Ivan'ın ağzından çıkan o büyülü cümle...

Dün akşamüzeri Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Sportif Direktör Ivan Mance, takım kaptanı İsmail Köybaşı ve takıma bu sezon katılan santrfor Mame Diouf ile birlikteydik. Geride kalan dört haftayı, takımdaki gelişmeleri, bu sezonun hedefini konuştuk.

SAKATLIKTAN ÇIKAN OYUNCULAR "YENİ TRANSFER" GİBİ OLACAK

Kaptan İsmail Köybaşı, sezon öncesi Somaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanmıştı ve o yüzden ilk dört hafta oynayamadı. Dünden itibaren ise takımla çalışmaya başladı. Bu hafta da çok büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Aynı şekilde yeni transfer Ahmet Ildız da sakat. Mamah da son iki maçta sakat olduğu için kadro dışındaydı. Bir yerde, bu üç isim de önümüzdeki haftalarda takıma adeta "yeni transfer" gibi güç katacaklar. Köybaşı, A Milli Takım ve FB, BJK, Trabzonspor'da forma terleten önemli ve deneyimli bir oyuncu. Geçen sezonki gibi takıma kayda değer bir katkıda bulunacaktır. Ayrıca saha dışında da takımda ağabey olarak olumlu bir iklime katkısı olduğunu biliyorum. Böyle bir profesyonelin, taraftarını önemseyen, formasını giydiği kulübe aidiyet duyan, kıymetini bilen birisinin Göztepe'nin başarısında rolü yüksek olacaktır.

GÖZ GÖZ, DİOUF İLE ARADIĞI SANTRFORU BULDU

Diouf, 36 yaşına karşın fizik olarak gayet iyi. Senegalli oyuncu Süper Lig’de Hatayspor ve Konyaspor forması giydi ve leblebi gibi gol attı oynadığı maçlarda. Göztepe'nin evinde ilk kez oynayıp 2-1 yenildiği maçta üçüncü haftada sağdan kesilen topa gelişine vurarak öyle güzel bir gol attı ki parmak ısırtacak cinstendi. Diouf'un istediği topları aldığı, iyi beslendiği takdirde ayaklarını ve kafasını kullanarak bu sezon eksi artı 15 gole imza atacağını tahmin ediyorum. Yapacağı asistlerle birlikte 20 gole katkısı olursa kimse şaşırmasın. Demba Ba sonrasında Göz Göz'ün nihayet birinci sınıf bir santrfor bulduğunu söyleyebilirim. İyi bir kumaş ve iyi bir karakter olan Diouf, Trendyol 1. Lig’in Süper Lig’e göre daha agresif olduğunun altını çizdi kıyaslama yaparken. Demek ki bundan sonraki haftalarda o farkı dikkate alarak hareket edecek sahada.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ NET

Ivan Mance, bir süredir Sportif Direktör sıfatının yanında CEO sıfatını da taşıyor. Esprili, zeki, nerede olduğunu iyi bilen, sorumluluk sahibi bir yönetici. Hakemlerle ilgili bir soru üzerine dedi ki, "Bu konuda konuşursam en az 5 maç ceza alırım, en iyisi konuşmayayım!" Tabii Mance, bu yanıtla hakemlerin Göztepe'ye nasıl yaklaştığı hakkında net bir yorum yapmış oldu. Göztepe Gürsel Aksel’deki Çorumspor FK maçının orta hakemi örneğin, o kadar önyargılıydı ki Göztepe'ye karşı, ancak o kadar olabilirdi! O yüzden, Mance son derece haklı.

Ivan Mance'ye gelecek sezon Göztepe'nin yüzüncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağını, camianın o yüzden bu sezon mutlak şampiyonluk beklediğini ve 100'cü yılda takımlarını Süper Lig’de görmek istediklerini hatırlatarak sordum; "Göztepe'nin bu sezon hedefi nedir?"

Mance, hiç lafı dolandırmadan açık ve net yanıtladı sorumu; "Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ve 100'ncü yılda Süper Lig’de olmak."

Göztepe camiasının ve taraftarının duymak istediği büyülü cümle bundan başka ne olabilir?

DÖRT HAFTADA ONCA AKSİLİK

Geride kalan dört haftada Göztepe hakikaten de Kaptan İsmail'in de buluşmada değindiği gibi belki de koca bir sezonda yaşanabilecek birçok aksilik yaşadı. Çim sorunu yüzünden kendi evinde başlayamamak, takımın en değerli isimlerinden Kaptan İsmail'in hazırlık aşamasında sakatlanması, Mamah'ın sakatlığı, Çorumspor FK maçının şiddetki yağmurla birlikte başlaması ve suya takılan geri pasla ilk dakikada yenilen gol, vb. Buna takımda ilk 11 ve hamle oyuncularının büyük çoğunluğunun değişmesi ve alışma sürecini de eklersek 4 haftada alınan 4 puanı yadırgamamak, karamsarlığa düşmemek gerek. Kalan 32 hafta ve alınacak pekçok puan var Mance'nin dediği gibi. O yüzden camianın, taraftarın sabırla takımın arkasında durması çok önemli. Taraftarın şunu bilmesini istiyorum; inanan ve formanın hakkını vermek isteyen karakterli bir oyuncu grubu var takımda. Mance, taraftara layık karakterde oyuncular üzerinde durup transfer ettiklerini ifade etti.

PAZAR GÜNÜ ZOR BIR MAÇ OLACAK

Göztepe bu pazar evinde lige iyi başlayan takımlardan Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kokoviç'e bir not düşeyim; Çorumspor FK maçını Bandırmaspor adına izlemeye gelen görevliyle maçı yan yana izledik. Defterinden epeyce sayfa doldurdu maç boyunca. Göz Göz'ün kuvvetli ve zayıf yanlarını not etti. Umarım Mance de aynı şeyi yaptırmıştır. Göz Göz taraftarının da desteğiyle bu hafta kazanırsa vites yükseltir. Yalnız Altay maçında ikinci sarıdan kırmızı gören Arınç'ı çok arayacak İzmir'in kırmızılısı. Atınç defansta da ofansif olarak da önemli bir silahı Göztepe'nin. Hep söylüyorum, "bu ucuz kartlar pahalıya patlıyor, yapmayın" diye ama bir türlü kesilmiyor. Bundan sonra benzer ucuz kart olayının yaşanmaması için uyarılması şart oyuncuların.

Pazar günü maçta olacağım, güzel bir maç olacağından eminim. Herhalde tribünler de full olur. Göztepe tribünü, ülkenin 6. büyük tribünü ortalama olarak. Sıkı durun; bu istatistiğe Süper Lig de dahil!