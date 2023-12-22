Futbolda açılan güzel bir sayfa da var

Son dönemde futbolda yaşanan gelişmeler son derece iç karartıcı. Daha Ankaragücü başkanının hakem Meler'e attığı yumruk ve sonrasında yerdeyken insanlık dışı biçimde bir de tekmelenmesi sıcaklığını korurken bir de İstanbulspor başkanının takımını sahadan çekmesi gündeme geldi! Hakemler sahaya hafta sonu boykotu sonrası hafta içi kurdele ve siyah kıyafetle çıktı. Tuzlaspor cephesinde yaşananlardan dolayı ise FB Başkanı Ali Koç tanık olarak dinlendi. GS'den Fatih Terim ve önemli futbolcuların da adının geçtiği garip "fon" olayı gündemde iken bir de FETÖ'cü kaçak Hakan Şükür yanan ateşe odun attı!

Fakat bendeniz futbolda açılan güzel bir sayfadan ve geçen çarşamba akşamı oynanan olağanüstü güzel bir maçtan söz edeceğim. O güzel sayfa ve güzel maç gerçi Trendyol 1. Lig'de ama ligin tepesinde.

VİTES YÜKSELTEN GÖZTEPE'YE YAN BAKILMIYOR

Sadede gelelim... Göztepe'nin Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 kaybettiği maçtan sonra İzmir'in sarı kırmızılıları teknik direktör değişikliğine gitmiş ve Bulgaristan'dan Stoilov ile anlaşmıştı. Bulgar hoca ile Göz Göz evinde Tuzlaspor'u 2-0 ve Giresunspor'u 3-0 ile, yine evinde kupada da 1461 Trabzon'u 3-0 ile geçerken deplasmandaki Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığım analizde özetle şöyle demiştim: "Stoilov'un Göztepe'si ışık veriyor, hoca takıma dokundu, 11 tercihinde birkaç değişikliğe gitti. Takım önde basıyor, pres yapıyor, şut çekiyor ve hücumda çoğalıyor. Artık geri pas, yan pas yok... Takım dikine oynuyor. Takım halinde hücum, takım halinde savunma..."

Bütün olumlu gelişmelere ve gol yemeden üç maçta atılan 8 gole karşın söz konusu analizi şöyle bitirmiştim: "Bu nispeten kolay üç maç Stoilov için ölçü değil. Hocayı asıl üç maçlık zorlu periyotta; Gençlerbirliği ve Bodrumspor FK deplasmanlarında ve içerideki Eyüpspor maçında göreceğiz."

Hatta şöyle bir final cümlesi de kullanmıştım: "O halde göster kendini Stoilov!"

STOİLOV KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Göztepe'nin başına gelen Stoilov kendisini gösterdi doğrusu. Bu saptamayı yapmak için Bodrumspor FK maçını, yani üçlü periyodun son maçını beklemeye gerek duymuyorum. Bu üç maçtan 5 puan çıkaracak Göztepe'yi başarılı sayacağımı belirtmiştim. Oysa Stoliov'un Göztepe'si deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 ile, hafta ortası evinde de lider Eyüpspor'u muhteşem bir oyun ve skorla 5-1 ile geçerek daha iki maçta 6 puanı cebine koydu bile! Hem de güzel bir futbolla ve futbolu golün güzelleştirdiğinin dersini vererek. Santrfordan yoksun olduğu halde üstelik.

LİDER EYÜPSPOR GÖZ GÖZ KARŞISINDA DONAKALDI VE PES ETTİ

Stoliov, takımını lider durumdaki güçlü Eyüpspor karşısında da istikrarı bozmayarak aynı 11'le sahaya sürdü. Hakem boykotu nedeniyle hafta ortası olmasına karşın Göztepe Gürsel Aksel tribünleri hemen hemen doluydu ve karşılaşma 17 bin taraftar önünde başladı. Doğrusu, Stoliov'un güçlü rakibinden çekinip maça kontrollü başlayacağını düşünmüştür. Fakat o da ne? Sarı kırmızılılar rakibini başlama düdüğüyle birlikte öyle bir ısırmaya başladı ki inanılır gibi değildi. Nitekim Mamah ve Bilal'in ayağından gelen goller skoru 2-0'a getirdi maçın daha başında. Öyle ki, ilk 20 dakikada Göz Göz, Bilal'in yakın mesafeden biri kafa vuruşu ikisi plasesi ve Mamah'ın şutu ile yüzde yüz dört golü de cömertçe harcadı. Yoksa fark 20'de 5-6 olabilirdi.

Ancak Bilal'in 27'de talihsiz sakatlığı sonucu yerini Kubilay'a bırakmasıyla Göztepe'nin etkin atakları kesildi ve konuk ekip psikolojik üstünlük kurarak skoru da 2-1'e getirdi devre bitmeden.

İkinci yarı başında konuk ekibin saldırmasını beklerken tam tersine ev sahibi Göz Göz rakip sahaya yerleşti. Sağlı sollu hızlı gelişen ev sahibi ataklarından birinde rakip defans oyuncunun elle kestiği topu görmeyen hakem VAR'dan gelen "izle" önerisi üzerine pozisyonu izleyip net penaltıyı onayladı. Yalçın kaleciyi terse yatırıp plaseyi sol köşeye gönderdi ve farkı yeniden ikiye çıkardı. Yalçın'ın yerine oyuna dahil olan Ahmet Ildız ikinci şut denemesinde nefis bir plase ile 18 üzerinden Berke'yi avladı ve farkı üçe çıkardı. Artık sahada âdeta şov yapan ve lideri maskaraya çeviren bir Göz Göz ve tribünde mest olan, konuk ekip teknik direktörü Arda Turan'a gönderme yaparak "Arda, pabucu yarım, çık dışarı oynayalım!" diyerek kendinden geçen 17 bin taraftar vardı. Oyuna 83'te giren son haftaların fırtınası Traore yine esti ve son anlarda onun ceza alanı içinde Caner tarafından düşürülmesi ile kazanılan ikinci penaltıyı da Ahmet Ildız gole çevirerek skoru 5-1'e getirdi.

BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN KATKISI ANCAK BU KADAR OLABİLİR

Lideri ezerek yenen Stoliov'un Göztepe'siydi gerçekten de ve hoca kendini adamakıllı gösterdi. Böyle bir disiplin de görmedim! Stoilov, skor 5-1 iken bile hata yapan gözdesi, geldiğinden itibaren kulübeden alıp 11'de şans verdiği Doğan'a öyle bir kızdı ki inanamadım! 4 maçta 12 puan, atılan 13 gol (yenilen 1) hiç de rastlantı değil. Bu tamamen hocanın ve onun dediğini yapan oyuncuların eseri. Hocanın takıma katkısı azami. Bu hoca takımı Süper Lig’e de çıkarır, Süper Lig’de de oynatır.

ARDA TURAN VE CANER ERKİN'İN ÇARESİZLİĞİ

Eyüpspor teknik direktörü "fonzede" Arda Turan da, kaptan Caner ve birçok Eyüpspor'lu futbolcu da , kulübedekiler de 2-0'dan sonra sürekli orta hakem ve 4. hakem ile uğraşıp durdular. Kulübeden bir kişinin çıkma hakkı varken an geldi 10 kişi fırladı! Hakem kendisine o kadar el kol hareketi yapan ve ileri geri konuşan Caner'e de, kulübeye de kart çıkaramadı. Ogün'e haklı olarak düdük sonrasında topa vurduğu için gösterilen sarı kart, konuk ekipten esirgendi. Lider maçta çok kötüydü ama onu oynatmayan da çok iyi bir Göztepe vardı.

GÖZ GÖZ TAKIM OLARAK İYİYDİ

Lideri ezip geçen Göztepe'de hemen bütün oyuncular görevini yaptı. Sadece Kubilay aksadı. Lis birkaç gollük pozisyonda soğukkanlıkla tehlikeyi bertaraf etti ve tribünlerden özel tezahürat aldı. Defans hattı güven verdi. Ogün ve özellikle ikinci yarıda kaptan İsmail ile Doğan ve Yalçın da, yerine giren Ahmet de günün parlayan isimleriydi. Tijaniç görevini yaptı. Mamah ve Bilal ise maçı baştan koparan en etkin iki isim oldu. Kulübeden de beslenen bir , kulübesi de güçlü bir Göztepe var ve Stoliov'un hamlelerinin de yerli yerinde olduğunu belirtmeliyim. Örneğin, sonradan oyuna giren Traore gole giderken penaltı alıyor, yine sonradan oyuna giren Ahmet de penaltıyı gole çevirip önceden de 4. golü atabiliyor.

İLK YARI SONUNDA LİG İKİNCİSİ DEĞİŞEBİLİR

Hafta sonu Trendyol 1.Lig'de ilk yarı sona eriyor 17. hafta ile. 39 puanlı lider Eyüpspor evinde Erzurumspor ile karşılaşırken üst sıraları ilgilendiren maçta 33 puanlı ikinci Kocaelispor, 29 puanlı dördüncü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacak. 32 puanla üçüncü sırada olan haftanın takımı Göztepe ise deplasmanda 26 puanlı ve play-off hattına tutunmaya çalışan Bodrumspor FK ile karşılaşacak. Kocaelispor'un puan kaybı, Göztepe'nin galibiyet serisinin devamı ise İzmir takımının devreyi ikinci sırada kapatması ve Süper Lig ateşini yakması demek. Ondan sonrası gelecektir.