Bazen Vatan Gurbet Olur, Bazen Gurbet Vatanlaşır…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gerek M. Akşener, gerek Aydın ve Altınova Belediye Başkanları siyasette kadınlara duyulan güveni sarstıklarının ve kendilerini harcadıklarının ne kadar farkında acep? İşsizlik kadınlarda yüzde 12, erkeklerde yüzde 6, eğitimlilerde yüzde 17 ise! Yaşanan yıllar, yaşanamayan yıllar, kıyımların ardından yarım kalan hayatlar artıyor ya da intihar vakaları çoğalıyorsa! Aydınlığı, çağdaşlığı hedef alan, kurumlara, kültürlere, yasalara, yaşama hakkı tanımayanlar artıyorsa! Öncelikle ve özellikle biz kadınlara iş düşmez mi?

Bn. Erbaş 7. kez hacca giderken! AKP'li yetkili; “24 ayar altın kalitesinde ve 18 yaş heyecanıyla 24.yılımızı kutluyor ve yola devam ediyoruz.” şeklinde konuşuyorken! Halkın gündeminden ve sözlüğünden 24 ayar altın kalkalı çok uzun süre olmuşken! Hele de 18 yaşlarda ki gençlerde heyecandan, hayalden, hedeften, umuttan eser kalmamışken! Aileden ayrı yerde üniversite okumanın yıllık bedeli 300 bin TL’yi geçmişken! Kaç aile çocuğuna ayda 30- 40 bin TL gönderebilir diye sormak gerekmez mi?

Uzun süren telefon görüşmemizden sonra Ataşehir’de kadın ağırlıklı toplantıda konuştum. Karşımda sessiz öfkesiyle sadece bakanları, yetinmeyip kaleme kağıda dökenleri gördüm, burnundan soluyan, hıncını alamayan ve neredeyse koro halinde yazıklar olsun diyenlerle karşılaştım.

Kürsüye çıktığımda her 5 kadından sadece birinin kayıtlı ve tam zamanlı istihdam edildiğini, Küresel Cinsiyet Uçurumu 2024 sonuçlarına göre 146 ülke içinde 127. sırada yer aldığımızı, Avrupa bölgesinde 40 ülke arasında son sırada olduğumuzu, çalışsak da çalışmasak da eşitsizlik, şiddet, baskı ve yok sayılmayla karşı karşıya bulunduğumuzu farklı örneklerle anlatmaya çalıştım.

Ara not: Hocam Betül Mardin’in bir sözünü küpe yapıp kulağıma taktığım günden beri bir daha çıkarmadım. Demişti ki; “Yazı ve konuşmalarınızda etkili olmak, iz bırakmak istiyorsanız okuduklarınızdan çok yaşadıklarınızı ve tanıklıklarınızı anlatın!” O gün bugün bu sözü unutmadım, unutamadım ve elimden geldiğince uygulamaya çalıştım.

Bize düşenin hele de karar mekanizmalarında halkın oylarıyla yer alan kadınlara düşenin parti değiştirmek değil; Kadınları sürece dahil etmek için, karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak için, azınlık koridorlarında daha fazla beklememek için, özellikle kadın işsizliğine karşı ayağı yere basan projeler üretmek için çaba göstermeleri gerektiğini anlatmaya çalıştım. Karşlığında bolca alkış aldım. Demek ki aklın yolu birdi ve o da el ele, yan yana, arka arkaya durmaktan geçiyordu. Saf değiştirip himaye altına girmekten değil! Çünkü ancak o zaman toplumlar daha adil, daha eşit, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale gelirler.

Kuşkusuz ki yakıcı sorunlarımız, koruyamadığımız çocuklarımız, ekin gibi biçilen hemcinslerimiz var…

Unutmayalım ki: 2024’den beri toplumsal cinsiyet eşitsizilği katlanarak arttı, kadın cinayetleri arttı, hayat pahalılığı yoksulluk önlenemez ve durdulamaz seviyelere çıktı. Çok uzun süreden beri eşit işe eşit ücret alamıyoruz, emeğimiz görünmüyor, atölyede, plazada, belediyede, hastanede, okulda, pek çok iş yerinde haklarımızı alamıyor, sesimiz çıkınca da şiddete uğruyoruz.

Yine unutamayalım ki! Geliştirebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz çok şey varken önümüze çıkarılan engelleri aşmak, dik bir duruşun bedelini genelde destek ve ilgi görmemekle ödesek de bir şeyler yapmak zorundayız.

Hiç unutmamamız gerekir ki? Siyasiler, yetkililer, yönetenler tarafsız ve kararlı davranmadıkları sürece suçlunun kazandığı günümüzde; Olan çocuklara, gençlere, eğitimli işsizlere, şiddet gören kadınlara, kısaca ülkenin geleceğine oluyor. Güvenlik önlemleri yetersiz, soru işaretleri çok, şiddet seviyesi endişe verici boyutlarda, öfke kontrolden çıkmışken! Görülen ve görülemeyen örnekler çok ve çeşitli, gıdasızlıktan büyüyemeyen çocuklar artmış, kadınlar sahipsizken! İçimiz acıyarak ve gözlerimiz dolarak şunu mu demeliyiz? Bazen vatan gurbet olur, bazen gurbet vatanlaşır…

Pek çok soru işaretini barındıran sonuca gelirsek! Bir şey yapmalı, bir şeyler yapmalı ama saf değiştirerek ve 180 derece dönerek değil…