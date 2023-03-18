Gastronomi dünyası Antalya’da buluşuyor

Bu yıl “HEP BİRLİKTE: DESTİNASYON & MARKALAŞMA” teması çerçevesinde şekillenecek olan 3. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT; turizm ve gastronomi sektörlerinin ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, turizm ve gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin destinasyon olarak markalaşmasında gastronomi turizminde destinasyon çekiciliğini ön plana çıkarmak amacıyla Sözen Organizasyon tarafından gerçekleştiriliyor.

FSUMMIT’te ulusal ve uluslararası HoReCa sektörü, turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, F&B direktörleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri, deniz turizmi profesyonelleri ve sektöre değer katan, aralarında dünyanın önemli şeflerinden Thomas Bühner, Javier Cocheteaux & Javier Cocheteaux T., Joe Barza, Yoshizumi Nagaya, Cristina Bowerman ve Luigi Taglienti’nin de olduğu önemli isimler bir araya gelecek.

Uzun bir aranın ardından sektörü ve profesyonellerini bir araya getirecek olan FSUMMIT ile ilgili izlenimlerimi önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım.

RAMAZAN BU YIL BURUK GEÇECEK

Her yıl büyük bir heyecan ile beklenen Ramazan ayını, bu yıl geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle acı, hüzün ve üzüntüyle karşılayacağız.

Hep birlikte ve tek yürek oturacağımız iftar ve sahur sofralarında nelere dikkat etmeliyiz?

Ramazan ayı yaklaşırken herkes bu sorulara cevap arıyor.

Ben de sizlere yardımcı olması için kafanıza takılabilecek soruların cevaplarını derledim….

İFTARDA NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ!

Gün boyu susuz kaldığınız için orucunuzu açar açmaz bol su içip midenizi şişirmemeye özen gösterin.

İftarınızı bir çorba ile açmaya ve bir süre ara verdikten sonra yemeğe geçmeye özen göstermelisiniz.

İftar sofrasında servisi çok hızlı ve peş peşe yapmamalısınız.

Aşırı tuz içeren, salçalı, soslu ve baharatlı yemeklerden kaçının.

Turşu gibi salamura besinleri su ihtiyacını daha da arttıracağı için tercih etmeyin.

İftar sofralarının olmazsa olmazı “Ramazan Pidesi” ve hamur işlerini birlikte tüketmemeye özen gösterin.

SAHURDA NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ!

Kan şekerinizin hızlıca yükselip inmesine sebep olacak hamur işi ve tatlı gibi yiyeceklerden kaçının.

İçerisindeki tuz ya da baharat oranı fazla olan besinlerden uzak durun.

Ağır ve yağlı yiyecekleri tercih etmeyin.

Bol su tüketin.

Kısacası tercih edeceğiniz yiyeceklerin yeniden uykuya geçmenize uygun olmasına, bağırsak hareketlerimiz için yeterli lifi sağlamasına, vitamin ve mineral alımınızı desteklemesine; protein, karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden oluşmasına ve gün boyu tok kalmanıza yardım etmesine özen gösterin.

İFTAR İÇİN MEKAN ÖNERİLERİM

· Yanyalı Fehmi Lokantası / Kadıköy

· Abdülkadir Restaurant / Bakırköy

· Kanaat Lokantası / Üsküdar

· Ramazan Bingöl Et Sanatı / Ümraniye-Esenler (Giyimkent)

· Güler Osmanlı Mutfağı / Kadıköy

· Şazeli Restaurant / Florya-Kısıklı

· Adana Dostlar Kebapçısı / Ataşehir

· Hamdi Restaurant / Eminönü

· Nilhan Sultan Köşkü / Paşalimanı

· Buba’s Bosphorus / Rumelihisarı