Gurbetten Kars’a Gönül Köprüsü…

İstanbul’dan Erzurum’a, Erzurum’dan Kars’a, Iğdır’dan Ardahan’a, Çıldır Gölü’nden Sarıkamış’a, Tuzluca’dan Akçakale’ye bunca kültür, folklor, halk oyunları, mini kayak gösterileri, peynir-bal alışverişleri, doğa harikası ilginç yapıları ziyaret, tarihi konakları, Rus döneminden kalan taş yapıları görmek ve damak çatlatan yemekleri tatmak gibi 3 aya sıkıştırılacak kadar yoğun program başarılı bir şekilde 3 günde gerçekleşmez mi?

Bu nostaljik geziye isim bulmak, gidilen yerlerde içimi çeke çeke konuşmalar yapmak, hemşeri davetlerine koşarak gitmek, batılı dostlara memleketi anlatmak görevi de bu satırların yazarına verilmez mi?

Son derece duyarlı yol arkadaşları, başarılı bir organizasyon, eli kolu, cebi dolu gelen düzenleme komitesi sayesinde en ufak bir sorun yaşamadan ve yaşanmadan tadı damağımızda kalan gezi kazasız belasız son bulmaz mı?

Hanımeli Restoran’ın başarılı sahibesi Dilek Adıgüzel’in lezzet küpü yöresel yemekleri ve eşi Çetin Adıgüzel’in akordiyon eşliğinde yanık sesiyle okuduğu Kars türküleri, ilimizin kültürel mirasının başarılı temsilcileri Aşık Bilal Ersarı ve Aşık Ensar Şahbazoğlu’nun zeka ürünü deyişleri eşliğinde unutulmaz bir gece daha yaşanırken, çatal bıçak sesleri yerini merakla gelecek taşlamalara bırakmaz mı?

Sütlü Çardak adlı mekanda dünyanın en zengin, leziz ve renkli kahvaltısı yapılırken kişi başına en az birkaç kilo daha alınmaz mı?

Nuran Oğuz Özyılmaz’ın işlettiği Kazevi Restoran'da yine ünlü kaz eti ve bulgur pilavı eşliğinde Karslı gençlerin folklor gösterilerini ve ezgilerini bir kez daha izleme ve dinleme şansını yakalamaz mıyız?

Kısaca yüreğimiz Kars’ta kalmaz mı?

Tuzluca’ya bağlı Halıkışla köyünde 20 öğrenciye kırtasiye malzemesi, mont, atkı ve bere hediye edilerek çocuklar mutlu edilmez mi?

Yine Çıldır Akçakale köyünde 20 öğrenci ve 10 çocuğa atkı, bere, kırtasiye malzemesi hediye edilerek yüzlerinde mutluluk rüzgarları estirilirken; ön sıralarda oturan ve çocuksu ve masum bakışlarla beni süzen küçük çocuğun yanına gidip, “Montunu çok beğendim bana verir misin?” soruma karşılık üzerindeki montu çıkarmaya yeltenip beni ağlatan ve adını sorduğumda “ATA” diye cevap veren, küçük çocuğun adının hakkını verircesine cömert davranışı karşısında ona sımsıkı sarılıp, zor ayrılmaz mıyım?

Daha sonra Ardahan Özel Simge Rehabilitasyon Merkezi’nde Kent Konseyi, muhtarlar, Ardahan Engelliler Derneği ve STÖ’lerin katıldığı törende 120 öğrenciye bot, mont hediye edilerek o özel çocukların yüzlerinde umut çiçekleri açtırılmaz mı?

Çıldır Gölü'nden tutulan lezzetli sarı balıklar yenilip, yöresel müzik eşliğinde atlı kızaklara binilip buz üstünde kızak keyfi yapılırken, cesareti olanlar donan gölün üstünde halay çekip, tek oyun oynayarak yoğun alkışı ve takdiri hak etmez mi?

Sarıkamış’ta telesiyeje binip tepeye çıkmalar, kayak merkezinde mini gösteriler yapmalar, Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etmeler sırasında yörenin o eşsiz güzelliğine, kristal karına, turistik ve kültürel kimliğine bir kez daha hayran kalınmaz mı?

Ardahan’da Kongre Binası, Ardahan Kalesi, Kent Müzesi ziyaretleri sırasında tarihin ve talihin nelere mal olduğu bir kez daha anlaşılmaz mı?

“Ardahan Belediyesi Kitap Kafe Emekliler- Gençler” adını taşıyan kültürel mekanda günlerden pazar olmasına rağmen özel ricamla bana eşlik eden Sn. Murat Yıldız’la birlikte salonu dolduran gençlerin çokluğuna bakarak mutlu olurken, rahmetli eşim Dr. Beşir Doster tarafından kütüphaneye armağan edilen 4 bine yakın kitabı raflarda görünce gözyaşlarım Ardahan Kura Nehri’ni dolduracak kadar yoğun akmaz mı?

Kars’ta Kanlı Tabya Müzesi, Taş Köprü, 12 Havari Kilisesi, Eski Vali Konağı, Belediye Binası, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı gibi Kars’ın mimari özelliklerinin simgesi binalar gezilirken bir kez daha beğeni ve fotoğraf çekme merakı zirve yapmaz mı?

Ve tüm bu armağanların, özverinin, cömert çabanın arkasındaki adreslerin başını da Kars Ardahan Iğdır Derneği KARDER, Ataşehir Eğitim Derneği, 118 Y Lions Federasyonu ve Suadiye Sahil Lions Kulübü el ele vererek, arka çıkarak, ortaklaşa hayata geçirmez mi?

Gezinin tüm sorumluluğunu üstlenen KARDER Başkanı Sn. Okan Kılıç’ın ve 118 Y Lions Anadolu Yakası Federasyonu Eğitim Komite Başkanı ve Ataşehir Eğitim Derneği Kurucusu Sn. Turgay Kılıç’ın emeği ve özverisi alkışı hak ederken, Turgay başkanın otobüste kendi elleriyle hazırlayıp ikram ettiği lavaş, çeçil, kete ikramları Karslı erkeklerin hak edilmiş centilmenliklerine ciddi katkı yapmaz mı?

İçinde büyüyüp, içimizde büyüttüğümüz ilimiz…

Söz buraya gelmişken; içinde büyüyüp, içimizde büyüttüğümüz ilimizin bizler için sindirilmiş bir birikime, görkemli ve aydınlık bir geçmişe, yer yer korunan ve kollanan mimari dokusuna, kadın erkek ilişkilerinde kaç göç nedir bilmeyen çağdaş yapısına, duyduğum saygının altını özenle çizmeliyim…

Karslı yanımla ev sahibi olarak, pek çok yerde konuşma yapacağımdan ötürü konuk olarak katıldığım bu geziyi öncelikle ilimiz ve bölgemiz açısından son derece yararlı ve anlamlı bulduğumu belirtmeliyim. Yine elini taşın altına da, sorunların üstüne de, memleketimizin kalbine de cömertçe, yüreklice koyan hemşerilerime bir kez daha ağız ve gönül dolusu teşekkür etmeliyim…

Kars Grand Ani Otel konferans salonunda yaptığım konuşmaya katılan basın mensuplarına, hemşehrilerime, oturma düzeni ve teknik altyapı için çok özenli davranan otel personeline, konuşmamı izleyen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev’in değerli ve zarif eşi Suzan Hanım'ın konuşmamın bitiminde bana sarılarak, “Neşe hanım! Siz hep yazın ve her zaman konuşun, takipçinizem” şeklindeki yürek sözlerine içtenlikle 'sağolun, var olun' demeliyim…

Haksız bir vedayla bavulumuzu alıp çıktığımızda yüreğimizi toprağımızda bırakıp, anılarımızı ve değerlerimizi yanımıza aldığımızı, hem yerel hem geleneksel olmayı başardığımızı da ayrıca itiraf etmeliyim…

Araya yıllar, yollar, işler, eşler, sorunlar, sorumluluklar girmesine rağmen memleketimizle aramıza kara kedinin hiç girmediğini, her çağrıya, her davete koşarak, kilometre hesabı yapmadan geldiğimizi ifade etmeliyim…

Memleketimizin tarihsel, siyasal, toplumsal, kültürel geçmişiyle hep kıvandığımızı, batıda kazanıp Kars’a yatırım yapan ve ticari başarılarıyla övündüğümüz hemşerilerimizi, elini ve emeğini memleketimizden çekmeyenleri çok önemsediğimizi, Kars’ın gönlümüzdeki yerinin çok sağlam olduğunu ve asla gölge düşmediğini, anlatmaya da dinlemeye de doymadığımız fıkra ve deyimlerimizin tadını çok aradığımızı ve andığımızı belirtmeliyim…

8 ay kış, 3 ay ayaz, 1 ay yazı olan memleketimizin insani ve vicdani sıcaklığının çok özel olduğunu, kendine has dokusunun, kokusunun, büyüsünün, kültürünün, geleneklerinin, görkemli tarihinin, eşsiz coğrafyasının, hüznünün, sevincinin sesi soluğu olmaktan kaçmadığımızın altını özenle çizmeliyim…

Baş döndüren, iç açan, göz yaşartan bu yoğun geziden bana kalanlara gelince!

Kars’tayım! Sokaklarında dolaşırken doğup büyüdüğüm baba evimin, okuduğum okulların, oturduğumuz sağlık lojmanlarının, rahmetli eşimin muayenehanesinin önünden geçerken ip gibi akan gözyaşlarımı denetleyemiyorum. Hasretin adreslerinde gezerken göz pınarlarımın boşalma nedeni rahmetli annem ve babam için mi? Kars’ı kültür, edebiyat ve sanat olarak da çok önemseyen eşim için mi? Çocukluğu ve gençliği bu topraklarda geçen kendim için mi? Bilmiyorum…

Bildiğim o ki; evi gurbette, yüreği baba yurdunda, duyarlılığı ülke ve dünya genelinde olan biri olarak bu gezinin bana, bize çok iyi geldiğini belirtmek isterim.

Kars’ı her daim belleğimin duvarlarına astığım yağlı boya bir tablo ve anılarıma tanıklık eden bir resim galerisi gibi gördüğümün altını özenle ve özellikle çizmek isterim.

Memleketimin bazen karlı ve soğuk tepelerden bizlere şakacı bir gülüşle baktığını, bazen yarı bağışlar, yarı iğneleyici sözlerle alaya aldığını, bazen de keder yüklü yorgun bakışlarla bizleri gurbete uğurlarken arkamızdan sessiz ve sitemsiz bakışlarla baktığını vurgulamak isterim.

3 gün boyunca boğazım boğum boğum, kalbim düğüm düğüm, yüreğim güm güm dolaştığımı da itiraf etmeliyim.

Not 1: Başlık son yazdığım Kars kitabımın adıdır. Yönetim gezinin adı bu olsun deyince mutluluk duydum. Emek veren, katkı sunan, herkese ağız ve gönül dolusu teşekkürle…

Not 2: Bu uzun yazıma noktayı Kavafis koysun:

“Yeni bir ülke bulamazsın/ Başka bir deniz bulamazsın/ Bu şehir ardından gelecektir/ Sen aynı sokaklarda dolaşacaksın/ Aynı mahallede yaşlanacaksın/ Dönüp, dolaşıp bu şehre geleceksin.”

Şair bizi mi anlatmış ne?