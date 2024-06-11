Erdoğan 18 yıl sonra CHP'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret için giderek genel başkan Özel ile görüştü.

Erdoğan, 2006'da, 18 yıl önce başbakan olarak CHP'de dönemin genel başkanı Baykal ile görüşmüştü.

2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-Özel görüşmesi 45 dakika sürmüştü. 38 gün sonraki ikinci görüşme ise 90 dakika sürdü. İki liderin görüşmesine ilk görüşmede eşlik eden iki isim; CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti.

Birçok kez ifade ettim; bir kez daha altını çizeyim: Erdoğan'ın Özel ile iletişim kurmasının, "Özgür Efendi"nin "Özgür Bey" olmasının yegane nedeni CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı göz kamaştırıcı sonuçtur. Tabiî ki Erdoğan'ın bu ikili görüşmelerden bir muradı vardır. CHP'nin de siyasi bir muradı olduğu aşikardır.

NELER KONUŞULDU, NELER OLABİLİR?

İkinci görüşmede AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa değişikliği, AP seçimleri ve ekonominin ele alındığını açıkladı. CHP sözcüsü Deniz Yücel daha fazla ayrıntı verdi ve müzakerenin yanında halkın ve ülkenin gündemindeki konularda etkin bir mücadelenin de gündemlerinde olduğunun altını çizdi.

Anlaşılıyor ki, Özel, görüşmede özellikle halkın yakıcı gündemini, enflasyonun yıkıcı etkilerini, hayat pahalılığını ve geçim zorluğunu, eriyen asgari ücreti, emekli maaşlarını, üretici taban fiyatlarını vb. konuştu. Özel'in görüşmede bununla birlikte adaletteki sıkıntıları da gündeme getirdiği anlaşılıyor. Kavala ve Gezi davası, Ateş cinayeti, kayyum meselesi üzerinde durulan önemli konu başlıkları oldu.

Bu arada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü törenlerine iki liderin birlikte katılacak olması da oldukça anlamlı olacak.

Erdoğan'ın ekonomik konularda topu bakan Şimşek'e atması, ister istemez "asgari ücreti ve emekli maaşlarını iyileştirmek isteriz ama devletin imkanı yok" anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki yazın çok sıcak geçeceğini gösteriyor.

Kavala, Gezi ve Ateş cinayeti davalarında gelişme olacak gibi gözüküyor. Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi ve kızlarıyla Külliye'deki sıcak buluşması anlamlı. Erdoğan'ın yakında Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı da kabul ettiğini görürsek şaşırmam.

'Sahibinin sesi'nin Hürriyet'teki köşesinde yazdıkları da özellikle Kavala'nın serbest bırakılması ve yeniden yargılanması, diğer Gezi'den mahkum olan isimler için emsal oluşturması hususunda bir işaret fişeği gibi.

AK PARTİ VE MHP RESTLEŞİYOR MU?

Erdoğan'ın atabileceği yargı zeminindeki adımlarda Dr. Bahçeli patinajı var kuşkusuz. Belki de Akşener diyaloğu MHP'ye bir mesaj. Bütün bunları fazla uzun olmayan bir zamanda göreceğiz. Bildiğim tek şey, Erdoğan'ın her kritik aşamada partner değiştirme ustası olduğu. Erdoğan, sanırım artık MHP ile yürüyüşünün sonuna doğru geldiğini düşünüyor. Dr. Bahçeli'nin yüzüklü mesajı da bu resti göreceğinin bir işareti gibi.

KESİN OLAN ŞEYLER

Türkiye 10 ay arayla iki seçim yaşadı ama siyaset yine de ısınıyor. Gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki enflasyon durdurulamıyor, barınma krizi çözülemiyor, aşırı kontrolsüz dış göç önlenemiyor... Bu sorunların çözülemediği koşullarda ise erken seçimin öne gelmesi değil de yeni"AK Parti devletini koruma yasalarına ekler" geleceği kesin.

Kesin olan birşey daha var; CHP, Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşağı (40 vb.) çekeceği ya da parlamenter sistemin değişik bir versiyonuna (yarı başkanlık vb.) geçileceği bir anayasa değişikliği isteğine sıcak bakmayacak. Erdoğan'ın hevesini kursağında bırakacak.

İmamoğlu-Özel İttifakı iktidar-ana muhalefet ilişkisini değiştirdi. Cumhur İttifakı'nı sarstı. Özel, Eylül’de tüzük ve program değişikliği ile partiyi ayağa kaldıracak hamleleri başarırsa CHP girdiği iktidar rotasında tam yol ileri gider. CHP'deki değişim, Türkiye'de değişime sıçrar. Avrupa'daki sosyal demokratların gözü Türkiye'ye çevrilir iyiden iyiye.