NATO'nun 32. üyesi İsveç diyebiliriz

İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin oylarıyla onaylandı ve böylece TBMM Genel Kurulu'na gelecek. (İktidar blokunun komisyon ve mecliste çoğunluğu olduğu için CHP'lilerin oylarının önemi yok ama dikkatimi çeken bir nokta, CHP Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Namık Tan'ın Bütçe Konuşması içindeki İsveç değinisi ile CHP'lilerin komisyondaki tutumu sanki çelişiyor gibi geldi bana. Ancak şunu da belirteyim; buradaki hassas nokta şu; Finlandiya gibi İsveç de ABD istediği için NATO kapısında. Yoksa bütün NATO üyeleri oturup da bu konuda mutabakata varmış değil. Ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği iyi mi oluyor, bu da ayrı bir soru...)

NATO'nun Ukrayna'daki gelişmeler sonrasında Finlandiya ve İsveç'le genişlemesi söz konusu olduğunda Türkiye'nin, daha doğrusu AK Parti dış politikasının olası tavrını şöyle özetlemiştim: Önce Finlandiya'ya geçit verilir, sonra da İsveç'e... Nitekim Finlandiya NATO'nun 31. Üyesi oldu, İsveç de 32. olma yolunda...

1949'DA 12 ÜYE İLE KURULDU, TÜRKİYE 1952'DE KATILDI

NATO (North Atlantic Treaty Organizatoon-Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) 4 Nisan 1949'da ABD'nin öncülüğünde 12 devlet tarafından kuruldu. Türkiye, 17 Ekim 1951'de üyelik protokolünü imzaladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılmasına dair yasa ise 18 Şubat 1952'de kabul edildi. Türkiye, böylece Yunanistan ile birlikte eş zamanlı olarak NATO üyesi oldu. NATO'nun askeri kanadından çekilen Yunanistan, 12 Eylül cuntasının başındaki Evren'in "asker sözü" oluruyla yeniden döndü. Türkiye'nin NATO'ya girişinde Kore'ye ABD'nin yedeğinde asker gönderilmesi belirleyici rol oynadı. VARŞOVA Paktı'nın kurulması sonrasında, ABD-Sovyet rekabetinin ve soğuk savaşın tavan yaptığı yıllarda Türkiye, NATO için ve tabii ABD için çok önemliydi. Sovyetlerin çökmesi ve soğuk savaşın sona ermesi ile önemsizleşti.

NATO'ya kurucu 12 üyeden sonra yıllar içinde 19 devlet daha katıldı. ABD dışında tamamı Avrupa ülkeleri olan üyeler arasında tek Müslüman ülke ise Türkiye. Almanya (o zaman henüz Batı Almanya) bile Türkiye'den üç yıl sonra 1955'te, İspanya ise 1982'de NATO üyesi oldu.

NATO YAPILANMASI

Merkezi Brüksel'de olan ve resmi dili İngilizce ve Fransızca olan NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i bizim kamuoyu iyice tanıdı, çünkü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok sayıda temasta bulundu. NATO'nun üç önemli askeri kuruluşunun başındakiler ise şöyle: NATO Askeri Komite Başkanı Hollandalı bir amiral, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Amerikalı bir general, Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı da bir Fransız general. Bu bilgileri neden veriyorum? NATO'da üye herkesin eşit olmakla birlikte güçlü olanın "daha eşit" olduğunu vurgulamak için elbette.

SAPLA SAMAN

Yazının başlığına geleceğim burada; evet, İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda onaylanacağı açık. Bakmayın siz Nedim Şener gibi kraldan çok kralcıların dediğine... Şener, önceki gün bir televizyon programında İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçse de mecliste takılacağını ifade etti! Bugün bir AK Parti milletvekili de itirazını dile getirince kimbilir ne heyecan yapmıştır! Galiba, telaffuz etmese de 1 Mart Tezkeresi geldi aklına ama ikisi çok farklı... 1 Mart tezkeresinde yabancı ülke askerlerinin topraklarımıza girmesi söz konusuydu.

VETO, GÜÇLÜ OLURSANIZ BAŞVURABİLECEĞİNİZ BİR ENSTRÜMAN

Özetle, TBMM İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakacak gözüküyor da Türkiye'nin veto kozunu yeterince ve gereği gibi kullanılıp kullanılmadığı tartışılabilir. Türkiye, NATO'nun 31 eşit üyesinden birisi. Gereğinde veto kozunu kullanır, kullanması gerekir. Tabii bu koz yerli yersiz de kullanılmamalı. Şu notu da düşmem gerek: Türkiye elbette eşit haklı bir üyesi NATO'nun. Fakat NATO üyeleri arasında da bir güç ilişkisi söz konusu. Sonuçta uluslararası konularda netice almak bir güç meselesi. Bunun için de ekonomik olarak güçlü olacaksınız en başta. (Kırılgan ve bağımlı bir ekonominiz varsa işiniz zor) Ulusal çıkarlarınızı savunmak konusunda çok dik duracaksınız. Toplumsal barışınız olacak. İçeride güçlü bir ulusal dayanışmanız da haliyle. Ve tabii diplomasiniz güçlü olacak. Bunun için de istisnai atamaları genel hale getirmeyecek, Dışişleri kadrolarına kulak vereceksiniz.