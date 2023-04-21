Boğaza nazır deneyim yolculuğu

İstanbul’da son dönemde New York havası aradığını söyleyenler dostlarımın sayısı artmaya başlamıştı. Nedense aradıklarını tam olarak karşılayan bir mekan bulamadıklarını da her defasında dile getiriyorlardı. Onların bu arayışına ben de ortak olmaya başladım ve bu havayı tam olarak soluyabileceğim mekanı Emirgan’da buldum.

Tüm gün arzu ettiğiniz kalite ve ayrıcalıkla hizmet alabileceğiniz La Boom 12 yıl önce Emirgan Group’un ilk restoranı olarak kapılarını açmış. Kurucusu 80’li ve 90’lı yıllarda sahip olduğu mekanlarla İstanbul’un gece hayatına damga vuran Kemal Evirgen’in oğlu Umut Evirgen. Açıldığı günden beri sahip olduğu Boğaz manzarası, abartıdan uzak, şık ve keyifli dekorasyonu ile kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir ambiyansa sahip.

Yola geleneksel Fransız mutfağı ile modern Türk mutfağını buluşturma hedefi ile çıkmışlar. İki Michelin yıldızına sahip L'Atelier de Joel Robuchon’un Executive Chef’i Arthur Vonderheyden ve mutfağı ondan devralan Hong Kong Four Seasons’ın Executive Chef’i Arthur Girard-Eke tarafından temelleri atılan “Geleneksel Fransız Mutfağı’na Modern Türk Yorumu” anlayışı son yıllarda mutfağın başına geçen genç ve yetenekli Executive Chef Burak Fındık ile birlikte daha farklı bir boyut kazanmış.

Menüde yer alan seçenekler lezzetleri kadar sunumlarıyla da dikkatimi çekti. Burak Şefin dokunuşları ile zenginleşen bu selektif menüde dikkatimi çeken lezzetlere gelince. Başlangıçlar arasında “Ev Yapımı Tütsülenmiş Dana Kaburga” için tek kelime ile mükemmel diyebilirim. Makarnalar arasında beni en çok etkileyen seçenek gorgonzola sos ve dereotu yağı ile servis edilen pancarlı ev yapımı “Cappeletti” oldu.

Ana yemekler arasında ise hardallı patates kreması, parmesanlı patlıcan püre ve istiridye mantarı ile servis edilen “”Dilimlenmiş Dana Bonfile” hem lezzeti hem de pişirilme derecesi ile damağımı şenlendirdi. Ama finalde servis edilen “Yanık Sütlaç” lezzeti olduğu kadar şık sunumu ile de geceye muhteşem bir nokta koydu.

Umut Evirgen menüye sütlaç dahil etmek için ısrar edince, Burak Şef menüdeki “Creme Brulée”yi çıkarıp yerine bu Fransız klasiğini sütlaç ile yorumlayarak yarattığı “Yanık Sütlacı” eklemiş. Bence çok da iyi yapmış. Tartışmasız çok uzun zamandır denediğim en iyi tatlıydı. Kaliteli ve keyifli zaman geçirmek isteyenlere La Boom’u öneriyorum.

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GRETA DEVLERE KARŞI OKURLARLA BULUŞUYOR

Ünlü sanatçı ve Yuvam Dünya Derneği kurucu üyelerinden Nil Karaibrahimgil tarafından Türkçe’ye çevrilen “Greta Devlere Karşı” isimli kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Yeni İnsan Yayınevi tarafından Cevdet İnci Eğitim Vakfı desteği ile okurlarla buluşacak.

Kitabın geliri ise yine Yuvam Dünya Derneği ile iklim krizi ile mücadele projelerinde kullanılacak.

Yuvam Dünya Derneği’nin çevre bilinci ve iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık projelerinden Yuvam Dünya Kitaplığı kapsamında okurlarla buluşacak olan Greta Devlere Karşı adlı kitap, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın gezici kütüphanesi sayesinde ziyaret edilen okullarla daha çok çocuğa ulaşarak farkındalıklarının artmasına katkı sağlayacak.

Dünya ve ülkemiz gastronomisinin önündeki en büyük tehditlerinden biri olan iklim değişikliği konusunda çocukların bilinçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacak olan bu kitabı okuyucu ile buluşturmak için emek harcayan herkesi tüm kalbimle tebrik ediyorum.

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Tüm okurlarıma mutlu ve keyifli bir bayram tatili diliyorum.