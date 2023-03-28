Erdoğan’ın ilave partnerleri, nafile çabaları…

14 Mayıs, yani seçim tarihi iyice yaklaştı artık fakat çaresiz derde düşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan panik içinde nafile adımlar atıyor peş peşe...

Fakat Dr. Bahçeli’nin uzattığı iple “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” garabetinin içine düşerken ve yüzde 50+1’e mecbur olurken düşünecekti Cumhurbaşkanı Erdoğan! Nitekim bu sistemle sadece 2018’deki seçimi kazandı, o da muhalefetin iyi organize olamaması ve tabii ki yeterince hazır olamaması yüzünden. Hemen dokuz buçuk ay sonraki yerel seçimlerde ise Millet İttifakı’na tosladı!

Erdoğan 14 Mayıs’ta da Millet İttifakı’na toslayacak gözüken o ki... Çünkü Millet İttifakı dönüp 31 Mart 2019’a baktı ve kararını verdi; bakmayın ufak tefek anlaşmazlıklara; bunun daha fazlası AK Parti’nin kendi içinde de var ama oradakiler ‘gösterilmiyor’! Sadık okur hatırlar; 2 Mart’taki sıkıntının 6 Mart’ta aşılmasından sonra bile Millet İttifakı’nda irili ufaklı sıkıntılar çıkabileceğini, bunun sürpriz olmayacağını yazmıştım. Ağıralioğlu’nun kendisini abartarak suyu bulandırma pahasına yaptığı çıkış buna bir örnek. Hele bir listeler açıklansın bakın daha ne sıkıntılar çıkar da hiç takılmayın bunlara; kampanya başlar başlamaz taşlar yerine oturur.

KAYBETME KORKUSUNUN TELAŞI, PANİĞİ

Erdoğan’ın nafile adımları ‘çarşıyı’ da karıştırıyor aslında. HÜDA-PAR’ı ittifaka dahil etme adımını attı ancak geriye çark etti; çünkü bumerang olacağını gördü. MHP ve BBP’nin de itirazıyla olsun, kamuoyundaki uyanan domuz bağı imajıyla olsun Hizbullah sanıklarının da üye ve yöneticileri arasında olduğu HÜDA-PAR Cumhur İttifakı dışına çekilmiş gibi yapıldı. Oradan bazı isimler anlaşılıyor ki AK Parti listelerinden milletvekili adayı yapılacak. Böyle bir çözüm bulundu. Zaten BBP bölünmüş ve içinden geçenlerde Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Milli Yol çıkmıştı. MHP ise ciddi bir baraj sorunu yaşıyor. Yüzde 7’ye çekilen barajın da altında kalacak gibi ve ittifak sayesinde kan kaybederek mecliste olacak gözüküyor. Öte yandan MHP ve BBP’nin şeriatçı ve ayrılıkçı motifler taşıyan bir oluşumla nasıl yan yana gelebildiği de şaşırtıcı! Hizbullah’ın domuz bağı cinayetleri ortaya çıkarılırken Tantan’ın da dediği gibi Dr. Bahçeli başbakan yardımcısı olarak hükümette değil miydi? Neymiş? HÜDA-PAR arasına mesafe koymuş terörle! Nasıl bir mesafeyse o günlerin sanıkları şimdinin partilileri… “Aslolan seçimi kazanmak” gibi bir pragmatizmin batağı böyle bir şey işte.

Erdoğan’ın bir başka adımı da bakanlarını büyükşehirlerden aday yapacağını açıklaması… Bunu yaparken bir taşla iki kuş vuracağını düşünüyor: 1) Cumhurbaşkanlığının kaybedilmesi ihtimaline karşı bakanlara koruma zırhı oluşturmak. 2)Kazanmak için bakanların tanınmışlığını değerlendirmek metropollerde… Ne var ki kamuoyu, bu adımı “kaybetme endişesi” olarak algılıyor.

Soylu krizi ile üç dönem krizi de derinden sarsıyor AK Parti’yi. Kaynaklarıma göre Binali Yıldırım için “yolun sonu” gözüktü. Üç dönem kuralına karşın İzmir’den yaptığı adaylık başvurusu dikkate alınmazsa kimse şaşırmayacak. Zaten YRP ile ilk tur görüşmede ‘harcandığını’ belirtebilirim. Listeler netleştiğinde üç dönem krizi de Soylu krizi de ayyuka çıkacak.

Erdoğan, kaybetme telaşı hatta paniği ile eski isimlere de sarıldı. Mehmet Şimşek ile görüştü fakat olumlu bir yanıt alamamış olacak ki Şimşek kameraların beklediği kapıdan değil arka kapıdan bir açıklama yapmadan ayrıldı.

AK PARTİ’YE OY DEMEK ERBAKAN HOCA İÇİN NE DEMEK?

Erdoğan’ın son anda Yeniden Refah ile el sıkışması ve desteğini alarak ittifaka dahil etmesi 6284’ü sıkı sıkıya savunan Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve Bakan Derya Yanık’gillerde nasıl bir etki oluşturacaktır? Bu adım da AK Parti’yi karıştıracak bir adımdır. Erdoğan, bütün bunları “kazanmak için mecbur olduğu adımlar” olarak parti çevrelerine açıklasa da tatmin edici olmuyor. Adnan Oktar’ın bir zamanlar SP’nin başına önerdiği, bunun için kulis yaptığı mahdum Erbakan AK Parti ile halvet olurken babası merhum Erbakan Hoca bakın ne diyordu sağlığında:

“AK Parti’ye oy demek cehenneme bilet almaktır!”.

Barış Terkoğlu, önceki akşam Halk TV’deki programında ipliğini pazara çıkardı Fatih Erbakan’ın. “2018’de Oktar ile ilişkimi kestim” derken meğer yalan da söylüyormuş! 2021’deki görüntüler ve konuşması her şeyi ortaya koyuyor. İşte Erdoğan, şimdi bu mahdum Erbakan’ı ittifakına dahil ediyor. “Cumhur İttifakı” artık Hizbullah’ın ardılı HÜDA-PAR ve Kediciklerin patronunun yere göğe koyamadığı mahdum Erbakan ile ‘renkli-sinemaskop’ oldu iyice. Erdoğan’ın ilave partnerleri göz kamaştırıyor!

Yine Terkoğlu’nun aynı programına döneceğim; “kutsal ittifak” dedi, bildiğim “en sağ koalisyon” dedi Cumhur İttifakı için Terkoğlu… Türkiye’deki koalisyonları ve örtülü-açık ittifakları etraflı inceleyen, hepsini de ömründe yaşayan ve izleyen birisi olarak diyebilirim ki “MC’ler de ne ki AK Parti-MHP-BBP-HÜDA-PAR-YRP dışarıdan destekli VP koalisyonu yanında?!.”

ANADOLU MÜSLÜMANLIĞINDAN UZAKLAŞINCA…

AK Parti’nin gittikçe “İhvan” çizgisine kayması, Körfez sermayesi ile halvet olup Türkiye’yi Anadolu Müslümanlığı çizgisinden uzaklaştırmaya dönük hamleleri; bu çizginin HÜDA-PAR ve Erbakan Hoca’ya rahmet okutan mahdumun YRP’si ile yan yana gelmesi bambaşka bir şey! Öyle ki, AK Parti’deki aklı başında muhafazakar kadınları bile çileden çıkaran bir şey!

Erdoğan’a göre seçimi almak için her şey mübah!.. Gerekirse İmralı’ya elçi göndermek de… İmralı’dakinin biraderini devletin televizyonuna çıkarmak da… Mızıkçılık yaparak tekrar seçime gitmek de…

Fakat bu sefer tamam; Erdoğan’ı ne ilave partnerleri kurtarabilir ne de nafile çabaları… Vakit tamam…Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!..