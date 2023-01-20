Muhalefetin yeniden inisiyatifi alması için...

Geçen yılın başlarından neredeyse son ayına kadar genelde muhalefetin, özelde Altılı Masa'nın inisiyatifi AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı'nı adeta bunaltıyordu. Ekonomik gelişmeler, artan aşırı hayat pahalılığı, hiper enflasyon, inanılmaz konut sıkıntısı ve eğitimli genç işsizlik de zaten objektif olarak hükümeti kara kara düşündürüyordu.

Fakat hükümetin attığı hukuku adeta guguka çeviren adımlar gelmeye başladı peş peşe... Ki, bu adımlar hiç de sürpriz değildi. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. İstanbul'da iki defa kaybedenlerin yargıda abesle iştigal adımlarla olmayacak kararları çıkararak cumhurbaşkanlığı yarışındaki en çekindiği rakibini ekarte etmeye çalışması da, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması da sürpriz olmadı.

Beştepe yönetimi şimdi de seçim gündemini sabote ediyor çok da bilinçli şekilde ve kontrol ettiği YSK'ya güvenerek yapay tartışmalarla seçim sürecinde gerçekte konuşulması gereken yakıcı sorunların üzerini örtmeye çalışıyor.

İşte böyle bir momentumda muhalefet ve özellikle Altılı Masa'nın tutumu büyük önem taşıyor.

YENİ BİR SİYASET TARZI

Altılı Masa'nın artık başka türlü hareket etmesi gerekmiyor mu? Karşısında geçerli anayasayı, yasaları bile adeta takmayan; rakibini daha sandık kurulmadan alt etmeye çalışan bir odak var. Altılı Masa'nın bunu artık anlaması ve buna göre bir siyaset tarzı geliştirmesi gerekiyor, yeniden inisiyatifi alması ve seçmenlere ümit vermesi, güven vermesi gerekiyor.

Kanımca Altılı Masa'nın yeniden seçim sürecinde inisiyatifi alması için ilk atması gereken adım şu: Erdoğan'ın seçimde aday olabilmesinin önünü açmak ve böylece onu sandıkta yeneceği mesajını seçmenlere vermek... Bunun için de hiç beklemeden erken seçim teklifini bizzat TBMM'ye getirmek... Ya da hükümetin teklifine olumlu yanıt vermek...Hem de böylelikle seçim sürecinde gerçek yakıcı gündem öne çıkacaktır. Altılı Masa'nın bu adımı şaşırtacaktır.

İKTİDARI ŞAŞIRTACAK ADIMLAR

Bu yetmez... Altılı Masa'nın Erdoğan'ın aklını alacak derecede başka şaşırtıcı adımlar da peşpeşe gelmelidir. Başka bir siyaset tarzı ile yürüyecek muhalefet karşısında eli ayağı dolanacak bir iktidar şaşkınlıktan kıçın kıçın yüzen ördeğe dönecektir!

İlk yapılacak işlerden birisi örneğin, artık ortak cumhurbaşkanı adayı için bir binayı belirlemek ve giderek organize etmeye başlamaktır. En optimal adayı belirlemek, bunun belirlendiğini kamuoyuna açıklamak ancak adını seçim takviminin gerektirdiği tarihe saklayarak iktidarı adeta çıldırtmaktır. 26 Ocak toplantısını da ortak programın kamuoyuna açıklamasını da öne almaktır. Adımları hızlandırarak seçmene değişim yolunda moral ve güven vermektir.

Seçmen Altılı Masa'nın oyunu büyük oynamasını bekliyor. Kuralları iktidarın koyduğu ve muhalefetin adeta iktidara boynunu uzattığı bir görüntü asla oluşmamalıdır. 2019 yerel seçimleri başarısı Altılı Masa'nın yolunu aslında çok da güzel aydınlatıyor. Altılı Masa'nın heybesinde büyük turplar vardır. Yeter ki çıkarmasını bilsin, cesur olsun.

GEÇ DEĞİL AMA ZAMAN DAR

Altılı Masa siyaset tarzını değiştirerek memleketin, milletin kaderini değiştirebilir. İfade etmeye çalıştığım yeni siyaset tarzı bakın nasıl inisiyatif kazandıracak, seçmeni nasıl hareketlendirecek.

Henüz geç değil Altılı Masa için ama kritik bir kavşakta... Duruşunu, stilini, siyaset tarzını gözden geçirmesi için zaman çok dar.