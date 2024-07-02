İzmir’deki sarı kırmızı modern zamanlar masalı

Temmuz’da Paris’te Olimpiyat zamanı… Avrupa bu yaz spora doyacak. Almanya’daki Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinin hemen ardından 2024 Paris Yaz Olimpiyatları başlıyor Fransa’da.

Geçen haftanın son günü birkaç saat boyunca Göztepe’nin “mabedi” Göztepe Gürsel Aksel Stadı’ndaydım. Türkiye, A Milli Futbol Takımı ile Almanya’da Leipzig’de Avusturya karşısında çeyrek final için mücadele etmenin hazırlıklarını yaparken, olimpiyat ateşini İzmir’de, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda yaktı.

Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlardan Sorumlu YK Üyesi Mehmet Sepil, Tokyo’da Olimpiyat 3.lüğünü yakalayan ve Paris 2024’te de ay yıldızı Olimpiyatta temsil edecek olan Göztepe’nin cimnastik sporcusu Ferhat Arıcan’ı olimpiyata 29 gün kala spor basınıyla buluştururken oradaydım. Ferhat’ın açıklamalarından aldığım notlar şöyle:

İKİNCİ MADALYA İÇİN KIPIR KIPIR

"Tarihi günlerden birini yaşıyorum. Üçüncü kez olimpiyatlara gidiyorum. Cimnastik branşında üçüncü kez olimpiyat oyunlarına giden ilk sporcu oluyorum. Paris'te çok büyük başarılarla ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Göztepe'nin müzesinde, şanlı tarihimizde ve efsaneler arasında yer almak benim için çok büyük bir onur. Madalya almanın dışında ülkemi temsil ediyor olmam, Göztepe gibi şerefli bir kulübün içinde olmam benim için şereftir. Olimpiyat oyunlarına 29 gün kaldı. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Cimnastik ise günde 6 ya da 7 saat çalıştığımız bir branş. Takım halinde çalışıyoruz. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Cimnastikte çok küçük detaylar madalyayı belirliyor. Tokyo'dan sonra bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Biz sürece odaklandık, sonuç odaklı değiliz. Kendi işimizi kusursuz bir şekilde yaptıktan sonra hepimiz madalya adayıyız. Tokyo'dan sonra ikinci madalyanın ışığı yanmak üzere…"

“FERHAT BİZE BİR VİZYON, HEYECAN GETİRDİ”

Göztepe Olimpik Branşlardan Sorumlu YK Üyesi Mehmet Sepil, profesyonel futbolu Sports Republic’e devrettikten sonra olimpik branşlara gönül verdi ve mesaisinin çok büyük bölümünü bu noktada harcıyor. Onun konuşmasından aldığım notlar da özetle şöyle:

"Ferhat'ın madalya kazandığı devir pandemiye denk geldi. Gereken ilgiyi gösteremedik. Çünkü sokağa çıkma yasaklarına denk geldik. Şahsen ben o anı çok görmeyi isterdim. O zaman Tokyo Olimpiyatları'na gitmek çok zordu. Ferhat'ın madalya kazanacağını bilseydim ne yapar eder Tokyo'ya giderdim. Ferhat bize bir vizyon getirdi, heyecan getirdi. Hedefi Los Angeles Olimpiyatları olarak belirledik. Paris'te şu an kotalar için mücadele veriliyor. Ana hedef Los Angeles Olimpiyatları. Sadece cimnastik değil birçok branşta sporcu götürmek istiyoruz. Diğer spor kulüplerinin de bizim gibi olimpik branşlara el atması gerekiyor. Ferhat Arıcan'dan yine madalya bekliyorum. Kolay olmayacak. Bütün ülkeler cimnastikte var, çok zor bir branş bizim beklentimiz çok Ferhat'tan."

ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI GÖZTEPE MÜZESİ’NDE

Basın toplantısı sonrasında da Ferhat’ın Tokyo’da kazandığı Olimpiyat 3.’lüğü Madalyası, stadın içindeki, henüz halka açılmayan fakat açılmak için son hazırlıkları yapılan Göztepe Müzesi’ndeki yerine konuldu. Sepil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Cimnastik Federasyonu Başkanvekili İsmail Göktekin ve Ferhat madalyayı birlikte alkışlar arasında hazırlanan camekana yerleştirdi. O heyecana tanık olmak güzeldi. Ferhat’la kucaklaştığımızda onun heyecanını da derinden hissettim. Bu arada, Göztepe Müzesi’ni ayrı bir yazıda anlatmak, okurlarıma tanıtmak istiyorum. Dijital özellikleri de içeren ve küçük bir film izleme salonu da olan bu müzenin başında Efsane Göztepe’nin milli kalecisi Ali Artuner’in kardeşi Adil Artuner var. Genç asistanı Sevinç ile müzenin inşaatından itibaren gece gündüz çalıştılar. Sepil de müzenin en iyi şekilde hayata geçmesi için elini taşın altına koydu, Göztepe’nin her şeyine dokunduğu gibi oraya da dokundu.

“Olimpiyat 3.sü” unvanlı jimnastikçi Ferhat Arıcan’ı bir yerde Paris 2024 Olimpiyatları’na uğurlama, motivasyon amaçlı buluşmada Türkiye’yi olimpiyatta temsil edecek 5 jimnastikçiden İzmirli olan 4’ünün yanında Göztepe’nin diğer olimpik branş yönetici ve sporcuları ile Ferhat Arıcan’ın başında olduğu Göztepe Jimnastik Akademisi’nin minik sporcuları da hazır bulundu. Tabii, Sepil’in yanında Göztepe Spor Kulübü ve Göztepe Vakfı’nın üst düzey yöneticileri; Ferhat’ın eşi ile annesi ve babası da anlamlı ve heyecanlı buluşmanın aktörleri arasındaydı.

Öğleyin stadın içini 360 derece gören bölümdeki yemekten önce de jimnastik dışında basketbol, voleybol, hentbol, yüzme branşlarından da yöneticilerin ve teknik kadronun olduğu toplulukla Göztepe’nin tam 16 olimpik branştaki faaliyeti hakkında brifing aldık. Bu 16 branşla ilgili olarak da okurlarımı yine ayrı bir yazı ile bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bu da Sepil’in, Göztepe’nin yazmakta olduğu ayrı bir başarı hikayesi. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim; Göztepe’nin kadın voleybolda önümüzdeki sezon hedefi 1. Lig’den Sultanlar Ligi’ne çıkmak. Bunun için geçen sezon biter bitmez çalışmalara başladılar zaten. Uzun bir aradan sonra yeniden devreye giren basketbol şubede de hedef 100. Yılda 1. Lig’de olmak. Yüzmede hedef milli takıma ve bir sonraki olimpiyatlara sporcu göndermek, rekortmenler yetiştirmek… 22 yıldır serüvenini aralıksız sürdüren hentbolda da hedef 22 yaş ortalaması ile en genç takım sıfatıyla başarılı çizgiyi sürdürmek…

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMİN DESTEĞİ ŞART

Göztepe, “Şehrimin Takımı” projesiyle sarı kırmızı masalı İzmir’de hayata geçirirken çocuklara, ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere de dokunuyor Milli Eğitim ile işbirliği yaparak., Şehrimin Takımı projesi de sarı kırmız masalın bir parçası. Evet, Sepil, Göztepe arması ile İzmir’de gerçekten de masal gibi bir eylemlilik içinde. Günümüz koşullarında bir şehrin dinamiklerini zor da olsa büyük çabalarla harekete geçirerek; merkezi ve yerel yönetimlerin desteğini almaya çalışarak, birbirinden farklı dinamikleri futbol ve ötesindeki olimpik branşlar için ikna ederek bir masal kahramanı gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Ailesinden, işlerinden, hayatından ‘çalarak’ İzmir’e, Türk sporuna katkıda bulunuyor. İnciraltı Olimpik Spor Kompleksi, sonra da Göztepe Futbol Akademisi hayata geçtiğinde Göztepe’nin faaliyeti daha bir sıçrama kaydedecek. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz sürüyor. Merkezi yönetimin de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları bu noktada çok önemli. İnciraltı’ndaki olimpik spor branşları buluşmasına gelerek uzun süre orada kalan Dr. Cemil Tugay’ın nasıl olumlu etkilendiğini biliyorum. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kapalı salonlarını hemen Göztepe’nin salon sporlarına tahsis etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da sanıyorum önemli bir destekte bulunacak. Yerel yönetimler elbette kentlerinin spor kulüplerine katkıda bulunmalı. İzmir’in yüzyıllık beş markası var; hepsi de desteği hak ediyor. Göztepe, 16 olimpik branşı ile Süper Lig’de İzmir’i temsil eden tek takım olması itibariyle şimdi çok daha fazla desteği fazlasıyla hak ediyor.

FERHAT, OLİMPİYATA ANTALYA KAMPINDA HAZIRLANACAK

Olimpiyat 3.sü cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris 2024 için çalışmalarını diğer sporcularla birlikte federasyonun Antalya kampında sürdürecek. Onun madalyasını müzeye teslim ve bir yerde Paris 2024’e uğurlama töreninde kendisi gibi jimnastik kökenli eşi ve annesi-babası da yanındaydı. İnanıyorum ki Ferhat ve belki de diğer dört arkadaşı Paris 2024’te Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecekler. Ferhat o ışığı veriyor. Kararlı ve inançlı gördüm kendisini. Olağanüstü bir aksilik yaşanmazsa ay yıldızlı bayrağı Paris’te göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı okutturacak, ikinci bir madalya ile yurda dönecek.

Ferhat ve arkadaşlarının, Paris 2024’te ay yıldızı taşıyacak bütün bireysel sporcularımızın, takımlarımızın yolu açık olsun.