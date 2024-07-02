Göztepe'de transfer hareketliliği

'İzmir'in temsilcisi Göztepe'de transfer için düğmeye basıldı.'

Son Güncelleme:
Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

Tüm Yazıları

İki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönen İzmir'in temsilcisi Göztepe'de transfer için düğmeye basıldı. İlk etapta kulüplerine dönen kiralık oyuncuların ardından kaptan Atınç Nukan'la yollarını ayıran kulüp, geçen sezon ortasında takıma katılan Turgay Gemicibaşı ile karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshetti.

Atınç, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper mevkiinde geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 24 maçta forma giyen Tarkan Serbest ise yeni sezonda ise Kocaelispor'da forma giyecek.

Göztepe'de geçen sezon ortasında Kasımpaşa'ya kiralık olarak gönderilen Yunus Emre Gedik de Kocaelispor'a verilen bir başka oyuncu.

DÖRT YENİ TRANSFER

Göztepe, Süper Lig'de mücadele edecek kadrosuna bugüne kadar dört de takviye yaptı. Takıma katılan ilk isim son olarak Limasol'da forma giyen Brezilyalı solbek Djalma Antonia da Silva Filho oldu. Bu oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe'nin ikinci transferi 2001 doğumlu, Orta Afrika Cumhuriyeti kökenli, ülkesinin A Milli Takımında Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 maça çıkan orta saha oyuncusu İsaac Solet oldu. Slavia Sofya'dan geçici transfer edilen oyuncunun satın alma opsiyonu da sözleşmede yer alıyor.

Göztepe, son olarak daha önce GS'de Süper Lig deneyimi olan, Seri Arda Verona forması giyen stoper Koray Günter ve FB ile Antalyaspor'da Süper Lig deneyimi olan sağbek Nazım Sangare ile anlaştı.

Göztepe'de transfer hareketliliği - Resim : 1

YENİ SEZON HAZIRLIĞI TAMGAZ SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe, 10 Temmuz'da yurtdışındaki kampta çalışmalarını sürdürecek.

Kamp süresince sarı kırmızılılar en az iki hazırlık maçı da oynayacak. Bu sürede takıma yeni oyuncuların da katılması da bekleniyor.

Son Güncelleme:

Muzaffer Ayhan Kara Arşivi

İzmir’deki sarı kırmızı modern zamanlar masalı 02 Temmuz 2024
Esad ile Erdoğan’ın dedikleri ve ötesi 28 Haziran 2024
A Milli Futbol Takımı'nda 2008'den bu yana ilk 27 Haziran 2024
Portekiz maçı Montella'ya yazar 24 Haziran 2024
Sonsuzluk Sonatı ve ötesi... 20 Haziran 2024
100’e geri sayımda oradaydım 17 Haziran 2024
Muzaffer Ayhan Kara Tüm Yazıları
Yazarlar
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Özel gider ve harcamalara vergi geliyor
Neşe Doster
Neşe Doster Yarın 2 Temmuz…
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Değişim ve dönüşüm sürecini keşfetmek
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda-tarım sistemi değişmeli
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Sıcak havaların gizli tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!