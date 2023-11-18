Gastronominin Nobel’i Türkiye’de

Ebru Baybara Demir’in 2023 Basque Culinary World Prize’ı aldığı ödül töreni Donostia-San Sebastián'daki Prisma de Tabakalera’da gerçekleşti. Basque Culinary World Prize, Euskadi-Bask Ülkesi’nin ve gastronomi alanında önde gelen bir akademik kurum olan Basque Culinary Center’ın kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak Bask Hükümeti tarafından verilen özel bir küresel ödüldür. Ödül, benzerlerinden farklı olarak inovasyon, teknoloji, eğitim, çevre, sağlık, gıda endüstrisi, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında dönüştürücü girişimlere liderlik eden şeflerin çalışmalarına odaklanıyor ve bu alandaki başarıları ödüllendiriyor.

Baybara Demir, mutfaktaki uzmanlığı aracılığıyla kültürel entegrasyon, sosyal kalkınma ve biyolojik çeşitlilik alanlarında gastronomiye yaptığı önemli katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü. Ebru Baybara Demir, bölgede yaşanan göç sürecindeki girişimlerde aktif rol aldı, iklim değişikliği karşısında toprağın canlanması gerektiğini savundu ve insan haklarına yönelik yardım çalışmalarını destekledi. Yirmi yılı aşkın süredir, bölgedeki göç süreci, iklim değişikliğine karşı yerel ürünlerin çoğaltımı, Suriye sınırına yakın Mardin'de kültürel entegrasyon gibi öncelikli konuları ele alan çeşitli girişimlerde öncü bir rol oynadı. Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan deprem gibi yıkıcı olayların ardından insani yardım çalışmalarına liderlik etti.

Basque Culinary World Prize ile verilen 100.000 avroluk mali ödül, şefin insanlara, çevreye ve topluma fayda sağlayan girişimlerine destek verecek. Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Ebru Baybara Demir: “Gastronominin Nobel’i olarak anılan 2023 Basque Culinary World Prize'ı kazanmak tarif edilemez bir onur. Gastronomi alanında önde gelen uzmanlar tarafından “doğanın aşçı gücü” olarak tanımlanmak ise benim içi inanılmaz derecede anlamlı. Bu ödülü almak sadece bir şef olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen bir Türk kadını olarak da benim ve ülkem için ayrıca büyük bir önem taşıyor. Benim için mutfak, fiziksel duvarların ötesinde bir yemeğin topraktan tabağa yolculuğunda yer alan herkesin varlığının önemini anlamayı ifade ediyor. Aldığım ödülü bu yolculukta bana eşlik ederek hayatlarını değiştiren kadınlara, coğrafyanın en güzel kader olduğunun kendilerine ilham olmasını istediğim Türkiye'deki geleceğin gastronomlarına, aileme ve enimle aynı felsefeyi paylaşan tüm yol arkadaşlarıma ithaf ediyorum." Diyerek duygularını ve yaşadığı gururu ifade etti.

Gastronomi dünyasının Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize 2023 ödülünü ülkemize getirerek hepimize haklı bir gurur yaşatan sevgili dostum Ebru Baybara Demir’i en içten duygularımla tebrik ederken, yürüttüğü çalışmalarla daha pek çok ödülü ülkemize getireceğinden emin olduğumu vurgulamak istiyorum.

CADDE’NİN YENİ MÜDAVİM NOKTASI

Ünlü ve ödüllü Şef Murat Bozok’un imza yemekleriyle gastronomi yolculuğuna merhaba diyen ve ilk şubesini geçtiğimiz yıllarda Fişekhane İstanbul’da açan Ferida Brasserie artık Bağdat Caddesi’nin en işlek sokağında misafirlerini şık ve lezzet dolu bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Ferida’nın gastronomi alanındaki iddiası ve beraberinde gelen başarısı çok değerli bir hikayeye dayanıyor.

Mekanın kurucu ortaklarının büyük annelerinin kendi reçetesi olan ve geleneksel Boşnak mutfağının izlerini taşıyan tadım menüsü ve ‘Feride’ ismi; markanın ortaya çıkış hikayesinin temelini oluşturuyor. Bu hikayeyi hem profesyonel hem de doğru bir menüyle lezzet severlere sunmak isteyen Ferida İstanbul ekibi, mutfak danışmanlığını ünlü şef Murat Bozok’a teslim ediyor. Bence de çok doğru bir karar veriyor.

Ülkemizin önde gelen şeflerinden Murat Bozok’un dokunuşlarıyla hem geleneksel hem de modern bir menüyü lezzet severlerin beğenisine sunan Ferida Brasserie Bağdat Caddesi’ndeki yeni yerinin konseptini de buna uygun olarak tasarlamış ve Cadde’ye yeni bir soluk getirmiş. Ferida Brasserie geleneksel olduğu kadar modern dünya mutfağının lezzetlerine de menüsünde yer vermeye özen gösteriyor. Oldukça geniş bir yelpazeyle şehrin müdavimlerinin ilgisini çeken menüde öne çıkan imza yemeklere gelince. Başlangıçlar arasında yer alan Buffalo Karnabahar, Bademli Köz Patlıcan Çorbası, ve Ajvar Dip’in dikkatimi çeken lezzetler arasında yer aldığını söyleyebilirim.

Ana yemekler arasında da Ördek Confit, Belluga Tavuk ve Limonlu Levrek bence denemesi gereken seçenekler arasında yer alıyor. Tabii Boşnak yemekleri sevenler için tadım menüsü de mutlaka denenmeli. Bağdat Caddesi’nde farklı lezzetler arayanlara Ferida Brasserie’yi öneriyorum.