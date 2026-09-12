Ayasofya'nın Gölgesinde Zamansız Bir Mutfak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hagia Sofia Mansions İstanbul Curio Collection by Hilton tam da bu duyguyu, yani yaşanmış İstanbul ruhunu günümüze taşıyan derin ve nitelikli bir adres.

Osmanlı döneminden kalan konakların özenli bir restorasyonla ayağa kaldırılması, altlarındaki 1500 yıllık Bizans sarnıçları ve sokak aralarına sinmiş mahalle dokusu, insanı bir anda zamanın dışına çekiyor.

Hagia Sofia Mansions İstanbul Curio Collection by Hilton Genel Müdürü Barış Atik ile yaptığımız sohbet sırasında bu yapının felsefesini daha net anlıyorsunuz.

Barış Bey, günümüzde lüks kavramının biçim değiştirdiğine dikkat çekiyor.

Artık lüks, sadece kusursuz bir konaklama ya da fiziksel konfor vaadinden ibaret değil.

Dünyayı gezen ve anlam arayan konuklar, bulundukları şehrin gerçek hikâyesine dokunmak istiyor.

Barış Atik’in ifadesiyle, burada İstanbul kapıdan çıkınca gezilen bir şehir olmaktan çıkıyor; konakların odalarında, gizemli sarnıçlarında, 10 bini aşkın esere ev sahipliği yapan İstanbul Kitaplığı’nın raflarında ve Yeşil Ev’in avlusunda yaşanan canlı bir deneyime dönüşüyor.

Mekânın kalbi sayılan Hagia Sofia Mansions’ın bahçesi Sofia Garden’a adım attığınız an, tarihi yarımadanın o yoğun temposundan sıyrılıp zamansız bir dinginliğe bürünüyorsunuz.

Bu dingin atmosferin mutfaktaki karşılığını aradığınızda ise karşınıza Dorak Holding Cluster Executive Chef’i Doğukan Kara çıkıyor.

Şef Doğukan Kara, Türk mutfağının en köklü damarlarından biri olan Mengen’in "el verme" geleneğinden geliyor.

Mutfakta usulü, saygıyı ve lonca ahlakını küçük yaşlarda özümsemiş.

Büyük kurumsal yapıların mutfak operasyonlarını yönetirken de bu kadim gelenekten hiç kopmamış.

Doğukan Şef için mutfaktaki en temel kavram “sadakat”.

Ürüne duyulan sadakat, birlikte çalıştığı ekibe duyulan saygı ve bu toprakların geçmişine gösterilen vefa.

Şef, geleneksel reçeteleri modern tekniklerle yorumlarken lezzetin özünü korumayı ana ilke ediniyor.

Gösterişli sunum kaygılarıyla yemeğin kimliğini bozmak yerine, tekniği lezzeti destekleyen mütevazı bir araca dönüştürüyor.

Masaya gelen menü, bu sade ve kararlı felsefenin somut birer göstergesi niteliğinde.

Başlangıçta sunulan Tuna Carpaccio & İncir Marmelat, damakta dengeli bir açılış yapıyor.

Tuna balığının tazeliği; incir marmelatının tatlı dokunuşu, somon havyarı, avokado püresi ve soya-hardal sos ile uyumlu bir birliktelik kuruyor.

Ardından servis edilen Ispanak Ricotta Doppi Ravioli, hamurun kıvamı ve dolgunluğuyla öne çıkıyor.

Kuzu göbeği mantarı, taze edamame taneleri, brokoli ve trüflü parmesan köpüğü, tabağa yormayan bir aromatik derinlik kazandırmış.

Ana yemekte karşılaştığımız Dana Şaşlık ise etin pişirilme derecesi ve aromasıyla dikkat çekiyor.

Kuzu kuyruk yağının kattığı o geleneksel lezzet katmanı, kuşkonmaz ve hafif patates espuma ile dengelenmiş.

Şef, Anadolu'nun bildik bir lezzetini fine-dining kalıplarında abartmadan sunmayı başarmış.

Yemeğin tatlı finalini ise Çarkıfelek Meyveli Créme Brulée ile yaptık.

Klasik Créme Brulée dokusuna eklenen hindistan cevizli mereng, taze mango sos ve ferahlatıcı limonlu mus, yemeğin ardından damakta ağır bir iz bırakmadan serin bir dokunuş sunuyor.

Doğukan Şef’in mutfak anlayışında beni en çok etkileten detay, israftan uzak duran ve tabağın hakkını teslim eden tutumu oldu.

Bir tabağın masadan tamamen tüketilerek dönmesi, onun için en değerli mesleki tatmin.

Gösterişe kaçmayan, yerel malzemeyi başköşeye oturtan ve mevsimine saygı duyan bu yaklaşım, Hagia Sofia Mansions’ın tarihi atmosferiyle birebir örtüşüyor.

Tarihi yarımadanın taş sokaklarında dolaşırken, geçmişin kokusunu duymak ve bunu doğru işlenmiş bir tabakta hissetmek az bulunur bir deneyim.