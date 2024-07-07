Başınız Öne Eğilmesin Ay Yıldızlı Çocuklar

Türkiye-Hollanda çeyrek final karşılaşması, Türkiye-Avusturya maçının kahramanı olan iki golün sahibi Merih Demiral'a UEFA'ca verilen iki maç cezanın gölgesinde başladı. Msçta Fransız Clement Turin düdük çaldı.

MERİH'E CEZA AĞIR KAÇTI

Merih'e verilen ceza ağır kaçtı. Bu oyuncunun kurt işaretli saf gol sevinci

UEFA'dan yapılan açıklamada "spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı" şeklinde gerekçelendirildi ve iki maçtan men cezası verildi. UEFA, TFF'nin 37 sayfalık savunmasına ne yazık ki itibar etmedi. Merih, keşke o sembolü yapmak yerine formasındaki ay-yıldızı gösterseydi. O zaman Türkiye kamuoyu da üçe dörde bölünmemiş olurdu. 85 milyonunun Türk Milli Takımı etrafında kenetlendiği bir süreçte sahadaki oyuncular dikkatli olmalı, yöneticiler de bu genç insanları bilgilendirip uyarmalı.

İSPANYA VEYA HOLLANDA İLK FİNALİST OLACAK

Bu arada Türkiye-Hollanda maçından bir gün önce oynanan çeyrek final maçlarında İspanya, ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikasında bulduğu golle 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Fransa ise Portekiz'i golsüz maçta penaltılarla geçerek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece, turnuvanın başında "finali İspanya, Fransa ve Almanya'dan ikisi oynar" görüşüm eşleşmeler nedeniyle çürümüş oldu. Ancak İspanya veya Fransa'dan birisi ilk finalist olacak.



MONTELLA, TAKIMI ÇEYREK FİNALE TAŞIYAN İSİMLERLE BAŞLAMAYI TERCİH ETTİ

Türkiye'nin çeyrek final maçını da uğurlu gelen Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve yüzlerce Urlalı ile izlemeyi tercih ettim. Montella, cezalı olan Merih, Orkun ve İsmail'den yoksun takımı önceden forma giyerek takımın başarısında rol oynayan oyunculardan kurdu. Cezası biten Hakan, yeniden kaptan olarak sahaya çıkarken 5-4-1 dizilişi ile 11 şöyle oluştu:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan-Salih Özcan-Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız-Arda Güler.

Hollanda ise maça 4-3-3 dizilişi ve şu 11 ile başladı: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay.

İLK YARININ SON 30 DAKİKASINDA MİLLİ TAKIM HOLLANDA'YI SAHADAN SİLDİ

Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki yüzlerce yurttaş İstiklal Marşı'na eşlik etti. Maça Hollanda başladı. Kontrollü geçen ilk 10 dakikada kayda değer bir pozisyon olmadı. Milli Takımdan ilk şut 11'de Salih'ten geldi, üstten dışarı çıktı. 21'de Barış'la sağdan tehlikeli geldik, Hakan'ın sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı. 25'te Kenan ve Mert'in geliştirdiği hücumda Barış'la tehlikeli olduk, top kornerde, sonuç çıkmadı. Bu dakikalarda Milli Takımımız oldukça etkili. 28'de Hakan'ın frikiğine Abdülkerim'in vuruşu dışarı çıktı. Bir dakika sonra Arda ve Barış'la etkili geldik, sert faul, ilk sarı kartı Hollanda gördü. 32'de Arda vurdu, üstten dışarı çıktı top. 34'te kornerden gelişen hücumda Kenan soldan sert vurdu, üstten dışarı. Bu dakikalarda Türkiye üst üste korner kullanıyor. Yine 35'te soldan Salih korner, Arda altı pasa kesti ve yükselen Samet nefis bir kafa ile Türkiye'yi öne geçiren golü kaydetti. Golle birlikte Berlin Olimpiyat Stadı gibi Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku da görülmeye değerdi.

15'ten sonra Türkiye maçta üstünlüğü kurdu ve üst üste kornerler ve frikiklerle; maestro gibi sahada liderliğini gösteren Hakan, Kenan, Arda ve Barış'la Hollanda'ya sahayı dar etti. Devre Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA YIKILDIK

Hollanda ikinci yarıya eski BJK'lı Werghost ile başladı santrforda. Türkiye aynı 11 ile sahada. Hollanda ikinci yarıya daha atak başladı ve ilk 10 dakikada kalemize daha çok geldi fakat sonuca gidemedi.

55'te Arda'nın indirilmesi sonucu Hollanda'ya ikinci sarı çıktı, Arda'nın 26 metreden nefis frikiği yan direkten dışarı çıkarken şanslı olan Portakallardı. 63'te Hollanda kalemize tehlikeli geldi, Mert uzandı ve aldı. Bir dakika sonra gelişen kontratakta Barış indirildi ve Hollanda üçüncü sarı kartı gördü. Hollanda defansı Barış'ı sürekli faulle durduruyor! Hakan'ın frikiğinde oluşan karambolde Kenan sert vurdu, top kornere çıktı, Ay Yıldızlılar mutlak bir golden oldu. 70'te Werghost altı pasta vurdu, Mert kornere çeldi ama kornerden gelen topa kafa kalemizin ağları ile buluştu ve skora denge geldi; 1-1.

Hollanda golden sonra 73'te iki değişiklik birden yaptı. Bu dakikalarda Hollanda oyunda üstünlük kurdu ve nitekim defansın oyundan düştüğü anlarda 76'da bütün defansın seyrettiği yerden gelen yan toptan Portakallar dokundu ve 2-1 öne geçti.

MONTELLA HAMLEDE GEÇ KALDI

Golden sonra Montella Kenan ve Salih'i dışarı alıp Kerem ve Okay'ı oyuna aldı. 81'de ise sakatlanan Samet'in yerine Zeki, Mert Müldür'ün yerine Cenk oyuna girdi. 85'te inanılmaz gol kaçırdı kırmızı beyazlı takımımız; Zeki vurdu defans çıkardı, Kerem'in altı pastan şutu defansa çarpıp kornere gitti. 88'de Arda kesti, Cenk nefis vurdu, doksanı yalayıp dışarı çıktı. Bu dakikada Kaan'ın yerine Semih oyuna dahil oldu. 89'da Hakan'ın frikiğinde Kerem topu dışarı gönderdi. 90+1'de Semih'le yüzde yüz bir gol daha kaçtı; bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunu kaleci çıkardı.

AY YILDIZLILAR TURNUVAYA GURURLA VEDA ETTİ

Türkiye'nin son anlardaki baskısı sonuç getirmedi ve böylece hak etmediğimiz bir sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda ettik. İlk yarıdaki başarılı oyunu ikinci yarının bazı bölümleri dışında oynayamadık. Montella ise değişikliklerde gecikti. Zamanında hamlelerini yapamadı. Hollanda'nın Werghost'un girmesiyle değiştirdiği oyun anlayışına karşı çare üretemedi. Yine de Türkiye turnuvada 19 yaşındaki Arda ve Kenan gibi genç oyuncularla iyi bir performans ortaya koydu ve Milli Takım gururla veda etti turnuvaya.