Göztepe Akademisi’nin bitmeyen çilesi ve çözüm adresi

Göztepe, sadece Altay, Karşıyaka, Altınordu, İzmirspor gibi İzmir’in değil, Türkiye’nin en köklü, parlak mazisi olan spor kulüplerinden birisi. Sarı kırmızılı kulübün profesyonel futbol takımını devraldıktan sonra 2’den 1’e, 1’den Süper Lig’e çıkarıp 5 sezon tutan Mehmet Sepil, bir de futbol akademisi hayali kurdu. Burada bölgeden seçilecek gençler yetişecek, aynı zamanda okul hayatını sürdürecek ve profesyonel futbol kariyerlerine adım atacaklar; Göztepe A Futbol Takımı oyuncusu olacaklar, milli takımlara ve başka Süper Lig ekiplerine gidecekler ve tıpkı Altınordu gibi Türk futboluna Avrupa arenasında ses getiren Çağlar’ları, Cengiz’leri kazandıracaklardı. Sepil, Göztepe YK Üyesi olarak olimpik branşların sorumluluğuna geçip profesyonel futbol yarışmacı hakları hissesinin yüzde 70’ini karşılıksız olarak hedeflerini benimsemek kaydı şartıyla Sport Republic’e devretti geçen sezon. Yeni başkan ise bu şirketten Danimarkalı Rasmus Ankersen oldu.

Rasmus ile tanıştık ve ara ara sohbet ettik. O da Sepil’in akademi hayalini benimsedi. Hatta Sepil de destek olacaktı. Fakat ne var ki Göztepe’nin İzmir-Torbalı’da Pancar mevkiindeki akademi hayali bitmeyen bir çileye dönüştü! AK Partili Torbalı Belediyesi zamanında palas pandıras hukuki altyapısına bakılmadan, imar durumu incelenmeden Göztepe’ye tahsis edilen arazi ertesi dönemde Torbalı Belediyesi 2019 seçiminde CHP’li İsmail Uygur yönetimine geçince durum değişti. Rahmetli başkan tahsisi kaldırdı. Oysa doğrusu tahsisi kaldırmadan işin olur tarafına ağırlık vermek, fiili durumu yasal bir çerçeveye oturtmaktı. AK Partili belediye başkanının “ben yaptım oldu” çıkışına, CHP’li belediye başkanı buna müsaade etmeyerek karşılık verdi. Kayınpederimin kiracısı rahmetli başkanın orta öğrenimden sınıf arkadaşı olduğu için hakkında çok şey biliyorum. O yüzden neden öyle davrandığının arka planını az çok anlayabiliyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın Torbalı illiyeti o meselede etkili olmuştur diyebilirim.

Tabii Göztepe SK zaman kaybetti, bütün hayaller gerçekleşmiş Sepil açısından tek hayal olarak akademi kalmıştı. Urla Adnan Süvari Tesisleri Sepil’in olağanüstü gayreti yanında CHP’li Urla ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle mükemmel hale gelmiş, yine Sepil’in olağanüstü gayretiyle Göztepe Gürsel Aksel Stadı nihayet hayata geçmiş fakat bu arada Göztepe iki sezon önce beklenmedik şekilde Süper Lig’e veda etmişti. Göztepe düşer, çıkar… Sorun değil… Ancak şu anda Göztepe’nin en büyük sorunu, yeni başkan Rasmus’un da 100. Yılda yeniden Süper Lig hedefi ile birlikte akademinin arazi sorununun bir an önce çözülüp yapılanmaya başlanması.

ARAZİNİN SON DURUMU VE NİTELİĞİ

Peki mutasavver Göztepe Akademisi’nin son durumu nedir? 14 Mayıs seçimlerinden önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Göztepe YK Üyesi Mehmet Sepil, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi’nin üst düzey teknik yöneticilerinin bir araya gelerek meseleye eğildiklerini biliyorum. Orada bir “parçalı tapu sorununun” net olarak ortaya çıktığını da toplantıya katılanlar öğrenmiş oldu. Bu arada şunu da belirteyim; Göztepe’nin akademi hayalinin takıldığı sorun için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen yıl devreye girmiş ve hatta iki İzmir milletvekili Kani Beko ve Tacettin Bayır’ı da konunun çözümüne ilişkin görevlendirmişti. Bendeniz de zaman zaman konuya ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi servisi yaptım, Göztepe Akademisi’nin önünün açılması için sürecin hızlandırılmasının sadece Göztepe değil, İzmir ve Türk futbolu için öneminin altını çizdim. Nitekim gerek Soyer’in meseleyi çözmeye dönük samimi çabası gerekse Kılıçdaroğlu’nun dokunuşu ile sözünü ettiğim toplantıya gelindi ve görüldü ki mesele CHP’li Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi’nin iradesi ile çözülecek gibi değil. Oraya geleceğim ancak tam da bu yazıyı kaleme alacakken AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın yerel haber portalı Ege’de Sonsöz’den Muhittin Akbel’e verdiği demeci gördüm. Habere göre, Kaya, “Torbalı’daki 104 dönüm arazinin belediyeye ait olmadığını, zamanında belediye arazide şehir uygulamalarında bulunmadığı için yeniden Milli Emlak’a geçiş sürecinin başladığını fakat henüz bu sürecin resmiyet kazanmadığını, sürecin tamamlandığında bakanlığın araziyi Göztepe’ye devredeceğini” söylemiş!

KAYA’NIN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL

Peki gerçekte durum ne? Kaya’nın söylediği gibi değil!.. Söz konusu mutasavver akademi arazisinin son durumunu anlamak için İzmir Büyükşehir’de üst düzey teknik yetkililerle uzun bir görüşme yaptım. Gerek yukarıda sözünü ettiğim toplantı hakkında gerekse arazinin durumu hakkında belgeler ve haritalar üzerinden gerçek bilgileri edindim. Torbalı Belediyesi ile de diyalog kurup bilgi edindim. Durum şu: 2019’da 5 binlik, 2022’de binlik (1/1000) planlar yapıldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Torbalı Belediyesi tarafından spor alanı olarak kayda alındı. Arazinin bir kısmı Hazine’nin, bir kısmı ise belde olan Pancar Belediyesi kapanınca Torbalı’ya, oradan da protokol ile Büyükşehir’e geçti. Yani 104 dönüm arazinin bazı parselleri Hazine Mülkiyetinde, bir kısmı Büyükşehir Belediyesi. Parçalı bir imar deseni söz konusu. 7 parseldeki 61,252 metre kare arazi Büyükşehir’de, 6 parseldeki 44,514 metrekare arazi de Milli Emlak’ta.

TIKANMAMIN NEDENİ ARAZİNİN BİR KISMINDAKİ MİLLİ EMLAK ŞERHİ

Göztepe Akademisi’ndeki tıkanmanın nedeni özetle Milli Emlak’a arazi kısmı üzerindeki şerh. Bu şerh kaldırılırsa sorun ortadan kalkacak. Torbalı Belediyesi’nin birkaç ay önce Milli Emlak’a bu konuda yazılı bir başvuru yapması söz konusu. Oradan gelen yanıt ise anlıyorum ki işi “yokuşa sürme” kabilinden. Kısacası, yıllar önce parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu kararı ile konulan şerhi bugünün “Yürütme” organı olan Cumhurbaşkanlığı kaldırabilir. Bir kararnameye bakar bu konu, yani şerhin kalkması. Meclis’te çözülecek denirse oradaki çoğunluk da Atilla Kaya’nın da mensubu olduğu parti ve ittifak ortağında. Her halükarda İzmir Milletvekili ve Beko ile Bayır gibi Göztepeli Atilla Kaya iktidar gücünü ve imkanlarını kullanıp şerhi kısa zamanda kaldırtabilirse İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi açısından Göztepe Akademisi için hiçbir sorun yok. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in bu konunun bir an önce çözümünü çok arzu ettiğini, gecikmeden dolayı en az Sepil kadar sıkıldığını biliyorum.

TOP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA GÖZÜKÜYOR

Evet, şimdi top Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Çözümün adresi Beştepe. Verilecek direktifle tapudan şerhler kalkacak ve arazi birleşecek, şerhi kalkan araziler de sportif tesise cevaz verecek şekilde belediyece çabucak planlanacak. Atilla Kaya yanına belki Soyer ve Sepil’i de alıp Cumhurbaşkanına götürür ve sorun çabucak çözülür. Çünkü, Erdoğan da eski bir futbolcu. Futbolu sever. Hatta ilk ciddi ekmeğini CHP’li İstanbul Belediyesi’nin iştiraki İETT’de kadrolu işçi olup İstanbul 1. Amatör Küme’deki güçlü ve iyi takımlarından İETT’de futbol oynarken yemiştir. 1. Küme, şimdinin TFF 1. Ligi ayarındaydı. Erdoğan’ın takım kaptanı da lise resmi takımında birlikte forma giydiğimiz Arzuman’ın ağabeyi Aşur’du ve bazı maçlarını izlemişimdir. Hatta resmi olmayan bir hazırlık maçında karşılıklı forma da giydiğimizi hatırlıyorum. Aşur Ağabey birkaç yıl önce vefat etmeden önce tedavisi sırasında Erdoğan’ın ilgilendiğini biliyorum. İlk başbakan olduğunda da bütün takım arkadaşlarını davet ederek Ankara’da yemek vermişti. Demek istediğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleyi sadece tek yanlı olarak Kaya’dan değil de İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi’nin yetkililerinden de dinlerse daha objektif hareket edebilir ve yumak haline gelen meseleye neşter vurabilir. Kaya’yı da anlıyorum; Torbalı’da siyasi olarak yaralı, hatta zaten yaralı iken Torbalı CHP’ye geçince ikinci kez yara almış oldu! Oysa bunun telafisi bir Göztepeli olarak kısa yol için devreye girip meselenin güzel bir işbirliğiyle, usuletle-suhuletle hallolmasını sağlamakla olur. Az çok tanıdığım, saygı çerçevesinde diyaloğumuz olan Kaya’nın da bu yolu tercih edeceğini umuyor, bekliyorum.

GÖZTEPE’NİN BAŞKA BİR BEKLENTİSİ DAHA VAR

Bu arada… Göztepe Gürsel Aksel Stadı dört yıl kadar önce açıldığından bu yana futbol sahası ve soyunma odaları vb. dışındaki alanlar Göztepe Spor Kulübü’ne henüz tahsis edilmiş değil! Bu konu Kaya ve Kasapoğlu’na sorulduğunda hep kaplumbağa hızında yanıtlar geldi. Tek başına iktidar olan bir partide, Cumhurbaşkanının tek yetkili olduğu bir yönetimde, parlamento çoğunluğunu da elinde tutan bir partide bu ne yavaşlık?!.. Yok kanun, yok yönetmelik… Göztepe camiası ve kulüp; spor hastanesi ve müze olacak bölümün, gelir getirecek kapalı alanların ve stat meydanının bir an önce devrini bekliyor. Mazeret, bahane duymak yerine acilen devir sözleşmesi bekliyor.

Umarım yerel seçimleri beklemeden mutasavver akademi arazisi üzerindeki şerhi de kaldırır hükümet, stadın kapalı alanlarının devrini de yapar. Yapmalıdır!.. Göztepe camiasını, İzmir’in aynı zamanda en büyük sivil toplum unsurlarından birini daha fazla üzmemelidir.