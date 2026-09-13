Anadolu Mirası Modern İtalyan Dokunuşuyla Buluştu: Müjdat Gürsoy'dan 'Dürüst Tabak' Felsefesi

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"Dürüst tabak" anlayışından sıfır atık felsefesine, gıda güvenliğindeki tavizsiz duruşundan geleceğe dair heyecan verici "Diner Theatre" projesine kadar pek çok konuyu içtenlikle paylaştığı söyleşimizde Gürsoy, mutfaktaki evrensel disiplin ile yaratıcı özgürlük arasındaki hassas dengeyi gözler önüne seriyor. Günün ilk saatlerinden geceye uzanan yüksek tempoda misafirlerine İstanbul ruhunu ve lezzet hafızasını yaşatan tecrübeli şef, zıt tatların uyumuyla geliştirdiği mutfak vizyonunu ve genç şef adaylarına rehberlik edecek ezber bozan tavsiyelerini aktarıyor.

Doors Group yıllarından bugün Banca Unione’nin mutfak şefliğine uzanan kariyer yolculuğunda, seni bu meslekte her gün aynı tutkuyla tutan ilk kırılma noktası neydi?

Kariyer yolculuğumda beni en diri tutan şey tutku ve başarılı olma isteği. İnsanların kendi tabak ve reçetelerimden aldığı haz ve mutluluk benim için bu serüvende en büyük kırılma noktam oldu. Ondan sonra hep daha fazlasını istedim.

Bankalar Caddesi'nin o yüksek tavanlı, mimari mirasa sahip atmosferinde yemek pişirmek sana bir şef olarak nasıl bir ilham ve sorumluluk yüklüyor?

Kesinlikle büyük bir keyif. Tarihi doku ve binalarda, eski İstanbul mimarisi içinde yaratıcılığımızı daha keskin kılıyor diyebilirim. Yine bu da tabak ve sunumlarımızı tutku ile yapmamızı sağlıyor.

Menüde geleneksel Türk mutfağının köklü tatları ile modern İtalyan zarafetini harmanlarken, tabağın yerel ruhunu bozmadan o çağdaş dokunuşu nasıl yakalıyorsun?

Öncelikle kendi kültürümüzün eşsiz tatlarını harmanlamak, klasik mutfaklar içinde bir Türk olarak bunu yapmamız ve geliştirmemiz gerektiği misyonu bu konudaki motivasyonumuz. Klasik tatlara, insanımızın seveceği tat ve dokularla dokunmak ve mutfağımızı modern sunumlarla tanıtmak bu başarıyı yakalamamızı sağlıyor.

Anadolu’nun yerel malzemelerini İtalyan teknikleriyle buluşturmanın senin için en heyecan verici ve en riskli yanı nedir?

En riskli yanı bence bir ürünü veya tadı kullanmış olmak için kullanmaya çalışmak. Ben bunun yerine hangi ürünü hangi ürünle denersem başarı yakalarız, ön damak, arka damak tatlarında iz bırakırım ve uyum yakalarım diye yola çıkıyorum. Bunun için yaptığımız sayısız denemeler ve sonuca ulaşmak bu yoldaki en heyecan verici durum oluyor.

Yerel üretici odaklı malzeme kalitesine verdiğin önem ortadayken, bir ürünün senin mutfağına girebilmesi için geçmesi gereken ilk "kabul kriteri" nedir?

Öncelikle ürünün hangi aşamalardan geçtiği, içerik bilgisi ve o ürünün reçeteleri birleştirirken yakalayacağı uyum. Bazen tek başına üst düzey lezzetlerde ve kalitede olan ürünler yaptığımız komplike reçetelerde doğru cevap veremeyebiliyor açıkçası. Ya da tam tersi durum da aynı şekilde. Bu sebeple renk, koku, tat ve ürünün sıcak ile soğuk sunumdaki değişimleri benim için çok önemli. Diğer lezzetlerle aynı ana tadımındaki uyum da benim için yine en büyük kabul kriteri diyebilirim.

Mekânın "Caffè. Cucina. Aperitivo." konseptinde sabahtan geceye uzanan o temposunda, imzanı taşıyan bir yemeğin misafirde bırakmasını hedeflediğin ilk duygu veya tat hafızası ne?

Misafirlerimizin, günün ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar tadabileceği onlarca seçeneğimiz var ve bunlar bizim için hepsi birbirinden değerli menüler. Misafirlerimiz yemeklerimizi yerken, arka planda verilen tüm emek ve hazırlık süreçleri, tabağımızın içindeki tüm ürünlerin üreticiden tutun da son sunuma kadar gelen süreçteki durumu başarılı kılıyor. Misafirimiz ürünü tattığında hedef duygu ve lezzetim İstanbul. Tarihi yarımadanın dokusu ile birleşen lezzetlerimiz de misafirimde seratonin hormonunu tavan yapıyor ve bunun arka plandaki hazzı hiçbir şeye değişilmez.

Gastronomi dünyasında hızla tüketilen gelip geçici trendlere kapılmadan kendi özgün mutfak kimliğini ve "dürüst tabak" anlayışını nasıl koruyorsun?

Hızlı tüketilebilen ve sürekli değişen trendlerde ürünler her zaman olacaktır tabii ki ve rağbet de görecektir. Bu da işimizin en büyük güzelliklerinden. Yeniliklere açık ve ayak uydurabiliyor olmak. Ancak her zaman yaşayacak ve insanlarımızın büyük bir sofrayı paylaşabildiği, eşsiz lezzet ve sunumlarla, alınabilecek çok kaliteli bir servisin yeri hiçbir zaman dolmayacaktır. Bu eşsiz bir yeme-içme kültürü. Bizi özgün kılan dokunuşlarımızı, hilesiz ve üst düzey ürünlerle birleştirip, iyi bir servis vermek de sadece dürüst tabak değil dürüst de bir servis ve kalite ortaya koymamızı sağlıyor.

Kalifiye ve genç isimlerden oluşan dinamik mutfak ekibini yönetirken, o yüksek tempoda askeri disiplin ile yaratıcı özgürlük arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun?

Öncelikle ben askeri disiplin demeyi tercih etmiyorum. Bu evrensel bir mutfak disiplini ve literatürlerde de böyle yer almasını tercih ederim. Çünkü onlarca farklı dinamik ve keskin kuralları olan bir sistem bu. Bu disiplini sağlamadan, onlarca kişinin geçirecekleri özel bir yemek deneyimini üst düzeyde karşılama şansımız yok maalesef. Aksi takdirde o sırada hazırlanan onlarca yemeği kontrol etme ve nizami şekilde sunma şansımız da çok zor oluyor. Aynı zamanda bu işi yapan herkesin mesleğine olan tutku ve bağlılığı ile kendilerini geliştirme isteklerine de cevap verebiliyor olmamız gerekiyor. Ancak bunun yeri servis saatleri değil hazırlık ve denemeler için ayırdığımız zamanlar oluyor. Burada herkes yaratıcılığını konuşturabiliyor ve bu da yüzlerce yıldır sektörün gelişimini sağlıyor. Bu disiplin aynı zamanda bu sektörün ebediye kadar gelişeceğine de işaret.

Mutfakta sıfır atık, lokal tedarik ve sürdürülebilirlik ilkelerini kendi tezgahında pratik olarak nasıl hayata geçiriyorsun?

Menü mühendisliği dediğimiz, menüdeki ürünlerin başka ürünler ile birleştirilebilmesi ve değerlendirmesi ile menü kalemlerinin birbiri ile uyumunu da bu ilke ile yakalıyoruz. Lokal tedarikçilerimizden alacağımız ürünler ile alakalı mevsimsel olarak alım garantileri verip, onları en iyi şekilde işlemek ve menüdeki diğer tabaklarımızda da değerlendirmek bize hem sıfır atık hem de sürdürülebilirlik sağlıyor. Bu bir Challenge diyebiliriz aslında mutfak kültüründe. Çünkü ürünleri tek bir yerde kullanmak veya zayi yapmak en basiti. Ama bu kadar komplike bir menüde bunu sağlamak yine sürekli söylediğim, işin hazzı.

Tasarladığın bir tabakla ilgili olarak bir misafirinden aldığın ve meslek hayatın boyunca zihnine kazınan en şaşırtıcı ya da gurur verici tepki neydi?

Benim için en gurur verici tepki genelde duyduğum, örneğin İtalyan mutfağı klasiklerinden bir ürünü kendi kültür ve ürünlerimizle sentezlediğimiz haliyle sunduğumuzda ‘’bu ürünü İtalya’da da yedim, aynı şekilde kendi kültürümüzden olan ürünü de şu şehirlerde de yedim ancak bu yediğim ikisini de unutturacak bir yemek’’ övgüsü. Bu mutluluğu tarif etmek açıkçası çok zor.

Kendi mutfak disiplininde "bu kural çiğnenirse o gün o mutfaktan servis çıkmaz" dediğin, asla taviz vermediğin temel ilkene dair ne söylersin?

Gıda güvenliği kuralları diyebilirim. Çünkü çok hassas ve sağlığa da direkt olumsuz etki edebilecek onlarca ihtimali olan ve eşsiz bir yemek yapma tutkusu ile yola çıkılan bir hikâye bu. Soğuk zincirin kırılması, çapraz bulaş ve tedarikçi onay belgeleri olmaması o gün bu mutfaktan servis çıkmayacağı anlamına gelir. Asla taviz veya hoşgörü olmayacak ilkem budur.

Banca Unione çatısı altında veya kendi gastronomi yolculuğunda gelecekte hayata geçirmeyi düşlediğin, henüz kimsenin bilmediği en büyük projen nedir?

‘’Diner Theatre’’ denilen, sadece bir yemek yeme hikayesi değil, o günün unutulmaz bir deneyim olmasını sağlayacak bir buluşma anı yaratmak. Bunu sağlamak için belki de en doğru adresteyim. İnsanların eşsiz müzik, o günün bir tiyatro havasında geçmesini sağlayacak bir yemek deneyimi olması ve bunu sağlamak en büyük projem diyebilirim.

Senin gibi İtalyan ve füzyon mutfağında derinleşmek isteyen, bu yola yeni çıkan genç şef adaylarına vereceğin en ezber bozan tavsiye ne olurdu?

Ezber bozan tavsiyem ya da küçük bir sır; tamamen uyumlu lezzetlere bakmak zorunda değiller. Ters lezzetlere, uyumsuz sebze ve meyvelere yoğunlaşmalarını tavsiye ederim. Tatlı-tuzlu, asit-baz, umami lezzetlerden çıkacak daha çok tabak var.