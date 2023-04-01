Çağlar ve Cengiz’in yetiştiricisinden Kuntz’a haklı sitem

A Milli Takım’da ilk 11’de forma giyen ve ALFA’dan yetişen Çağlar ve Cengiz’in hocası Kuntz bakalım söz konusu açık mektup sonrasında çıkıp İzmir’e gelecek mi?

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Türk A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a evinde 2-0 kaybedince futbol camiası hayal kırıklığı yaşadı. 3,5 milyonluk bir ülkenin takımı gelip sizi evinizde darmadağın ediyor. Ancak kibire ve hayal kırıklığına hiç gerek yok. Deveye sormuşlar hani; “Boynun niye eğri?” Devenin yanıtı malumunuz…

Hırvatistan, daha geçtiğimiz yaz Katar’daki Dünya Kupası’nın üçüncüsü. Üstelik bir de kalecileri var ki dünyanın en iyilerinden, ilk dörtte diyebilirim. Kaleci değil adeta bir “kedi” mübarek. Sadece ilk 20 dakikada yaptığı olağanüstü kurtarışlarla takımına nefes aldırıp ayağa kalkmasını sağladı. Kaptan Modriç maçta gününde değildi, epeyce top kaybı yaptı, yoksa Hırvatlar daha da üste çıkabilirdi.

Asıl anlatmak istediğim maç değil; maçtan sonra Türk A Milli Takım teknik direktörü Stephan Kuntz’un meseleyi “akademi ve futbol eğitimine” bağlaması…

İşte bu noktada Kuntz’a “Bir dakika!..” diye diyen birisi çıktı. Türkiye’nin dünya çapındaki Altınordu Futbol Akademisi (ALFA)’nin yaratıcısı (Torbalı’da Altınordu’nun bir efsanesinden adını alan İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki ALFA’yı Özkan eşliğinde gezdim, inceledim, hakikaten dünya çapında bir tesis), Altınordu FK’nın başkanı (kendi deyimiyle Yediemin’i) Seyit Mehmet Özkan’dan Kuntz’a haklı ve zarif bir sitem geldi. Özkan, Altınordu FK resmi sitesinde Kuntz’a hitaben 29 Mart’ta bir açık mektup yayınlayarak sitemini kamuoyuyla da paylaştı.

İŞTE ÖZKAN’IN O AÇIK MEKTUBU: “SAYIN KUNTZ’A SORUYORUM!”

 “Sayın Stefan KUNTZ,

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü,

Türkiye-Hırvatistan maçından sonra yaptığınız basın toplantısında, bir soru üzerine Türk Futbolu ile ilgili çok yerinde bir tespit yaptınız.
85 milyonluk Türkiye’de ‘doğal yetenek’ bulmada sıkıntı olmadığını ancak bu yetenekleri geliştirecek ‘futbol akademileri’nin olması gerektiğini söylediniz. Çok haklısınız, ben de 15 yıldır söylüyorum.

Madalyonun iki yüzü var sayın Kuntz. Bir yüzünü çok iyi bir şekilde açıkladınız, 85 milyon adına teşekkür ederiz. Peki ya madalyonun öteki yüzü!.. Madalyonun öteki yüzü direkt olarak sizin şu andaki pozisyonunuz ile ilgili… İzninizle madalyonun bu yüzünü de konuşalım.

Siz şu anda Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü olarak, Türk futbolunun en tepe noktasındasınız. 'Ben sadece A Milli Takım’a bakarım arkadaş, aşağısı beni ilgilendirmez,' diyemezsiniz.Bir futbol emekçisi olarak kendi ülkenizden uzaklarda mesleğinizi yapıyorsunuz. Futbolun dünyada gelişimi mutlaka sizi ilgilendirir, hele ki ekmeğini yediğiniz bir ülkede bu, en azından bir insanlık görevidir. Kendi ülkenizde yapılan akademi yapılanmalarını vs. bu topraklarda teşvik etmek ve desteklemek için illa ki sözleşmenizde bir madde mi olması gerekir?

Evet, ülkemizde profesyonel futbolda maalesef ‘ithale dayalı’ bir yapılanma söz konusu!.. Bu bir tercih meselesi, futbolu yönetenlerin tercihi…

Evet, dediğiniz gibi tabii ki 85 milyonluk bir ülkede yetenekli oyuncu bulunur. Ama asıl olan onları bu mesleğe iyi hazırlamak… ‘Sokak Futbolu’ öldüğüne göre bunun yolu, yalandan değil ‘Gerçek Futbol Akademileri’ kurmaktan geçer.

Biz bu eksikliğin 15 yıl önce farkına vardık ve bu yolda karınca kararınca yol alıyoruz. Şu anda sizin kadronuzda bulunan ve ilk 11 oynayan Çağlar ve Cengiz bizim Öz Kaynak oyuncularımızdır.

1,5 yıldır ülkemizdesiniz, A Milli Takım teknik direktörlüğüne seçildiğiniz hafta sizi, hem de Almanca yazarak, akademimize davet ettik. Ardından yardımcınız Kenan Koçak Hoca ile haber saldık.
Ardından Hamit Altıntop kardeşimiz ile haber saldık. “Gelsin Herr Kuntz, bizim çocuklarımıza dokunsun, bize engin futbol görüşlerini aktarsın...” dedik.
Gelmediniz!.. İnsan hiç olmazsa Çağlar ve Cengiz’in hatırına gelir!
Gerçekten merak ediyorum. Siz bu toprakların yegane gerçek futbol akademisi olan Altınordu Futbol Akademisi ALFA’yı bugüne kadar neden ziyaret etmediniz? Sizin elinizi kolunuz bağlayan mı var?

Davetimiz halen geçerlidir.
Selam ve Saygılarımla,

Seyit Mehmet ÖZKAN, Altınordu FK Yediemini” 

KUNTZ ALFA’YI İNCELEYİP GELMİŞKEN EMİRCAN’I DA İZLEYECEK Mİ?

A Milli Takım’da ilk 11’de forma giyen ve ALFA’dan yetişen Çağlar ve Cengiz’in hocası Kuntz bakalım söz konusu açık mektup sonrasında çıkıp İzmir’e gelecek mi? ALFA’yı inceleyecek ve örneğin ALFA’dan çıkan Altınordu’nun yeni yıldızı Emircan Gürlük’ün bir maçını izleyecek mi? Kimbilir; gelirse belki oradan da geçip Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nı da gezmek ister… Görünce belki bir milli maçı oraya almak ister…

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