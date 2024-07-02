Göztepe'de transfer hareketliliği

İki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönen İzmir'in temsilcisi Göztepe'de transfer için düğmeye basıldı. İlk etapta kulüplerine dönen kiralık oyuncuların ardından kaptan Atınç Nukan'la yollarını ayıran kulüp, geçen sezon ortasında takıma katılan Turgay Gemicibaşı ile karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshetti.

Atınç, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper mevkiinde geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 24 maçta forma giyen Tarkan Serbest ise yeni sezonda ise Kocaelispor'da forma giyecek.

Göztepe'de geçen sezon ortasında Kasımpaşa'ya kiralık olarak gönderilen Yunus Emre Gedik de Kocaelispor'a verilen bir başka oyuncu.

DÖRT YENİ TRANSFER

Göztepe, Süper Lig'de mücadele edecek kadrosuna bugüne kadar dört de takviye yaptı. Takıma katılan ilk isim son olarak Limasol'da forma giyen Brezilyalı solbek Djalma Antonia da Silva Filho oldu. Bu oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe'nin ikinci transferi 2001 doğumlu, Orta Afrika Cumhuriyeti kökenli, ülkesinin A Milli Takımında Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 maça çıkan orta saha oyuncusu İsaac Solet oldu. Slavia Sofya'dan geçici transfer edilen oyuncunun satın alma opsiyonu da sözleşmede yer alıyor.

Göztepe, son olarak daha önce GS'de Süper Lig deneyimi olan, Seri Arda Verona forması giyen stoper Koray Günter ve FB ile Antalyaspor'da Süper Lig deneyimi olan sağbek Nazım Sangare ile anlaştı.

YENİ SEZON HAZIRLIĞI TAMGAZ SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe, 10 Temmuz'da yurtdışındaki kampta çalışmalarını sürdürecek.

Kamp süresince sarı kırmızılılar en az iki hazırlık maçı da oynayacak. Bu sürede takıma yeni oyuncuların da katılması da bekleniyor.