Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri

İstanbul’un kuzeyine doğru uzanan Göktürk, son çeyrek asırda geçirdiği hızlı dönüşümle kentin önemli yaşam merkezlerinden birine dönüştü. Ormanın dinginliği ile modern kent yaşamının kesişim noktasında yer alan semt, mütevazı yapısını zamanla kendine has bir gastronomi ve kültür alanına bıraktı.

Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

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Şehrin yoğun temposundan kaçanların nefes aldığı bu özel coğrafya, dinamik nüfusu ve seçici lezzet arayışıyla dikkat çekiyor.

İşte bu dönüşümün henüz başlarında, Göktürk henüz bugünkü hareketli dokusuna kavuşmamışken yakılan bir meşale vardı.

Ahmet Kurt’un öngörülü vizyonu ve Bayram Askerler’in sektördeki köklü birikimiyle temelleri atılan Arcadium Balıkçı, tam 24 yıldır kapılarını aynı heyecanla açıyor.

Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri - Resim : 1

Kentin dönüşümüne tanıklık eden bu işletme, sadece bir balık restoranı olmanın ötesine geçerek bölgenin hafızasında sarsılmaz bir yer edindi.

Aşırı gösterişten uzak, tamamen tabağın özüne ve misafir ilişkisine odaklanan bu kültür, zamana meydan okuyor.

Yedi yaşında çobanlıkla başlayan, Boğaz restorancılığının tüm kademelerinden geçerek olgunlaşan Bayram Askerler’in disiplinli işletmecilik anlayışı mekânın her köşesinde hissediliyor.

İşini bir orkestra şefi titizliğiyle yöneten Askerler, mutfakta şef Zülfikar Kocaman ve salonda servis şefi Uğur Kılıç ile mükemmel bir uyum yakalamış durumda.

Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğim ziyarette, masaya gelen her tabak bu köklü istikrarın tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Taramadaki pürüzsüz doku ve dengeli tuz oranı, klasik tekniklerin eksiksiz uygulandığını gösteriyordu.

Bizans ve Osmanlı mutfaklarından günümüz restoran kültürüne miras kalmış, farklı geleneklerin harmanlandığı lakerda ise kıvamı ve yağlılığıyla damağımda hoş bir iz bıraktı.

Deniz ürünlü mücver, dışındaki çıtır doku ile içindeki yumuşak deniz aromasını ideal dengede koruyordu.

Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri - Resim : 3

Ilık haşlama karides, tazeliğini ve doğal tatlılığını kaybetmeden sunulmuştu.

Kızarmış ekmek dilimi üzerinde ikram edilen tekir pilaki, zeytinyağının kalitesi ve malzemenin uyumuyla hafızamda yer etti.

Mevsimin zarafetini yansıtan kabak çiçeği dolması, taze bakla ve bezelye ise mutfağın mevsime gösterdiği saygının en açık nişanesiydi.

Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri - Resim : 4

Doğru ısıl işlemle tam kıvamında pişirilen mevsim balıkları, deniz ürününün kendi öz lezzetini ön plana çıkarıyordu.

Mutfakta yakalanan bu lezzet çizgisi, salondaki kusursuz servis disipliniyle tamamlanıyor.

Yıllardır değişmeyen müdavim profili, burayı sadece bir lezzet durağı değil, dostların buluştuğu sıcak bir yuva haline getirmiş.

Gösterişli gastronomi trendlerinin hızla tükenip yok olduğu günümüzde, Arcadium Balıkçı’nın 24 yıllık kesintisiz varlığı takdire şayandır.

Sürdürülebilirlik kavramının sözde kaldığı bir çağda, bu mekân sadelik ve istikrarın en somut karşılığını sunuyor.

Bir Semt Balıkçısının Çeyrek Asırlık Seyir Defteri - Resim : 5

Yemeğe ve misafire duyulan saygı, detaylarda gizlenen o ince özenle birleştiğinde ortaya samimi bir gastronomi deneyimi çıkıyor.

Göktürk Arcadium Balıkçı, deniz mutfağının zamansız klasiklerini ilk günkü disiplinle sunarak kentimizin gastronomik mirasına değerli bir katkı sağlamaya devam ediyor.

Reha Tartıcı Arşivi

Geleneksel Tatlar, Modern Ritim: Yiğit Güldü Türk Mutfağının 'Allegro'sunu Anlatıyor
Sofra, Tuval ve Coğrafya: Kesişen Yolların Gastronomik Anatomisi
Şef Emir Topuk'tan Modern Gastronomi Dünyasına Ezber Bozan Esnaf Manifestosu
Köklerin İzinde Bir Gastronomi Yolculuğu
Manzara İlk Etkiyi Yaratır Ama Misafiri Getiren Yemeğin Kendisidir
Rekabetin Değil, Kolektif Paylaşımın Gücü
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