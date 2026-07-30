Hayatı Anlamlı ve Katlanılır Kılanlar…

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Neden mi? Şundan: Hayat bazen insanın önüne öyle çatallı yollar çıkarıyor ki nasıl bir ivme yakalayacağız, nasıl bir taktik izleyeceğiz, tüm bunları tamamlamaya takatimiz yetecek mi diye sorup duruyoruz.

Günde ortalama 352 esnafın kepenk kapattığı günümüzde sakin siyasete ve acil önlemlere ihtiyacımız varken; çarşı pazar el yakarken; kapanan fabrikalar, vazgeçilen yatırımlar, kaybedilen gençler, halkın önemsenmeyen aşı ve işi, unutulan akıl, bilim ve vicdan terazisinin yerinde esen yeller, enerji, cesaret ve samimiyet sergileyenlerin başına gelenler, iftira ve itiraf arasında gidip geldiğimiz günler, sadece esnemek için açılması gereken ağızlardan dökülen inciler, dik bir duruşun bedelinin genelde destek ve ilgi görmemek olduğu ülkemiz, insanların hayalleriyle ve hayatlarıyla oynayanların açtığı gedikler ve ödettikleri faturalar… Bitmedi, biter mi?

Doğru tespitlere, doğru sorulara karşılık; görmeyen gözler, duymayan kulaklar ve kişisel çıkarlar…

Ara başlıktan yola çıkarak önemli ve önemsenmesi gereken sorum şu: Üç emekliden ikisinin çalıştığı ülkemizde, son altı ayda 65 yaş üstü 72 işçi iş kazasında hayatını kaybetmişse; Osmaniye’de 72 yaşındaki bir emekli, “Ne alsam yetmiyor, ek iş olarak bu yaşta hamallık yapıyorum!” diyorsa; 65 yaş üstü çalışan emekli sayısı son 10 yılda yüzde 74 artmışsa ve yine son altı ayda iş cinayetlerinde 1063 emekçi yaşamını kaybetmişse ne yapacağız?

Yılın ilk altı ayında 150 kadın öldürülmüş, 151 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirmişse; failler her zaman olduğu gibi yakınlarındaki erkekler ise ve infaz düzenlemeleri ile cezasızlık politikaları devam ettikçe biz bu cinayetlere daha ne kadar katlanacağız?

Biz kadınlar için zor olanı sevmek ve seçmek, hayatın önümüze açtığı perdenin alt yazıları mıdır? Kaderin ve yanlış yönetimlerin genelde kadınlara kestiği bir fatura mıdır? Boşuna kapılan hayallerin sonucu olarak günahsız yere ödetilen bedeller midir? Sanırım uzayıp gidecek olan bu mevzular çok derin ve bizim kolayca çözebileceğimiz ebatlarda değil. O nedenle işe acilen susan dillerin, görmeyen gözlerin el atması gerekir diyelim ve dileyelim…

Çünkü sırtımıza yüklenen ağırlıkları artık kaldıramıyor; heybemize yüklenen, içimizi acıtan anları ve anıları artık taşıyamıyoruz. "Yetti artık" demek yerine; duygusal ve yerinde tepkilerimizi görmek, gerekirse tamamlamak, gerektiğinde taçlandırmak, bazı şeyleri zamanında ve tadında bırakmak, bazı şeylerin sızısının çok derinlerde olduğunu görmek, anlamak ve kabullenmek bazen yakınlarımızın, bazen de yetkililerin görevi değil midir?

Heybemize olumsuz anılar yükleyenlere sormak zorundayız...

Umut, korku ve öfke üçlüsünün bazen siyasal ve toplumsal depremlere yol açmasından mutluluk duyuyor musunuz? Atılan bazı yanlış adımların, siyasal zikzakların tarihin tozlu raflarında yerini alırken hiç de hayırla yâd edilmeyecek olması anlamına geleceğini düşünmüyor musunuz? Teslimiyet ve direnişin ne anlama geldiğini acilen öğrenmesi gerekenlerin ısrarla ve inatla aldıklarını zannettikleri yol bir ihanet değil midir? Bu sorular izaha muhtaçtır.

Yazımın sonunda alkışlar ve övgüler; yüzümüzü güldüren, yüz akımız olan Atatürk’ün Kızlarına…

Başarılara, zaferlere, mutlu haberlere en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Kadın Voleybol Milli Takımımız; Milletler Ligi'nde ABD, Kanada, Çin ve Brezilya’yı yenerek bir kez daha içimizi ısıttı, yüreğimizi kabarttı, gözlerimizi yaşarttı, ellerimizi alkıştan kızarttı. Türk kadınının gücünü, azmini ve başarısını; bir ulusun yükselişinin kadınların cesaretiyle doğru orantılı olduğunu bir kez daha dünyaya kanıtladı.

Özetle; son haftalarda yüzümüzü güldüren olaylardan birisi değil, birincisi olan sizlerle gurur duyuyor; bir kadın olarak ağız ve gönül dolusu takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum…