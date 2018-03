ETİN VE ATEŞİN RENGİ ETİLER’DE PARLIYOR

Scarlet kurucularının yorumuyla yeni nesil bir “Steakhouse“. Son yılların popülist Steakhouse’larında alıştığınız şovlara pek yer vermiyorlar. Ambiyansa ve dekorasyona gösterdikleri özenle kendilerini onlardan farklı konumlandırıyorlar. Burası için yeni nesil “Şehir Kulübü” yorumunu yapmak belki de en doğrusu. Kapıdan girdiğinizde ferah ve rahat bir ortam sizi karşılıyor. Mekanın içinde yer alan devasa bar, zenginliği ve şıklığıyla her girenin dikkatini çekiyor. Yemek öncesi ya da sonrasında keyifli bir sohbet eşliğinde vakit geçirmek için ideal. Bar şefi Tayfun Kalan’ın kokteylleri mutlaka denenmeli.







Scarlet de benzer Steakhouse’lar gibi “Günaydın” kökenli. Kurucusu Süleyman Dilek sektörün duayen ismi Cüneyt Asan’ın rahle-i tedrisatından geçen isimlerden. Bugüne kadar yaşadıklarını ve öğrendiklerini yeni mekanına yansıtmaya çalışmış. Kaliteli ürün ve kusursuz hizmet anlayışı ile yola çıkmış. Farklı pişirme ve sunum tekniklerini kullanarak fark yaratmaya çalışıyor.







Süleyman Dilek her misafiriyle birebir ilgileniyor. Salon şefi Sezai Oğur ve ekibi de servis kalitesine büyük bir özen göstererek sizi rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Et konusunda oldukları kadar hijyen konusunda da iddialılar. Girişin hemen yanında yer alan açık mutfak bunun en güzel kanıtı. Hemen hemen her steakhouse menüsünde yer alan seçeneklerin yanında özellikle Güney Amerika mutfağından esinlendikleri örneklere menüde yer vermişler. Sunumu ve lezzetiyle dikkat çeken “Brezilya Döneri” (Churrascaria) buna güzel bir örnek. Pek çok yerde yiyebileceğiniz “Dana Kaburga” (Assado) Scarlet’e özel olarak yorumlanmış. Pişirilme dengesi, lezzeti ve masanızın yanı başında abartılı olmayan bir şovla sunumu enfes.







Scarlet oldukça zengin bir kava sahip. Yemeğinize eşlik edecek şarabın seçimini deneyimli Sommelier Ümit Altun’a bırakmanızda yarar var. Keyifli ve lezzetli bir yemeğin ardından tatlı olarak un, yağ ve şeker kullanılmadan incir, hurma ve hindistan cevizi sütüyle hazırlanan organik “İncir Tatlısı” iyi bir tercih olabilir. Şov ve gösteriş değil, damağa hitap eden huzur arıyorsanız Scarlet’in şu an için en iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebilirim.