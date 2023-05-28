İlk gün...

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu da geçildi ve Erdoğan üçüncü kez aday olduğu seçimi rakibi Kılıçdaroğlu’na kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 4,25 fark atarak yüzde 52,14 (sandık açılma oranı yüzde 99,7) oyla kazandı.

Evet, eşit koşullarda bir seçim olmadı. Evet, AK Parti'nin cumhurbaşkanı da bakanları da devlet olanaklarını dibine kadar kullandı! Devlet radyo televizyonu TRT Erdoğan'a çalıştı.

(En başta, seçim süreci İBB Başkanı İmamoğlu'na zoraki takılan haksız bir kulpla başlamıştı! Erdoğan'ın böylece en çekindiği müstakbel rakibini ekarte etmiş oldu ve derin bir nefes aldı alabildiğine sorunlar içindeyken... Onca tıkanmış ve yönetişim yeteneğini kaybetmişken...)

Fakat futbol diliyle konuşursak, hakemin önyargılı olduğunu biliyorsanız hakemi de yenecek bir hazırlıkla maça çıkacaktınız.

SABAH ERKEN BİR ÇAY KOYUP BAŞLAMAK...

Bugün muhalefetin ilk günü. Sabahın ilk saatlerinde yapılması gereken ilk iş başları kaldırıp muhalefet partilerinin genel merkezlerinde, il, ilçe, belde başkanlıklarında hemen bir çay koyup önümüzdeki yerel seçimler için çalışmaya başlamak. Çünkü yerel seçimlere sadece 10 ay kaldı. Yaz sonunda seçim sath-ı mailine gireceğiz yeniden. İktidar, genel seçimde yakaladığı rüzgarla yerel seçime otomatik bir motivasyonla girecek. Muhalefet ise yerel seçimlerde en azından durumunu, kazanımlarını koruyarak düştüğü yerden kalkmak için bugünden harekete geçmekle karşı karşıya. Yereldeki durumunu koruyacak bir muhalefet, yığınaktaki hata ve eksikliklerini de gidererek 2028'e hazırlanacak. Unutmamalı ki düştüğünüzde değil, vazgeçtiğinde yenilirsiniz. O yüzden en iyisi erkenden parti merkezlerini açıp sabah erkenden bir çay koymak ve başlamak.

BİR YANDAN DA ÖZELEŞTİRİ...

Bu arada bir yandan yerel seçimlere hazırlanırken "Nerede hata yaptık?" sorusunu da muhalefetin kendisine sorması ve yanıtını araması da beklenir. Ancak, kendisini ve birbirini 'dövmeden', soğukkanlı bir şekilde. Evet, eşit olmayan koşullarda seçmenin yüzde 48'inin muhalefeti tercih etmesi kayda değer bir iradedir Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi. Fakat ne var ki muhalefetin daha ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini en az yüzde 5 farkla kazanması, tabiri caizse gümbür gümbür gelmesi gerekirdi. O yüzden özeleştiri kaçınılmaz.

Yeniden yerel seçimlere döneceğim... Bu yazıyı kaleme aldığım dakikalarda Millet İttifakı’nın altı genel başkanı CHP Genel Merkezi'nde toplantı halindeydi. Bakalım o toplantı sonrasında bir açıklama gelecek mi? Beklentim, şu veya bu şekilde ittifak sürmese de yerel seçimlerde işbirliği için temaslarını sürdürmeleri... Özellikle CHP-İYİ Parti yerel seçimde işbirliğini öngörmeli. Zafer Partisi de bu işbirliği kapsamına bir şekilde dahil edilmelidir.

BİLAHARE

Yığınakta hata eksiklik varsa savaşı kaybetmek kaçınılmaz. "İlk gün" sonrasında muhalefetin özeleştirisine yardımcı olmak, yol göstermek için yığınaktaki hata ve eksiklikler üzerinde duracağım. Düşünen, yazan, konuşan her beyin de durmalı. Muhalefet sadece Cumhurbaşkanlığını değil, aynı zamanda açık farkla parlamento çoğunluğunu da kaybetti. Bu da özeleştiriye mutlaka dahil edilmeli.

Haydi...