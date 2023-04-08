Dayanışmanın ürünleri hep soframızda olmalı

Anadolu’nun bereketli topraklarından aldığı ilhamla birbirinden özel etlerini Ataşehir Beeves’te yer alan restoranında konuklarının beğenisine sunan Şef Sidar Budak, yapmış olduğu çalışmalarla deprem bölgesindeki yerel üreticileri desteklemeye devam ediyor. İmza lezzetlerin yanı sıra menüsünde yer alan enfes tatları, bundan sonraki süreçte Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden etkilenen şehirlerde yer alan yerel üreticilerin özenle ürettiği, coğrafi işaretli ürünlerle buluşturuyor. Şef kimliğinin yanı sıra üretici kimliğe ile de tanınan sevgili dostum Sidar Budak ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız sohbette zaman zaman gözlerimiz dolsa da yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği ile ilgili yapılacak daha çok işimiz olduğu ve dayanışmanın ürünlerinin bundan sonra hep sofralarımızda bulunması konusunda fikir birliğine vardık.

Sidar Şef bu bakış açısıyla bölgeden temin ettiği özel, sağlıklı, doğal ve katkısız coğrafi işaretli ürünleri tüm dünyaya ulaştırmak için de adım attığını ve sahibi olduğu online e ticaret kanalı Etin En İyisi.com da satışa çıkardığını büyük bir heyecanla anlattı. Bu sayede, deprem bölgesinde yer alan üreticilere ve bölge kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçlayan Budak, bu topraklarda yetişen kıymetli ve birbirinden özel lezzetleri dünyanın dört bir yanına ulaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, bunun ancak ülke olarak sorumluk bilinciyle hareket edersek gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi. Sidar Şef bireysel olarak bölgeye olan desteğini de sürdürdüğünü ve bölge ayağa kalkana kadar sürdüreceğini ifade ederken, bunun milli bir mesele olduğunu ve yerel üreticilerin kalkınması için çalışmaların gastronomi camiası tarafından sahiplenilmesi ve sürdürülmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. Bereketli topraklarda üretimin devam etmesi gerektiğini, üretici göçünün önüne geçecek uygulama ve metotlar geliştirilmesi gerektiğini de ifade eden Şef Sidar Budak ile sohbetimize noktayı yerli tohumun korunması, tarımın devam etmesi ve bölgenin desteklenmeye devam etmesi gerektiğine yaptığı vurgu ile koyduk.

Bu arada Sidar Şef’in bölgede faaliyetlerini sürdüren şef dostlarından gelecek her türlü destek talebini ekibi ile birlikte karşılamak için hazır olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesile ile bölgeye bugüne kadar destek olan ve olmaya devam eden herkese de bir kez daha şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum.

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FARK YARATAN PİZZACI

2013 yılında “Sürdürülebilir ve yenilikçi bir mutfak” anlayışıyla Ankara Çankaya’da, küçük bir mahalle pizzacısı olarak doğan Pizza İl Forno. vegan misafirlerini de beslenme tarzlarından ve damak tatlarından ödün vermelerine gerek kalmayacak lezzetlerle buluşturuyor. Klasik pizzaları vegan tarzında yeniden yorumlayan Pizza İl Forno mönüsünde, hem kabak, ıspanak, mantar gibi doğal ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan, hem de sucuk, salam, sosis gibi tatları alabileceğiniz vegan pizzalar bulunuyor.

2015 yılında şubeleşmeye başlayan ve bugün 20 şube ile hizmet veren Pizza İl Forno’lar vegan pizzaların yanı sıra vegan şarküteri ürünleri, vegan tarzı köfte ve şinitzel, vegan topları ve kabak jalapeno cipsi gibi vegan atıştırmalık çeşitleriyle de dikkat çekiyor. Vegan hayat tarzını benimseyen kişiler için alternatif yaratan ve bu seçenekleri giderek geliştiren Pizza İl Forno ekibini tüm kalbimle alkışlıyorum.