Denizden gelen romantizm

Adını Yunan mitolojisinden alan ve balığa olan aşkı simgeleyen Meos’un ilginç bir hikayesi var. Profesyonel hayatlarının belli bir noktasında hayallerindeki organik tarım yatırımını gerçekleştiren Şebnem ve Murat Hoşcan çifti, zaman içinde Ege bölgesinin farklı noktalarında yer alan organik çiftliklerinde ürettikleri ürünlerin kullanıldığı ve sağlıklı lezzetleri menüsünde barındıran bir balık restoranı açma fikriyle yola çıkmışlar.



Florya’nın en güzel manzaralı noktasında yer alan Aqua Florya’daki mekanı bulunca da ortakları ile birlikte kolları sıvamışlar. Mutfağı Executive Chef Adem Çınar ve ekibine emanet etmişler. Meos’un varlık sebebi sağlıklı ve organik lezzetler olduğundan Hoşcan çifti kendilerinin yemeyeceği hiçbir ürünü menüye koymama konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyor. Ege ve Cunda’nın müthiş lezzetlerini sunan Meos, zengin menüsü ve organik ürünleri ile ön plana çıkıyor.



Mevsimine göre hazırlanan 60’dan fazla mezenin yanı sıra ıstakoz, istiridye, aquadis, jumbo karides, baby ahtapot, isli midye, isli çiroz, balık kokoreç gibi pek çok deniz ürünü ile soğuk ve sıcak servis edilen farklı peynir çeşitleri menüde yer alıyor. Mezeler arasında dört çeşit peynirden hazırlanan “Avakadolu Girit Ezme”, Cunda adasında yetişen susuz kabaklardan yapılan “Yoğurtlu Sıcak Kabak”, “Enginarlı Fava”, “Taze Enginar Salatası”, “Kabak Çiçeği Dolması” ve “Sıcak Ot Tabağı” öne çıkan lezzetler.



Meze ve yemeklerde kullanılan Hoşcan’ların kendi arazilerinde yetiştirdikleri tam organik zeytinlerden üretilen zeytinyağı gerçekten muhteşem ve yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Executive Chef Adem Çınar’ın yarattığı “Limon Yatağında Çinekop”, “Kabak Çiçeğinde Tekir” ve “Melisa Yaprağı Dumanında Sarı Kanat” her yerde kolay kolay bulamayacağınız lezzetler. Favorimin kesinlikle “Melisa Yaprağı Dumanında Sarı Kanat” olduğunu söyleyebilirim. Meos balık konusunda da oldukça hassas ve seçici. En iyi balık ve deniz ürünü neredeyse oradan getiriyorlar. Bu seçicilik ve özen lezzete de bire bir yansıyor tabii ki. Balık ve deniz ürünleri yedikten sonra tatlı yemeden olmaz diyenlerdenseniz Meos’ta mutlaka “Dondurmalı Hurma” ve “Kuru Lor” tatlılarının tadına bakmalısınız.

Keyifli, lezzetli ve romantik bir yemek için Meos lüks dekorasyonu, canlı palmiye ağaçları ve bitkilerden oluşan doğal ortamı, olağan üstü günbatımı ve deniz manzarası ile mükemmel bir ambians sunuyor.