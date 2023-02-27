Seçimin eli kulağındayken…

AK Parti’nin, daha doğrusu İhvan’laşan AK Parti’nin ve her nasılsa ona iliştirilen MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın; birlikte ördükleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri ucube tek adam rejiminin memleketi ne hale getirdiklerinin aynası yaşadığımız büyük felaket adeta aynası oldu.

Güya malum sistem işleri hızlandıracaktı! Bilakis “emir bekleme” kaygısıyla nasıl bir devasa bürokratik enkaza neden olduğunu büyük felaketi yaşayarak gördük. 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaket yeni rejim için adeta bir “turnusol kağıdı” oldu.

Türkiye’nin önünde çok şükür ki bir seçim var ve seçimin eli kulağında… Muhalefetin zaten çöken ve büyük felaketin enkazı altında kalan, millete mahcup olan iktidarı sandıkta ıskartaya çıkarmaması için bir neden yok. Daha doğrusu muhalefet kendi kendine çelme takmazsa mevcut iktidar zaten yolcu. Ne diyor meşhur, “Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz”. Yeter ki muhalefet artık bir türlü tam olarak tutturamadığı istimi tuttursun.

İtirazları duyar gibi oluyorum; “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” de tamam, başta seçim güvenliği olmak üzere alt komisyonlar da çalışıyor; milletvekili seçimi için simülasyonlar da yapılıyor; istimsizlik bunun neresinde?”

MEMLEKETİN, MİLLETİN ÜMİDİ ALTILI MASA’DA

İyi hepsi güzel de şu “ortak” olacağı kararlaştırılan cumhurbaşkanı adayı meselesi neden bu kadar uzadı? İstim eksikliği burada kendisini gösteriyor. Burası Türkiye… “Baştaki” kimse ona bakar ortalama seçmen. Hatta angaje seçmenin seçimde periferisindekileri olumlu etkilemedeki iştahı da baştakine bakar.

Daha önce yazdım bu konuda, hatta düşmekte olan Bizans’ın aralarındaki tartışmaya atıfta bulunarak ‘dokundurdum’ da! “Gelin şu Altılı Masa’nın ritmini hızlandırın” dedim. Toplantı periyotlarının kısaltılmasını, hatta ışıkları artık sabaha kadar yanacak ortak bir karargah binasının tefrişini de önerdim.

Çünkü memleketin, milletin ümidi Altılı Masa’da.

İHMAL VE GECİKME İÇİN HELALLİK İSTEME ACZİNDEKİ İKTİDAR

Türkiye, İhvan cenderesine girmek istemiyor, o kalıp Türkiye’ye çok ama çok dar geliyor. Muhalefetin artık bunu görüp cesaretle adım atması, seçmenleri dalgalandırması, işe heyecan katması gerekiyor. BJK ve FB tribünlerine baksın bunun için Altılı Masa, yeter de artar bile!

Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da helallik istedi! Niçin? 6 Şubat’ta ili vuran depremdeki ihmal ve gecikme için… Afete hazırlıksız bir hükümet… Afete nasıl çabuk müdahale edecek?

Hükümet sosyal medyaya, stat tribünlerine kemçiriyor… Gücü buna yetiyor… Bu kadar çapsız bir hükümeti sandığa gömemeyecek bir muhalefeti düşünmek bile istemiyor insan.

BİTSİN ARTIK ‘İTİŞMELER’

2 Mart’taki toplantıda ölçümler yapılmışsa, kamuoyunun, seçmenin nabzı tutulmuşsa artık aday açıklanmalıdır. Altılı Masa partilerinin medya üzerinden adaylıkla ilgili yaptığı tartışmalar, laf sokmalar, itişmeler seçmeni irite ediyor. Buna kimsenin hakkı yok. Bu seçimin eli kulağındayken, iktidar 14 Mayıs’ı telaffuz ederken çok ‘lüks’ değil mi?

Yoksa aday çoktan belli de Altılı Masa “merak uyandırmak” mı istiyor? İşe heyecan mı katmak istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmen adaylaşmasını mı bekliyor?

Açıklayın adayınızı artık, çıksın “Hodri meydan!” desin… Kim olursa olsun Altılı Masa’nın açıklayacağı adatın arkasına milyonlar takılacak, sel gibi akacak.

ALTILI MASA ADAYININ ŞANSI VE EV ÖDEVİ

Bu arada açıklanacak adayın süratle el atacak işleri var. Bir şansı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni önünde hazır. İkinci bir şansı aslanlar gibi 11 büyükşehir belediye başkanı olacak hemen omuz başında. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğerleri… 6 Şubat felaketinde yara alan Hatay ve Adana da…

Altılı Masa’nın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayının önemli bir de ev ödevi var: Diğer iki ittifakla “cumhurbaşkanlığı seçimi” için ortaklaşma oluşturmak… Aynı zamanda ittifaklara dahil olmayan veya olamayan partilerle “üzüm salkımı” misali beraberliği, dayanışmayı sağlamak… İktidara yüz verme eğiliminde olmayan sosyal demokrat küçük partiler, merkez sağ partiler, milliyetçi-muhafazakar partilerle işbirliğini önemsiz görmemek gerek. Çünkü esas olan seçimi ilk turda koparmak…

Bitirirken bir daha müstakbel adaydan Altılı Masa’ya döneyim… Umarım şimdiden adayın karargahı, özel kalemi, iletişim sorumlusu, kritik alanlara ilişkin danışmanları vb. üzerinde çalışılıyordur. Herhalde bu işler için kervan yolda dizilir misali düğmeye sonradan basılmayacaktır.