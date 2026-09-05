Bankalar Caddesi'nde Bir Akdeniz Diyaloğu

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İtalyan mimar Edoardo De Nari’nin 1911 yılında tamamladığı bu görkemli yapı, İstanbul ile Akdeniz’in batısı arasında sessiz ama son derece güçlü bir mimari köprü kurmuştu.

Şimdilerde bu tarihi hanın zemin katında hayat bulan Banca Unione, söz konusu asırlık diyaloğu mimariden alıp sofralara taşıyor.

Akdeniz, kıyılarına dokunduğu her coğrafyayı ortak bir ruhla sarmalar.

Zeytinyağının bereketi, taze ekmeğin kokusu ve neşeyle uzayan sohbet masaları, bu ruhun en temel unsurlarıdır.

Banca Unione, işte bu ortak mirastan yola çıkarak İtalyan ve Türk mutfak geleneklerini samimi bir sentezle buluşturuyor.

Mimar Erhan Sağır’ın dokunuşlarıyla biçimlenen mekân, günün ilk ışıklarındaki taze fırın kokularından akşamın aperitivo ritmine uzanan, son derece dengeli ve yaşayan bir kurguya sahip.

Geçtiğimiz günlerde mekânın mutfağından çıkan özel tadım seçkisini deneyimleme fırsatı buldum.

Banca Unione Yeme İçme Genel Konsept ve Kurgu Danışmanı Şef Tolga Atalay imzasını taşıyan menü, iki kültürün birbirini taklit etmek yerine tamamladığı rafine bir anlayışı yansıtıyor.

Aşırılıktan uzak, malzemeye saygı duyan ve sadeliği ön plana çıkaran bu yaklaşım tabaklara net bir şekilde yansımış.

Bu özel tadım gecesinde denediğim lezzetler arasında beni en fazla etkileyen tabaklara gelince; damakta bıraktıkları izlerle her biri zihnimde ayrı bir yer edindi.

Soğuk başlangıçlarda öne çıkan “Çarşı Baharatlı Dana Carpaccio”, İtalyanların eti incecik dilimleme zarafetini Tarihi Yarımada’nın asırlık baharat mirasıyla entegre ederken, etin doğal dokusu ile baharatın dengeli aromatik yapısı damakta muazzam bir derinlik yakalamıştı.

Sıcak makarna seçkisinde beni oldukça etkileyen "Armico De Tomat Penne” domatesin o yalın, vurucu ve güneş kokan asiditesini makarnanın ideal al dente kıvamıyla buluşturup İtalyan mutfağının en temel harcını ve malzeme kalitesini dosdoğru ifade ediyordu.

Mutfaklar arası geçişin en lezzetli örneklerinden biri olan “Biber Dolmalı Ravioli”, evlerimizde pişen zeytinyağlı dolmanın iç ısıtan aromatik hafızasını İtalyan hamur tekniğinin inceliğiyle harmanlayarak Akdeniz sofrasının ortak damak tadına çok zarif bir selam gönderiyordu.

Tadımın en şaşırtıcı ve karakteristik tabaklarından biri olan “Çiğ Köfteli Gnocchi” ise kadifemsi, yumuşak dokusu ile Anadolu coğrafyasının güçlü baharat profilini ve çiğ köfteyi şaşırtıcı bir denge ve mutfak cesaretiyle bir araya getirmişti.

Pizzette kategorisinde iz bırakan “Kavurmalı, Kaymak Sokalı Pizzette”, Balkanlar’ın fermente süt mirası olan soka lezzetini bizim geleneksel kavurmamızla buluşturup fırından yeni çıkmış çıtır hamurun üstünde unutulmaz bir lezzet katmanı yaratmıştı.

Ana yemekte hafızamda yer eden “Levrek Picatta Püreli ve Pırasalı” deniz levreğinin berrak ve nazik tazeliğini pırasanın karamelize tatlılığı ile sosun dengeli narenciye ekşiliği üzerinden tamamlayarak Akdenizli kimliğini son derece sofistike bir tabakta sergiliyordu.

Gecenin tatlı kapanışında beni derinden etkileyen “Güllü Panna Cotta” ise klasik İtalyan tatlısının ipeksi süt dokusuna katılan hafif gül aromasıyla geleneksel saray mutfağımızın zarafetini günümüz gastronomisine yakışır şık bir dokunuşla birleştirmişti.

Karaköy’ün geçmişten günümüze taşıdığı nostaljik atmosferde, Banca Unione’nin sunduğu bu gastronomi yolculuğu abartıdan uzak, son derece dingin ve rafine bir izlenim bırakıyor.

İki ayrı kıyının aynı güneş altında olgunlaşan lezzetleri, bu tarihi mekânda tabağa sadece bir yemek olarak değil, yaşayan bir kültür olarak yansıyor.