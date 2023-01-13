Artık lezzete şapka çıkarma zamanı

GAULT & MILLAU ŞAPKA ÇIKARILACAK RESTORAN VE ŞEFLERİ BULMAK İÇİN TÜRKİYE’DE!

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'ye geldiğini Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen’in ev sahipliğinde, Gault & Millau CEO’su Patrick Hayoun, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu.

17. ülke olarak Türkiye’yi bünyesine katan Gault & Millau, gastronomi alanında en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri sayılıyor. Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir yer kazanan Gault & Millau Rehberi, 2023 yılı içinde Türkiye'deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında yayımlanacak.

Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau sekiz bölgesel rehber, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber için değerlendirilen restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şapkalardan 1 ile 4 arasında şapka kazanacak. Dünyada her geçen gün yıldızı parlayan Türkiye gastronomisi için atılan dev adımlara bir yenisini daha ekleyen Gökmen Sözen ve ekibini can-ı gönülden kutluyorum.

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HATAY’IN DİLLERE DESTAN LEZZETLERİ İSTANBUL’DA

Ülkemizin en popüler gastronomi rotalarından biri olan Hatay’ın kendine has lezzetlerini usta şeflerinin elinden İstanbul’da tatmak isteyenler için Sheraton İstanbul Levent 11-15 Ocak tarihleri arasında bulunmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Otelin Executive Chef’i Yener Özden ve ekibi ile birlikte Hatay’dan gelen yetenekli şefler şehrin en sevilen tatlarını İstanbullu lezzet severler için hazırlıyorlar.

Etkinliğin ilk günü tadım öncesinde Executive Chef Yener Özden ile uzun uzun sohbet ettik. Hem bu etkinliği hem de önümüzdeki dönemde neler yapmayı planladığını konuştuk. Bu özel menü için kullandıkları tüm malzemeyi Hatay’dan getirdiklerini ve geleneksel reçetelere sadık kaldıklarını özellikle vurgulayan Yener Şef’in önümüzdeki aylarda İstanbullu lezzet severler için çok özel sürprizleri olduğunu da belirtmek istiyorum. Ne diyelim bekleyip günü geldiğinde bu etkinlikte olduğu gibi damaklarımızı şenlendireceğiz.

Hatay Gastronomi Evi işbirliği ile hazırlanan özel tadım menüsünü Hatay’dan gelen dostların keyifle sohbetiyle deneyimledik. Menüde yer alan “Kabak Borani”, “Babagannuş” ve “Samandağ Biberli Yoğurtlama“nın bugüne kadar İstanbul’da yediklerimin en iyisi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Bu ayrıcalıklı lezzetleri etkinlik bitmeden tatmak isteyen herkese öneriyorum.

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NEV-İ ŞAHSINA MÜNHASIR BİR KEBAPÇI

İstanbul’un kebap haritasına 2014 yılı sonlarına doğru giren “Münhasır” Beyoğlu’nun nostaljik havasına farklı bir lezzet ve değişik bir tarz getiren kebapçı olarak hafızalar kazanmış bir mekan. Uzun yıllar Beyoğlu Halep Pasajında Cafe Krepen olarak hizmet veren işletmenin yerine açılan Münhasır’ın mutfağı ilk günden beri Şef Selman Altunkaynak’ın maharetli ellerine emanet edilmiş.

Selman Şef aslen Adanalı. Memleketi Adana bir kebap ve kebapçı cenneti olduğundan o da bu yola küçük yaşlarda girmiş. Beni en çok etkileyen yanı da çıktığı mutfak yolculuğunu ilk günkü heyecan ile sürdürmesi. Bu nedenle de onun elinden yediğiniz kebabın tadına doyamıyorsunuz. Selman Usta bu ziyaretimde de beni şaşırtmadı.

İstanbul’da bulabildiğim en iyi Adana Kebabı yerken yine kendimden geçtim. Adı gibi Nev-i şahsına münhasır olan bu kebapçıda Selman Usta’ya özel çeşitleri de denedim. “Münhasır Lokma” ve “Münhasır Kebap”ın baş döndürücü ve beş yıldızlık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Canınız iyi kebap çeker ya da yolunuz İstiklal Caddesi’nden geçerse uğramayı ihmal etmemenizi öneriyorum.

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7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Köşebaşı Levent’i leziz çeşitleriyle tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Rumelihisarı Buba’s Bosphorus’ta keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Yeşilköy’de hizmet veren Şefo Mantı’nın, iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Ataşehir’de döner severlerin değişmez adresi olan Tatar Salim biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Suadiye’ye çevirin ve Voi Suadiye’nin kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Göztepe’de lezzet peşinde koşanların değişmez adresi olan Gaziantep Lahmacun Döner ve Pide’yi tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nin ikonik adreslerinden Glens’i öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…