezzet noktası yer aldı.

İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Bodrum gibi gastronomi açısından zengin şehirlerin ötesinde, Trakya’dan İzmir’e uzanan bağ rotaları ve Londra’daki Türk restoranlarına ayrılan özel bir seçki, bu başarının ne denli kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor.

Ödül töreninde 5 ve 4 incili restoranların yanı sıra "Asırlık Mekânlar" kategorisinde tarihi değer taşıyan işletmelere de ödüller takdim edildi.

Bu yıl ayrıca “Geleceğin Menüleri” gibi sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği ön plana çıkaran özel ödüllerle rehberin kapsamı zenginleştirildi.

Proje Koordinatörü Müge Akgün’ün gecenin açılış konuşmasında İncili Gastronomi Rehberi’nin İngilizce olarak hazırlanan ve Londra’da lansmanı yapılacak versiyonundan bahsetmesi, rehberin yalnızca Türkiye sınırlarında kalmayıp uluslararası gastronomi sahnesinde de bir yer edinmek istediğinin altını çiziyordu.

Törende dikkat çeken bir diğer husus, İncili Gastronomi Rehberi'nin değerlendirme sürecindeki titizlikti.

300’ü aşkın gizli müfettişin restoranları malzeme kalitesinden sunum detaylarına kadar değerlendirdiği sistem, objektif sonuçlara dayalı bir sıralama sunuyor.

Bu yılın yenilikleri arasında yer alan “Geleceğin Menüleri” ödülleri, düşük atık mutfaklar ve mevsimsel ürünlere vurgu yaparak geleceğin mutfak trendlerine öncülük ediyor.

Bu tür ödüllerin Türk mutfağında sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yapıldığını göstermesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Törenin bir diğer ilham verici kısmı, “Asırlık Mekânlar” kategorisi oldu.

Bu ödül kategorisi geçmişin değerlerini bugüne taşıyan mekânlara gösterilen saygının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Tarihi mirasımızı gastronomiyle buluşturmanın geleceğe sağlam bir temel oluşturmak açısından son derece kıymetli buluyorum.

Ayrıca İncili Gastronomi Rehberi'nin İngilizce versiyonunun hazırlanması ve Londra'da yapılacak lansmanının Türk gastronomisinin küresel sahnede daha fazla tanınması için oldukça önemli bir adım olduğunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum.